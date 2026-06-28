Dibu Martínez explicó cómo ayuda a sus compañeros en los tiros libres de Argentina y dio detalles de su lesión: “La pasé mal”

EL DIBU HIZO SU PARTE: acomodó la barrera en el golazo de Lo Celso🧤🇦🇷 pic.twitter.com/2uHHhH4tDA — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026

Emiliano Martínez fue el único titular que fue de arranque en el triunfo por 3-1 de la selección argentina frente a Jordania en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El Dibu, que no pudo estirar su racha de vallas invictas por el gol de Mousa Altamari, tuvo un rol especial en el tanto de tiro libre de Giovani Lo Celso. Además, en rueda de prensa, explicó el periplo que tuvo que atravesar por la lesión en su dedo y soltó una respuesta peculiar al ser consultado sobre si el plantel albiceleste mira el resto de los partidos de la Copa del Mundo.

El elenco conducido por Lionel Scaloni abrió el marcador gracias a un gol de pelota parada de Lo Celso a los 19 minutos, donde el arquero del Aston Villa cumplió con un rol clave. Como una característica distintiva que comenzó a demostrar hace varios años, el Dibu acomodó la segunda barrera de jugadores argentinos en el tiro libre para favorecer el remate del mediocampista del Betis e incomodar al arquero Yazeed Abu laila. “Trato de decirles a los chicos qué es lo que más le molesta al arquero. Son jugadores de primer nivel y, aun así, me siguen escuchando. Eso habla de lo que es este grupo”, explicó en zona mixta.

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En la rueda de prensa, el experimentado arquero de 33 años relató cómo atravesó la fractura en su dedo anular que lo marginó de la preparación previa del Mundial 2026. “Decidí no operarme. La pasé mal, vine muy jugado y no pude entrenar. Nunca entrené con el grupo, siempre lo hice con Martín (Tocalli). Para el próximo partido creo que voy a poder jugar sin férula. Es muy incómodo, el guante lo siento muy flojo. Me la tuve que bancar solo. Gero (Rulli) y Juan (Musso) me dieron una mano muy grande entrenando con pelotas de vóley toda la semana. Me molesta muchísimo, pero en la cancha trato de no sufrirlo“, comentó el marplatense.

En esta misma línea, remarcó: "Cuando me dijeron que me tenía que operar, se me vinieron millones de preguntas a la cabeza. El entrenador me bancó, me dijo que llegue al partido que llegue, me iba a bancar. Eso me dio muchísimo ánimo. El mérito no es de uno, sino de la gente que trabaja”.

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🗣️ Dibu Martínez se refirió al proceso de recuperación que tuvo que atravesar por la fractura en el dedo anular de su mano derecha: "LA PASÉ MAL, VINE ACÁ MUY JUGADO. ES ALGO QUE ME LA TUVE QUE COMER SOLO".



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Dibu Martínez también se refirió a su titularidad en un duelo que estuvo marcado por las alternativas en el once titular para regular las cargas físicas, ya que Argentina tenía el primer puesto del Grupo J asegurado. “Es la única pena que me da por Gero (Rulli) y Juan (Musso). Me preguntó el técnico y le dije que estaba bien para atajar. Mejoro partido a partido. Del gol, capaz el próximo partido puedo ver la foto de vuelta. El arquero necesita ese ritmo para las distancias. Con una defensa nueva, es bueno tener al arquero que juega todos los partidos”, argumentó el arquero sobre la decisión consensuada con el cuerpo técnico.

El guardián del arco no pudo sumar una nueva valla invicta con la Selección, aunque está cada vez más cerca de convertirse en el guardameta con más arcos en cero. Gracias a los triunfos por 3-0 sobre Argelia y 2-0 frente a Austria, el Dibu acumula 43 porterías a cero en 61 partidos con la Albiceleste. El récord que persigue pertenece a Sergio Chiquito Romero, quien acumuló 47 arcos en cero en 96 presencias entre 2008 y 2019.

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“En un Mundial, lo que menos me importa es el arco en cero. Sé que me encanta tenerlo y quiero el récord de la Selección, no me da lo mismo, quiero trabajar para eso. Estoy a cuatro”, argumentó el Dibu sobre la marca. Por esto, se lamentó por el tanto que recibió contra Jordania: “Me llegan una vez y me da bronca que entre. A veces hay que darles el mérito al otro equipo. Fue un buen centro, jugamos con cuatro defensores nuevos de un partido al otro. Contento con todos los que jugaron y debutaron”.

El Dibu Martínez se lamentó por el gol en contra que recibió contra Jordania (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)

En otro plano, el Dibu Martínez bromeó sobre cómo pasan el tiempo en la concentración albiceleste en Kansas City cuando fue consultado sobre si miran el resto de los partidos de la Copa del Mundo. “Vemos todos los partidos. No tenemos nada para hacer. Entrenar, comer y mirar partidos. No hay otra cosa en Kansas. No sé si fuiste, pero no hay nada para hacer”, soltó entre risas en diálogo con TyC Sports.

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Por último, el arquero de la selección argentina palpitó el choque contra Cabo Verde por los 16avos de final: “Son muy intensos, defienden muy bien. Salen bien a la contra, son rápidos. Es un equipo duro, como todos los que estamos viendo. Por algo clasificó en un grupo que estaba España, Uruguay y Arabia Saudita. Tienen algo muy bueno. Nadie esperaba que clasificaran y lo hicieron. La cancha va a estar seca, va a hacer calor y ellos están acostumbrados a esas condiciones”.

El duelo contra los africanos se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 19:00 (hora argentina). El ganador de la llave se medirá contra el vencedor del cruce entre Australia y Egipto.

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