Kensy Ivette García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, volvió a ocupar los titulares tras su captura durante un operativo realizado en San Pedro Sula. (Foto: Cortesía)

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Kensy Ivette García Torres es una hondureña cuyo nombre adquirió notoriedad en marzo de 2022, cuando fue detenida por agentes federales estadounidenses en el aeropuerto de Miami, mientras se disponía a viajar hacia Honduras.

Su caso estuvo relacionado con una investigación por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Ese mismo año, García Torres se declaró culpable de participar en una conspiración para lavar más de 1.8 millones de dólares, por lo que la justicia estadounidense la condenó a tres años de prisión.

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Tras recuperar su libertad, habló públicamente sobre su experiencia en la cárcel y las consecuencias personales que enfrentó durante el proceso judicial. Sin embargo, su nombre volvió a aparecer en las noticias luego de que autoridades hondureñas ejecutaran un nuevo operativo en su contra.

La hondureña aparece en sus post sentada en una embarcación, con un conjunto rosado y blanco, mientras disfruta de un paseo en lancha (Foto: Cortesía)

García Torres, de 44 años y originaria de San Pedro Sula, es licenciada en Administración de Empresas. Antes de su detención trabajó en la administración de compañías vinculadas con la exportación de café y mariscos, así como en el sector hotelero.

En entrevistas concedidas en 2025 explicó que varios de sus viajes al extranjero, incluidos destinos de Asia y Europa, estaban relacionados con actividades laborales y ferias comerciales, donde representaba a empresas del rubro cafetalero.

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Tras declararse culpable, permaneció recluida en Estados Unidos y recuperó su libertad el 22 de octubre de 2024; posteriormente fue deportada a Honduras.

Agentes de la ATIC y fiscales ejecutaron un allanamiento en la residencial Cedritos, en San Pedro Sula, donde fue capturada este viernes. (Foto: Cortesía)

En una entrevista publicada en agosto de 2025, aseguró que el encarcelamiento transformó su vida, habló de su acercamiento a la religión y reconoció que los antecedentes judiciales le habían dificultado acceder a servicios bancarios y oportunidades laborales.

Las imágenes que circularon años atrás muestran una faceta distinta de la hondureña. En una de las fotografías aparece sonriente, con gafas de sol de cristales rosados y un traje de baño estampado, mientras posa frente a una ciudad de grandes edificios.

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En otra postal se le observa sentada en una embarcación, con un conjunto rosado y blanco, rodeada de otras lanchas. También aparecen fotografías en las que descansa en una hamaca frente al mar, bajo la sombra de palmeras, y disfruta de piscinas y paseos turísticos.

En marzo de 2022, Kensy García fue detenida por agentes federales estadounidenses en el aeropuerto de Miami cuando se disponía a viajar a Honduras. (Foto: Cortesía)

Estas publicaciones contrastan con los procesos judiciales que han marcado su trayectoria y con las investigaciones que actualmente la vinculan con presuntos movimientos de dinero de origen no justificado.

La nueva detención de García Torres ocurrió este viernes 20 de noviembre, durante un allanamiento ejecutado por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y fiscales del Ministerio Público en la residencial Cedritos, en San Pedro Sula, departamento de Cortés.

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De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio Público, las investigaciones financieras identificaron movimientos superiores a 30 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente 1.1 millones de dólares, cuyo origen no habría podido justificar.

Una de las fotografías difundidas años atrás muestra a García Torres sonriente, con gafas de sol de cristales rosados y un traje de baño estampado. (Foto: Cortesía)

Las autoridades también relacionan el caso con investigaciones sobre estructuras vinculadas al narcotráfico y el lavado de activos. La operación forma parte de las acciones orientadas a identificar y asegurar bienes y recursos que presuntamente provendrían de actividades ilícitas.

El antecedente judicial de Estados Unidos vuelve a colocar el foco sobre García Torres, quien ya había admitido su participación en una conspiración para lavar dinero procedente del narcotráfico. No obstante, los nuevos señalamientos en Honduras corresponden a una investigación distinta y deberán ser acreditados ante los tribunales.

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La captura de la hondureña reavivó el interés sobre su historia, especialmente por el contraste entre las fotografías de viajes y actividades recreativas que compartió años atrás y los expedientes judiciales en los que ha figurado.

Las autoridades hondureñas también han señalado que el expediente contempla el análisis de las operaciones financieras y los posibles vínculos de García Torres con personas relacionadas con actividades de narcotráfico.