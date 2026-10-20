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Zurdazo al ángulo: el golazo de Julián Álvarez con el que cortó una racha de casi seis meses sin convertir con el Atlético de Madrid

El delantero argentino puso el 1-1 frente al Stuttgart por la Champions League

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Julián Álvarez marcó el gol que cortó una sequía de casi seis meses con el Atlético de Madrid este martes ante el Stuttgart, en el estadio MHPArena, por la tercera fecha de la fase liga de la Champions League. El delantero argentino convirtió de zurda al inicio del segundo tiempo para poner el empate transitorio del conjunto dirigido por Diego Simeone, luego de que el Stuttgart abriera el marcador con un tanto de Jamie Leweling.

El Araña definió de primera intención tras aprovechar un centro rasante que llegó desde la banda izquierda por parte de Ademola Lookman, en una conquista que le permitió romper una racha negativa que se extendía desde el 29 de abril pasado, cuando había marcado ante el Arsenal por la Liga de Campeones. En la liga española, la última vez que había convertido fue el 28 de febrero, en condición de visitante frente al Oviedo.

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El Atlético de Madrid llegó al duelo impulsado por el 2-0 sobre el Manchester United en el Metropolitano. El equipo buscaba además su primera victoria como visitante en esta edición de la Champions League, un resultado que todavía no había conseguido pese al arranque perfecto en la fase de liga.

El festejo de Julián (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
El festejo de Julián (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Álvarez fue titular en Alemania junto a Jonathan David, en una dupla ofensiva inédita para el conjunto colchonero. Días antes, en la victoria 1-0 sobre el Espanyol por la liga española, el delantero había ingresado en el entretiempo y aportado la asistencia para el gol de Álex Baena, además de generar una chance clara que terminó apenas desviada por centímetros del palo.

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La sequía de Julián Álvarez sin convertir se había transformado en un tema de seguimiento constante en las últimas semanas, en un contexto marcado por la tensión derivada de su frustrada transferencia al FC Barcelona durante el último mercado de pases. El club rojiblanco rechazó una oferta blaugrana superior a los 100 millones de euros y llevó el caso ante la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), al considerar que Barcelona había contactado al jugador sin autorización.

El episodio derivó en silbidos del Metropolitano hacia el delantero y en ausencias a entrenamientos durante los días más sensibles de la negociación. Álvarez también rompió su relación con su representante y descartó un posible regreso a Inglaterra, pese a que Arsenal y Manchester City aparecieron como alternativas al cierre del libro de pases.

En lo que va de la temporada, el delantero había sumado minutos en siete partidos con dos asistencias, sin goles en ninguna competición hasta este martes. Con este grito, el delantero surgido de las inferiores de River Plate llegó a 50 tantos con la camiseta del Colchonero. Justamente, su mayor producción fue con el elenco de Núñez, club en el que marcó 54 veces en 122 presentaciones. Además, lleva 36 anotaciones con el Manchester City y 16 con la selección argentina.

La próxima presentación del Atlético de Madrid será por LaLiga de España cuando tenga que enfrentar al Deportivo La Coruña. Los dirigidos por Diego Simeone se encuentran en el segundo puesto del certamen doméstico con 22 puntos en nueve presentaciones y están a cinco del líder Barcelona (27).

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