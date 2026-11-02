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Arde la interna en Ferrari tras el incidente entre Hamilton y Leclerc en la largada del GP de México de Fórmula 1: "Una falta de respeto a la marca"

Fred Vasseur, director de la Scudería, apuntó contra los dos pilotos del equipo luego de la situación que complicó la carrera y los dejó sin chances de pelear por la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez

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*El incidente entre Hamilton y Leclerc en México

El responsable de Ferrari Fred Vasseur cuestionó a Charles Leclerc y Lewis Hamilton tras el Gran Premio de México, donde el duelo entre ambos tras la largada dejó a la escudería sin una victoria que parecía posible y abrió el camino para el triunfo de Max Verstappen.

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El incidente se produjo cuando Leclerc atacó a Hamilton y el siete veces campeón del mundo defendió su posición. La maniobra permitió que el piloto de Red Bull se impusiera y alcanzara su victoria número 74 en la Fórmula 1. Ferrari había ocupado las dos primeras posiciones después de la primera curva, pero terminó la carrera con Hamilton segundo y Leclerc cuarto.

Por el incidente, Leclerc recibió una sanción de cinco segundos tras salirse de pista y recortar la curva 5 mientras peleaba el liderato con su compañero. Aunque llegó a obtener una ventaja de cinco segundos sobre Verstappen antes de su primera parada, permaneció 6,3 segundos adicionales en el pitlane y cedió la punta.

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Vasseur consideró que ese desenlace no se correspondió la actitud que tuvieron que haber tenido ambos pilotos y con el rendimiento que el equipo había mostrado durante el fin de semana, que abrió el interrogante sobre las posibilidades de lograr un triunfo.

“No es el resultado que esperábamos, sobre todo cuando estábamos primero y segundo tras la primera curva”, afirmó el director de la escudería con sede en Maranello en charla con Canal+. “En Ciudad de México no recuerdo un adelantamiento que valiera la victoria y por tanto me cuesta aceptar el hecho de que hayamos terminado el GP en segunda y cuarta posición”, agregó el francés.

Los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, durante el Gran Premio de Ciudad de México. Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México. 1 de noviembre de 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, durante el Gran Premio de Ciudad de México. Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México. 1 de noviembre de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

El directivo sostuvo que Ferrari había mejorado el desempeño de su monoplaza y que la oportunidad perdida resultaba difícil de asumir. Así fue como dejó una contundente frase sobre lo sucedido en el Autódromo Hermanos Rodríguez. “Creo que se trata de una falta de respeto hacia la marca, hacia todas las personas que trabajan teniendo en cuenta los esfuerzos que hacemos”, expresó en declaraciones que recogió Motorsport.

Vasseur agregó que el equipo había dado “un verdadero paso adelante en términos de prestaciones”, pero lamentó que esa evolución no derivara en su tercer triunfo de la temporada. Para el responsable de Ferrari, los pilotos deben competir también en representación de los patrocinadores y de las 2.000 personas que trabajan detrás de la estructura.

“No la tomo con nadie en particular, pero creo que la situación se nos está yendo de las manos. Los pilotos no deben correr para sí mismos, corren para todas esas personas”, dijo el jefe del Cavallino Rampante en la Máxima. “Tendremos tiempo para vernos cara a cara, pero ahora estoy realmente enfadado”, dijo al canal francés.

El director de Ferrari planteó que la discusión se produciría al día siguiente, antes de que el equipo viajara a Brasil para la siguiente fecha en Interlagos. “Mañana (por este lunes) podremos hablar de ello y aclararlo todo, y luego nos trasladaremos directamente a Brasil”, afirmó.

La disputa tras la largada expuso la rivalidad interna entre los dos pilotos y la ausencia de reglas claras para sus enfrentamientos en pista. Aunque el monoplaza mostró una evolución competitiva, Ferrari dejó escapar una victoria en México tras haber dominado las primeras posiciones de la carrera.

Fred Vasseur apuntó contra los pilotos de Ferrari tras el incidente tras la largada (REUTERS/Daniel Becerril / Pool)
Fred Vasseur apuntó contra los pilotos de Ferrari tras el incidente tras la largada (REUTERS/Daniel Becerril / Pool)

Tras la maniobra, Hamilton entendía que Leclerc debía devolverle el puesto, aun cuando esa acción también habría obligado al piloto monegasco a dejar pasar a Verstappen. Por radio, Hamilton cuestionó la decisión que permitió a su compañero conservar el liderazgo: “El problema es que tiene aire limpio y no tiene que gestionar como el resto de nosotros. Debería simplemente devolver la posición”.

Unas vueltas después, el piloto de Ferrari elevó su protesta al afirmar: “Los comisarios básicamente le están entregando esta victoria a Charles”. Hamilton no consiguió superar al Red Bull durante el resto de la competencia y cruzó la meta en la segunda posición.

Ya en el paddock, el británico mantuvo su crítica, aunque con un tono más moderado. “Un día difícil. Creo que teníamos el ritmo para ganar hoy, pero no estaba destinado a ser. Lo hablaremos fuera de línea y veremos qué podemos hacer internamente”, dijo.

Hamilton recordó que, durante la reunión de pilotos, se había establecido que quien se saliera de pista en la curva 1 debía devolver la posición. También evocó una sanción de 10 segundos que recibió en 2025, cuando intentó adelantar a Verstappen por el exterior de la curva 4 con una maniobra similar. “Pero, en definitiva, eso fue lo que nos hizo perder la victoria hoy. Creo que tenemos que tener algunas conversaciones serias puertas adentro, sin duda”, sostuvo Hamilton.

El próximo fin de semana, la actividad de la F1 seguirá en el mítico circuito de Interlagos, en Brasil. ¿Cómo seguirá la relación entre los compañeros de equipo de Ferrari? A falta de las últimas cuatro pruebas, lo que suceda internamente, y sobre todo en la pista, será clave para el final de una complicada temporada para los tifosis de la marca emblemática de la Fórmula 1.

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