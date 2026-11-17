Monster Hunter Wilds - SGF

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Capcom tardó casi un año en corregir los principales problemas técnicos y de rendimiento que afectaron a Monster Hunter Wilds desde su lanzamiento en febrero de 2025. Su productor, Ryozo Tsujimoto, explicó que el motor RE Engine y la participación directa de sus ingenieros fueron piezas importantes para detectar fallos, mejorar la comunicación interna y preparar actualizaciones más precisas.

Un lanzamiento marcado por los problemas técnicos

Monster Hunter Wilds llegó al mercado rodeado de un fuerte interés, pero su estreno quedó condicionado por numerosos errores y un rendimiento que perjudicaba la experiencia de juego. Durante los meses siguientes, Capcom publicó actualizaciones destinadas a mejorar la estabilidad y atender las deficiencias más graves.

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El proceso se prolongó durante casi un año. Ese plazo muestra que los inconvenientes no podían resolverse mediante una única actualización: los equipos tuvieron que revisar distintos elementos del juego, medir el efecto de cada modificación y coordinar los cambios con los responsables de la tecnología que sostiene el proyecto.

La optimización consiste en ajustar el software para que use de forma más eficiente recursos como el procesador, la memoria y la tarjeta gráfica. Una corrección puede solucionar un cuello de botella concreto, pero también causar problemas en otro apartado. Por eso, cada cambio requiere pruebas antes de llegar a los jugadores.

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Tsujimoto señaló que RE Engine fue un factor importante, aunque evitó presentarlo como la única razón detrás de las mejoras. La respuesta también dependió del trabajo conjunto entre programadores, diseñadores y especialistas del motor, además del seguimiento realizado durante los meses posteriores al estreno.

Cómo ayudó RE Engine a preparar las correcciones

RE Engine es una tecnología propia de Capcom utilizada como base para desarrollar varios de sus juegos. Al controlar tanto el motor como el proyecto, el estudio puede acceder directamente a sus herramientas internas y consultar a los ingenieros que conocen el funcionamiento de cada sistema.

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Esa cercanía permitió localizar problemas con mayor rapidez y aplicar cambios específicos en diferentes etapas del trabajo. También redujo la distancia entre quienes detectaban un fallo dentro del juego y quienes podían modificar la tecnología responsable. Para los usuarios, el resultado se tradujo en actualizaciones dirigidas a mejorar el rendimiento y la estabilidad.

“No diríamos que es la única razón, pero RE Engine fue sin duda un factor importante y una de las razones por las que el desarrollo de estos diferentes juegos se llevó a cabo precisamente de esta manera y no de otra”, explicó Tsujimoto.

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El productor remarcó el valor de tener a un ingeniero integrado en el centro del desarrollo. Según su explicación, esa participación facilita el intercambio de información entre los equipos, acelera la resolución de inconvenientes y permite realizar ajustes más precisos en componentes individuales.

Contar con un motor propio tampoco eliminó los problemas del lanzamiento. Monster Hunter Wilds necesitó meses de trabajo después de llegar al público, pese a haber sido creado con una tecnología controlada por Capcom. La ventaja apareció durante la etapa de corrección, cuando los desarrolladores pudieron intervenir directamente sobre las herramientas y compartir las soluciones con otros grupos internos.

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Monster Hunter Wilds, de Capcom.

Las mejoras llegaron a otros proyectos de Capcom

El trabajo realizado sobre Monster Hunter Wilds produjo conocimientos y procedimientos que Capcom pudo trasladar a juegos construidos con la misma tecnología. Los equipos compartieron información sobre los fallos encontrados, las pruebas utilizadas y los cambios que habían dado resultados durante la optimización.

Uno de los proyectos mencionados es Dragon’s Dogma 2, también desarrollado con RE Engine. Según las fuentes, el juego recibió nuevas mejoras de rendimiento basadas en soluciones probadas durante la extensa corrección de Monster Hunter Wilds. Este intercambio evitó que cada equipo tuviera que investigar desde cero problemas técnicos similares.

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Las fuentes aportadas vinculan esas mejoras con una expansión denominada Dark Arisen, aunque no incluyen un anuncio oficial, una fecha de estreno ni detalles sobre su contenido. Por esa razón, el dato disponible se limita al uso de los aprendizajes técnicos de Monster Hunter Wilds para optimizar Dragon’s Dogma 2 antes del supuesto lanzamiento del contenido.

Los meses posteriores al estreno también sirvieron para ajustar los flujos de trabajo de Capcom. La colaboración entre los responsables del motor y los equipos de cada juego permite reutilizar diagnósticos, herramientas y correcciones cuando dos proyectos comparten una misma base tecnológica. En el caso citado por las fuentes, las soluciones de Monster Hunter Wilds fueron aplicadas para mejorar el rendimiento de Dragon’s Dogma 2.

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