“Inolvidable”: la emoción de Kimi Antonelli al subirse a un Lotus de Fórmula 1 de Ayrton Senna

Kimi Antonelli sobre el Lotus de Ayrton Senna (@kimi.antonelli)

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Kimi Antonelli visitó a la familia de Ayrton Senna y posó sobre un Lotus de 1985 del recordado piloto brasileño de Fórmula 1, en un encuentro que el recién consagrado campeón del mundo de Mercedes describió como “inolvidable” a través de sus redes sociales, días antes de la disputa del Gran Premio de San Pablo en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos.

“Un día inolvidable. Gracias a toda la familia Senna. Pasará algún tiempo hasta que pueda asimilarlo, pero llevaré estos recuerdos conmigo para siempre”, escribió el piloto italiano junto a la fotografía publicada en sus redes.

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Con un monoplaza similar, Senna ganó su primera carrera en la F1 el 21 de abril de 1985 en Portugal. El encuentro se produjo pocos días después de que el piloto del equipo Mercedes se consagrara campeón del mundo de pilotos tras el Gran Premio de la Ciudad de México de F1, a falta de cuatro carreras para el final de la temporada 2026.

Antonelli sobre el histórico monoplaza y la familia de Ayrton Senna (@lalallisenna)

La visita del italiano de 20 años, el campeón de F1 más joven del a historia, repercutió también en Lalali Senna, sobrina del tricampeón mundial, quien compartió el encuentro en sus propias redes sociales. “¡Tuvimos un día inolvidable con la visita especial de Kimi Antonelli! Celebrar su logro en un entorno repleto de recuerdos de Ayrton hizo que este encuentro fuera aún más especial. ¡Y no podría haber habido una mejor manera de calentar motores para el GP de Brasil!”, escribió. “¡Gracias, Kimi! ¡Eres increíble y estamos muy orgullosos de ti!”, agregó.

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El gesto se enmarca en una relación que Antonelli construyó con la figura de Senna a lo largo de los últimos años, pese a no haber coincidido en el tiempo con el expiloto, fallecido el 1 de mayo de 1994. Antonelli nació en 2006 y descubrió al brasileño de chico, a través de un reportaje televisivo, antes de profundizar su conocimiento sobre su estilo de manejo mediante videos y cámaras a bordo de sus carreras.

Antes de la carrera en México, el piloto de Mercedes adelantó que utilizará un casco especial en el Gran Premio de San Pablo, inspirado en Senna y en una de sus victorias más recordadas en Interlagos. “Voy a usar un casco especial en Brasil, en homenaje a Ayrton”, declaró en la conferencia de prensa posterior a la carrera mexicana.

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Kimi junto a Bruno Senna, sobrino de Ayrton y ex piloto de F1 (@lalallisenna)

El diseño hace referencia a la victoria de Senna en 1991, cuando el expiloto ganó ante su público pese a una falla mecánica que lo obligó a completar las últimas vueltas con la caja de cambios bloqueada en sexta marcha. Aquel triunfo, logrado con un McLaren y bajo la presión de Riccardo Patrese con su Williams, cumplió 35 años. Antonelli consideró que el nuevo diseño está entre los mejores que preparó a lo largo de su carrera y destacó el cariño que recibe de los aficionados brasileños desde su primera temporada en la categoría.

La admiración del italiano por el expiloto brasileño también se refleja en el número que utiliza en su monoplaza. “Es por Ayrton”, explicó Antonelli al justificar la elección del 12, el mismo número que Senna llevó en su Lotus entre 1985 y 1987 y en McLaren con la que obtuvo su primer título mundial, en 1988. Para el piloto de Mercedes, el número también tiene una historia personal: lo utilizó desde su paso por la Fórmula 4 y tenía 12 años cuando ingresó al programa de jóvenes pilotos de la escudería alemana.

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El vínculo entre Kimi Antonelli y la memoria de Ayrton Senna se remonta a 2024, cuando participó del homenaje realizado en Imola por los 30 años de su muerte y visitó el Instituto Ayrton Senna en San Pablo. Un año después, el 5 de noviembre de 2025, antes de su debut en Interlagos, visitó la tumba de Senna en el cementerio de Morumbí junto a su entrenador. Aquel domingo terminó segundo en el Gran Premio de San Pablo y entregó a la familia Senna el casco que había utilizado durante la carrera, con una dedicatoria escrita en la visera: “Para la familia Senna, con amor”.

Kimi Antonelli en el cementerio de Morumbí, donde descansan los restos de Ayrton Senna (@kimi.antonelli)