La revelación del arquero de España sobre su inesperado encuentro con Dibu Martínez tras la final del Mundial: “Me dijo unas palabras”

Unai Simon habló del Dibu Martinez y lo que le dijo tras la final del Mundial

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El arquero de la selección de España, Unai Simón, contó que Emiliano Martínez lo felicitó y lo abrazó después de la final del Mundial 2026, un gesto que modificó la percepción previa que tenía sobre el guardameta argentino. El español relató el encuentro en una entrevista difundida por los canales oficiales del Athletic Club.

Simón, quien recibió el Premio Yashin en la gala del Balón de Oro tras el torneo internacional, se refirió primero a las condiciones técnicas de Martínez. El arquero vasco marcó diferencias entre los estilos de ambos y describió aspectos puntuales del juego del marplatense bajo los tres palos.

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“El Dibu es un portero muy diferente a mí”, afirmó. “Por su físico, por sus condiciones, para muchísimo. Tiene una condición que es que tiene todo el rato los pies moviéndose, no para nunca los pies, entonces es muy ágil, es muy rápido en la portería, es muy veloz”, añadió.

El español también hizo foco en la estatura y el alcance del arquero argentino. “Luego, las extremidades, es muy largo y para mucho”, señaló durante la charla. A esa observación añadió otra sobre su manejo de la pelota: “Aparte también es un portero muy limpio con la salida de balón”.

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Unai Simon fue premiado por su desempeño en el Mundial (Reuters)

Las declaraciones de Simón estuvieron centradas en la distancia entre la imagen que tenía de Martínez por sus actitudes competitivas y el contacto personal que mantuvieron luego de la definición mundialista. El arquero de España sostuvo que asociaba al argentino con una forma de competir distinta a la suya.

“La imagen que tenía del Dibu, de otras veces que lo había visto fuera de la cancha, era como de provocador o canchero, como dicen ellos”, expresó. En ese punto, aclaró que la referencia no alteró su valoración sobre la capacidad de Martínez en el arco. Simón explicó que su impresión cambió cuando el argentino se acercó a saludarlo tras el final del encuentro. “Me gustó mucho que en la final del Mundial vino, me felicitó, me dio un abrazo, me dio la enhorabuena y me dijo unas palabras”, relató.

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El español no precisó el contenido de la conversación, pero remarcó el valor que tuvo la iniciativa de Martínez en un momento posterior a la derrota argentina. “Entonces me sorprendió para bien en ese sentido”, añadió.

Durante la entrevista, Simón planteó que entendió mejor el perfil de Martínez luego de ese intercambio. Según dijo, la personalidad del argentino puede presentar una faceta distinta durante los partidos, aunque eso no definió su evaluación personal. “Luego entendí que igual es una persona que a la hora de competir es un poco diferente”, señaló el arquero de España.

Dibu Martinez pasó por el quirófano tras el duro choque ante el Everton

La frase se vinculó con la imagen pública que Simón había construido sobre su colega a partir de situaciones vistas fuera del campo de juego. El guardameta vasco cerró su reflexión con una valoración directa sobre Martínez. “A mí me pareció muy buena persona y tuvo un muy buen gesto conmigo, al menos personalmente”, afirmó.

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En lo que respecta a la actualidad del Dibu Martínez, la última aparición del guardameta de 34 años tuvo lugar el pasado 17 de octubre, durante el encuentro en el que Chelsea derrotó por 2-0 al Everton. Transcurría el minuto 65 cuando Martínez salió a cortar un centro aéreo e impactó de lleno con el defensor Jarrad Branthwaite. Tras el brutal choque de cabezas el argentino recibió asistencia médica y oxígeno en el campo durante más de ocho minutos antes de ser retirado en camilla e inmovilizado. Los estudios posteriores en el hospital confirmaron el diagnóstico adverso: una fractura doble en la mandíbula que requirió el paso urgente por el quirófano para la colocación de una placa con cuatro tornillos y la fijación de tres piezas dentales.

Si bien los pronósticos iniciales de los especialistas médicos estipulaban un período estricto de inactividad de entre 45 y 60 días —lo que lógicamente lo marginaba de las canchas hasta diciembre—, Martínez ya planifica un regreso mucho más prematuro. El arquero confirmó públicamente que viajará para sumarse a la Selección Argentina en la doble fecha FIFA de noviembre, donde el combinado dirigido por Lionel Scaloni disputará encuentros amistosos frente a Uruguay en La Bombonera (el 13 de noviembre) y ante Costa Rica en Córdoba (el 17 de noviembre).

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“Hablé con Martín Tocalli y con Scaloni y mi plan es estar en la doble fecha para atajar. No sé si llegaré al primer o al segundo partido; eso dependerá del contacto y de cómo vaya evolucionando en la semana”, aseguró con determinación el guardameta, cuya meta inmediata es volver a sumar minutos oficiales y alcanzar el récord histórico de vallas invictas en el arco albiceleste. En lo que respecta a su club, el cuerpo técnico del Chelsea monitorea su evolución día a día con vistas a una vuelta definitiva a la Premier League a partir del próximo 21 de noviembre.