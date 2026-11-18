Vendrán a jugar en la Ciudad de México por primera vez en la NFL (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los Minnesota Vikings quieren dar un golpe de autoridad en su primera visita a la Ciudad de México, por lo que llevarán su preparación a una cámara de altitud en Eagan antes de enfrentar a San Francisco 49ers en el inmenso y renovado estadio Azteca.

El equipo de la división norte de la Conferencia Nacional no determinó trasladar su semana de prácticas a una ciudad elevada. En lugar de eso, mantendrá su sesión de entrenamientos en Minnesota y utilizará un espacio acondicionado para que los jugadores trabajen con menor disponibilidad de oxígeno antes de viajar a la capital mexicana.

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La estrategia de los Vikings apunta a evitar una alteración completa de la rutina semanal y, al mismo tiempo, exponer al plantel a las condiciones que encontrará en el Coloso de Santa Úrsula. El escenario de Coapa se ubica a unos 7 mil 352 pies sobre el nivel del mar, una cifra que convierte a la Ciudad de México en una de las plazas de mayor altitud en los juegos internacionales de la NFL.

El plan de Minnesota incluye llegar a la CDMX aproximadamente 24 horas antes del emparrillado y volver a casa después del encuentro. La decisión responde a una preparación diseñada con anticipación por el cuerpo técnico y el área de rendimiento físico de la franquicia.

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Minnesota se prepara en la ciudad de Eagan para jugar en la altura de la Ciudad de México vs San Francisco

La habitación funciona para que los jugadores sepan a que se enfrentarán en la CDMX (Ben Goessling)

La cámara instalada en el complejo de los Vikings permite simular un entorno de altura sin abandonar la ciudad de Eagan. Los jugadores de Minnesota pueden realizar sesiones en un espacio con menos oxígeno, una forma de aclimatarse a las exigencia físicas que representa jugar en la Ciudad de México por primera vez.

El cuarto que instalaron los Vikings puede reproducir condiciones de hasta 12 mil pies de altitud y cada integrante ha pasado por varias sesiones como parte de la preparación rumbo al enfrentamiento ante San Francisco 49ers en el retorno de la NFL en el estadio Azteca.

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La fórmula no es reproducir cada elemento del viaje desde Minnesota, sino ayudar al cuerpo a adaptarse a respirar menos oxígeno sin modificar los horarios, las instalaciones ni el esquema de trabajo habitual de los Vikings.

El mariscal de campo Kirk Cousins y el receptor Justin Jefferson participan en una sesión de práctica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exponerse a la altura puede elevar el ritmo cardiaco, aumentar la fatiga y alargar los periodos de recuperación. Por tanto, el personal de la franquicia también trabaja con pautas de hidratación, descanso y uso de oxígeno durante el juego y en el medio tiempo.

El Head Coach, Kevin O’Connell, había adelantado que el plan para su visita a la CDMX comenzó semanas previas. La cámara de altitud es ahora la parte más visible de una operación que busca reducir los efectos del aire sin adelantar el viaje a la capital.

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Minnesota vendrá a México tras superar a Green Bay en el juego divisional

Minnesota ganó el juego divisional antes de venir a México (Minnesota Vikings)

Los Vikings llegarán a la Ciudad de México después de vencer a Packers (30-10) en el duelo divisional de la NFC Norte, un resultado que le permitió mantener el ritmo antes de su compromiso frente a San Francisco 49ers en el estadio Azteca.

Minnesota viajará con la intención de extender ese impulso en su primera presentación de la National Football League (NFL) en la CDMX. El triunfo ante Green Bay también sirvió para ajustar detalles rumbo a un partido con condiciones distintas dentro de la Semana 11.

Además del rival, Minnesota deberá lidiar con la altura de la capital, por lo que la franquicia dirigida por Kevin O’Connell se prepara con sesiones especiales en una cámara de altitud instalada en su centro de entrenamiento en Eagan.

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Frente a San Francisco, los Vikings pondrán a prueba esa fuerte preparación en el Sunday Night Footbal. El encuentro marcará su debut en México y reunirá a dos equipos que eligieron planes diferentes para enfrentar las condiciones de altura de la Ciudad de México.

San Francisco eligió entrenar en Colorado Springs antes de aterrizar en la capital

Eligieron aquel sitio previo a su viaje a la Ciudad de México (San Francisco 49ers )

Los 49ers afrontarán el partido frente a los Minnesota Vikings con un método distinto. San Francisco se trasladó a Colorado Springs para practicar en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, situada a una elevación superior a los 6 mil 500 pies.

La estancia busca acercar a los jugadores a una altura similar a la que se someterán en el estadio Azteca. El conjunto que tiene a Kyle Shanahan como entrenador en jefe, optó por entrenar en aquel sitio para ajustar sus cuerpos antes del viaje a México.

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Minnesota, con marca de 7-2, enfrentará a un San Francisco con marca de 8-1 siendo el mejor equipo de la Conferencia Nacional hasta ahora. Los Vikings apostarán por la continuidad de su rutina, la cámara de altitud en Eagan y una llegada de menos de 24 horas antes de jugar en la Ciudad de México.

El partido se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre desde el Monumental estadio Azteca, La patada de Kickoff está programada a las 19:20 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). Será el sexto compromiso en la historia de la NFL que se celebrará en la CDMX.

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Fred Warner ondeando la bandera de México en el NFL Mexico City Game 2026

Así se encuentran los antecedes históricos previo al duelo de esta campaña entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings:

Cardinals 31 vs 49ers 14 (2005)

Raiders 27 vs Texans 20 (2016)

Patriots 33 vs Raiders 8 (2017)

Chiefs 24 vs Chargers 17 (2019)

49ers 38 VS Cardinals 10 (2022)