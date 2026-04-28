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Mano a mano con el manager de Colapinto: su impacto por el road show, por qué Argentina está lista para la F1 y el futuro de Franco

Infobae habló con Jamie Campbell-Walter, quien representa al piloto de Alpine, y lo acompañó durante la exhibición en Palermo. “Así es como se organiza un evento”, destacó

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Jamie Campbell-Walter, el manager de Colapinto, impactado por el road show en Palermo

Es una de las personas clave en la campaña deportiva de Franco Colapinto. Se trata de Jamie Campbell-Walter, quien, junto a su pareja, María Catarineu, son los managers del piloto argentino de Fórmula 1. Ambos lo acompañaron en estos días en Argentina en el marco del road show multitudinario que se llevó a cabo este domingo en Palermo. En dicho evento, Infobae pudo hablar con el ex piloto escocés.

“No sé qué pensar. Es una locura”, resumió sobre el ambiente con más de 600 mil personas en el evento. “Creo que lo que Argentina ha mostrado en la Ciudad de Buenos Aires, Franco, la F1, y todo el equipo, Alpine, y todos los patrocinadores, es cómo se organiza un evento”, destacó.

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La exhibición de Colapinto sobre un Lotus E20 de 2012 con motor V8 resultó una fiesta, ya que esta vez no hubo estrategias y administración de energía porque se trata de un impulsor aspirado. El corredor bonaerense no escatimó con el acelerador y se brindó de lleno para darle un espectáculo único e inolvidable para la multitud.

Nunca he visto algo tan grande: solo por un auto, un piloto corriendo en el circuito”, subrayó quien fue campeón mundial de FIA GT en 2013 en la clase LMGTE Am y campeón del Campeonato Británico de Gran Turismo en 1999. Incluso, el ex corredor de 53 años llegó a competir en Argentina en el circuito semipermanente de Potrero de los Funes, San Luis, por el FIA GT en 2010.

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Colapinto, entre María Catarineu y Jamie Campbell-Walter
Colapinto, entre María Catarineu y Jamie Campbell-Walter

Jamie no cayó de su asombro y, luego de aceptar sacarse unas fotos con aficionados, afirmó que “ver a los fanáticos, el espacio de hospitalidad, todo alrededor, todas las interacciones en la zona de fans, con todas las diferentes marcas, es realmente increíble”.

El escocés junto a Catarineu son los responsables de Bullet Sport Management, una empresa que se encarga de representar a otros pilotos, pero acompaña a Colapinto en los cuatro continentes donde corre la F1. La pareja comenzó a trabajar en 2019, cuando el pilarense fue campeón de la Fórmula 4 Española, y desde ese momento se hizo cargo de su campaña. Fueron años en los que no hubo apoyo económico de alguna empresa de Argentina y para poder correr el certamen ibérico el padre de Franco, Aníbal, vendió una casa. Luego los representantes del piloto lograron conseguir presupuesto gracias a empresas europeas y así costearon su carrera en categorías promocionales. Recién en octubre de 2022 consiguieron la participación de la petrolera estatal argentina.

El road show se llevó a cabo este domingo en un circuito de dos kilómetros montado sobre la avenida Del Libertador y Sarmiento. El impacto del evento llevó a Campbell-Walter a reconocer que están dadas las condiciones para recibir a la F1: “Creo que demuestra claramente que Argentina está lista para un Gran Premio“. Al respecto, amplió que ”lo espero, por supuesto. Cuando cuidas de un piloto argentino, te gustaría que ellos puedan tener una carrera en casa. Argentina lo merece. Han pasado 28 años desde el último Gran Premio aquí, y puedes ver claramente que hay pasión por el deporte. Están reconstruyendo el circuito y esperemos que tal vez en el futuro, en los próximos dos o tres años, suceda algo”.

En tanto que también opinó de la labor de Franco en las primeras tres carreras. “Miami es el próximo fin de semana. No ha sido un inicio de temporada súper fácil, pero él sumó algunos puntos, lo cual fue genial. Y creo que desde Miami en adelante veremos un rendimiento realmente bueno de su parte”, aseveró.

Jamie Campbell-Walter junto a fanáticos argentinos en el road show
Jamie Campbell-Walter junto a fanáticos argentinos en el road show

Colapinto sumó su primer punto en el equipo Alpine luego de ser décimo en China. En el inicio de la temporada el team galo cambió de forma radial su panorama, ya que dejó el último puesto en el Campeonato Mundial de Constructores y se ubica quinto, aunque la mayoría de los puntos los abrochó el compañero de Franco, Pierre Gasly, de 30 años, con 180 Grandes Premios (una victoria) y en su cuarto ejercicio con este equipo.

Ante la consulta del futuro de Franco, su manager respondió que “todo está bien. Todo va bien. Hay muchas carreras en la temporada aún por delante, así que veremos. Cada, piloto, cada equipo tiene sus altibajos, pero estoy seguro de que estaremos bien”.

Colapinto debutó en la Máxima el 1 de septiembre de 2024 en Italia de la mano de Williams. En su segunda carrera (Azerbaiyán) sumó sus primeros cuatro puntos al ser octavo. Luego logró otra unidad al completar el top diez en Austin (Estados Unidos). En enero del año pasado Franco se incorporó a Alpine y luego de penar con un coche carente de competitividad como el A525 este año se dio un salto de calidad con el cambio de reglamento: misma erogación de potencia de motores eléctricos (más ahorro de energía) y a combustión, autos más chicos y reducción de la carga aerodinámica, entre las novedades más importantes.

Luego de su paso por Argentina, Jamie Campbell-Walter, María Catarineu y Franco Colapinto emprendieron viaje rumbo a Miami donde este fin de semana se llevará a cabo la cuarta fecha del campeonato. Como siempre, al lado del piloto bonaerense de 22 años, que buscará volver a cosechar unidades con la escudería Alpine.

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