Dibu Martínez sorprendió al revelar dónde le gustaría jugar: su candidato a quedarse con el N° 10 de Messi en la Selección

El arquero de la selección argentina de fútbol, Emiliano Martínez, habla ante periodistas en la zona mixta tras el 7-0 ante Burkina Faso

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Tras el 7-0 ante Burkina Faso, Emiliano Martínez volvió a brillar con la camiseta de la Selección Argentina —no tanto por lo que hizo dentro del campo, sino por lo que dijo al salir de él. El arquero del Chelsea se plantó en zona mixta, risueño y sin filtros como de costumbre, y en pocos minutos dejó titulares en todas las direcciones: habló de su orgullo por mantener el arco en cero, de cómo se reconvirtió tras la derrota en la final del Mundial, del último baile de Lionel Messi y de un deseo personal que sacudió a su ciudad natal, Mar del Plata. Y también, casi al pasar, dejó en claro quién lidera la carrera por la camiseta número 10 cuando el capitán la cuelgue definitivamente.

La noche del sábado en el estadio Monumental no tuvo demasiada historia para el arquero: tocó apenas 17 pelotas antes de ser reemplazado por Gerónimo Rulli, porque el rival no lo inquietó prácticamente en ningún momento. Aun así, Martínez no relativizó el mérito de sumar otra valla invicta. “Para mí es un orgullo tener el arco en cero, sea cual sea el rival”, afirmó.

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Los números respaldan esa postura. En total, fue imbatible en 45 de los 69 partidos que disputó con la Selección y quedó a tan solo dos de superar el récord histórico que ostenta Chiquito Romero.

Hace menos de tres meses, Martínez había puesto en duda su continuidad en la Mayor. La herida de la final perdida en el Mundial 2026 todavía no había cerrado del todo, y el golpe anímico se tradujo en ese mensaje que encendió todas las alarmas. En zona mixta, con la calma que da el tiempo y una victoria holgada encima, se animó a explicar qué pasó por su cabeza en aquel momento y qué lo llevó a dar marcha atrás.

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“Me costó un tiempo para pensar, me dolió mucho perder la final del mundo. Intenté cambiar de club para renovarme mentalmente, lo conseguí, vine acá y fue lo mejor que hice porque me siento útil, rápido, bien. Al final tengo que representar a mi país, a mi familia, y tengo que hacerlo lo mejor posible”, explicó sobre cómo su mudanza del Aston Villa al Chelsea resultó determinante para que no abandonara el buzo albiceleste.

Compacto Argentina 7-0 Burkina Faso

El sucesor de la 10

El martes, en el amistoso ante Benín que se jugará también en el Monumental, Lionel Messi se pondrá por última vez la camiseta número 10 de la Selección. El capitán anunció que ese será su último partido con el equipo nacional, y el plantel entero se prepara para acompañarlo en lo que ya se perfila como una noche cargada de emoción. Dibu anticipó cómo será ese momento desde adentro: “Trataremos que lo disfrute lo máximo posible. Llenarlo de mimos, de besos y que sea feliz”. Y añadió: “Intenté ayudarlo lo más posible, él lo sabe, siempre hablamos de eso. Fue uno de los mayores honores que tengo en mi carrera, tratar de ayudarlo a que consiguiera lo que tanto deseaba porque es el mejor jugador de la historia y me siento parte de eso gracias a Dios. El martes quiero verlo disfrutar y sonreír. Hablamos, viene el domingo a la noche y hacemos un asado en el predio”.

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La pregunta que sobrevuela al fútbol argentino —quién carga con la responsabilidad de la 10 una vez que Messi se vaya— también tuvo su respuesta. Martínez no dudó en señalar a Nicolás Paz como el candidato más firme, algo que había insinuado en redes sociales luego de la goleada ante Bolivia. “¿El sucesor de la 10?“, había comentado una publicación del fantasista del Como. “Hay muchos chicos, la verdad, que la pueden usar. Obviamente, eh, hasta el próximo fecha FIFA no creo que se use, la va a usar Leo, pero Nico va picando en punta”, refrendó. El mediocampista surgido del Real Madrid atraviesa uno de sus mejores momentos en Italia y viene ganando minutos y protagonismo en el combinado nacional, lo que lo coloca como el heredero natural en la consideración del plantel.

El arquero de la selección argentina de fútbol, Emiliano Martínez, ofrece declaraciones ante los medios de comunicación en una zona de prensa. Durante la entrevista frente a varios micrófonos, el futbolista expone reflexiones personales sobre su trayectoria profesional y su permanencia en el equipo nacional.

Por último, y antes de alejarse de los periodistas, Martínez soltó la frase que más repercusión tuvo en su ciudad natal. Entre bromas y con la misma energía de siempre, reconoció el afecto que recibe cada vez que vuelve a Mar del Plata y fue directo: “Siento mucho el cariño cada vez que voy y me gustaría ir a jugar a Mar del Plata algún día”. No dejó en claro si su anhelo es hacerlo con el seleccionado o se ve jugando en alguno de los elencos de la Feliz. ¿Aldosivi? ¿Alvarado? ¿Urquiza, Talleres o San Isidro, los tres por los que pasó antes de fichar en Independiente?

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