La peculiar regla de la Fórmula 1 que pone en jaque la alineación de pilotos de Haas tras la abrupta salida de Esteban Ocon

Oliver Bearman, el piloto de Haas que todavía no cerró su contrato para la F1 en 2027 (REUTERS/Adriano Machado)

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El último fin de semana, el Gran Premio de Brasil vivió una jornada especial para todos los fanáticos locales. Dos pilotos brasileños fueron protagonistas de la acción en Interlagos, ya que a Gabriel Bortoleto se sumó Rafael Camara, que fue anunciado como reemplazante de Esteban Ocon en el equipo Haas. Y justamente su llegada a la escudería con base en Estados Unidos activó una normativa poco conocida en el mundo de la Fórmula 1.

Tras el debut de Camara en el circuito de la ciudad de San Pablo, Haas alcanzó el límite de los pilotos permitidos por temporada en la F1, que son cuatro. La restricción le impidirá a la escudería estadounidense convocar a otro corredor distinto durante lo que resta de la temporada 2026 y puede condicionarla en las últimas carreras de Qatar y Abu Dabi.

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Según indicó el sitio especializado Motorsport, el reglamento deportivo establece en su artículo B1.7.1 que “Durante un campeonato, cada participante podrá utilizar un máximo de cuatro (4) pilotos en las carreras”. De esta manera, Camara se sumó a Oliver Bearman, Esteban Ocon y Ryo Hirakawa, quienes ya habían disputado al menos un Gran Premio con el equipo. El que con esta reglamentación ya queda sin posibilidades de ocupar una butaca en lo que resta del año es Jack Doohan, el australiano que fue reemplazado por Franco Colapinto en Alpine en 2025 y luego salió del equipo con sede en Estone.

Frente a este escenario, Haas podría verse obligado a recurrir nuevamente a Hirakawa (corrió en el GP de México) en las dos últimas fechas del calendario. ¿Las razones? La F2 compartirá programación con la Fórmula 1 en Qatar y Abu Dabi, por lo que Camara podría elegir concentrarse en su disputa por el título de la categoría antesala a la Máxima.

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Rafael Camara de Haas disfrutó correr el GP de Brasil (REUTERS/Jean Carniel)

Hasta el momento, el brasileño solo había sido confirmado para su carrera en Brasil. Si no volviera a competir en las tres pruebas restantes, el piloto japonés sería la única alternativa disponible, después de que la dirección del equipo descartara un eventual regreso de Ocon al volante. El panorama se complicaría si Bearman sufriera algún contratiempo en las próximas fechas. En ese caso, Haas tendría que alinear a Camara e Hirakawa, o a Ocon, aunque esta última posibilidad aparece descartada bajo las condiciones actuales tras su abrupta salida en medio de rumores sobre ásperos cruces internos.

La situación cobra relevancia porque pasaron 25 años desde la última vez que una escudería empleó a más de cuatro pilotos en una misma temporada. Alain Prost utilizó cinco en 2001 cuando lideraba su propio equipo y la normativa todavía contemplaba un margen mayor para reemplazos a lo largo del calendario. El equipo comenzó aquella temporada con Jean Alesi y el argentino Gastón Mazzacane, y luego también utilizó a Luciano Burti, Heinz-Harald Frentzen y Tomas Enge.

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La reglamentación de entonces permitía un cambio de piloto para el primer auto y hasta tres conductores sustituibles en cualquier momento para el segundo. Prost se ajustó a esa norma, que fue modificada para la temporada 2004 con el límite de cuatro pilotos por escudería que rige hasta estos días.

Lo que es importante mencionar es que la FIA conserva una excepción para casos extraordinarios: “Los cambios adicionales debidos a fuerza mayor se considerarán de forma individual”, cita el reglamento. Esa cláusula podría aplicarse si varios pilotos quedaran fuera de competencia por lesión o enfermedad y fuera necesario habilitar a otro corredor para que el equipo participara con sus dos monoplazas.

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La definición de fuerza mayor queda sujeta a interpretación de la FIA. En la década de 1990 existía una restricción similar de hasta cinco pilotos, aunque Lotus, Larrousse y Simtek llegaron a utilizar seis corredores diferentes cada una durante la temporada de 1994.

¿Volverá Ryo Hirakawa a correr antes del final del año? (REUTERS/Daniel Becerril / Pool)

Haas transita la recta final del campeonato de F1 consolidada en el séptimo lugar del Campeonato de Constructores con 31 puntos. Bajo la conducción técnica de Ayao Komatsu, el equipo con base en Estados Unidos encaró el cambio reglamentario de la categoría con el chasis VF-26, propulsado por unidades de potencia Ferrari. La temporada marcó el debut formal de la estructura bajo la denominación TGR Haas F1 Team, luego del acuerdo alcanzado con la división deportiva del fabricante japonés para fortalecer el desarrollo aerodinámico y de simulación.

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El desarrollo en pista comenzó con signos positivos durante las primeras citas en Asia. En el Gran Premio de China, Bearman logró un quinto puesto en la carrera principal y sumó otra unidad al finalizar octavo en la prueba sprint, lo que representó la mejor cosecha individual para la escudería en un mismo fin de semana durante el certamen.

A lo largo de la primera mitad del año, Haas mantuvo presencia frecuente en los puestos que otorgan unidades. Ocon sumó puntos en Japón, el Principado de Mónaco y Azerbaiyán, donde finalizó en la octava posición. La regularidad del monoplaza permitió a la escudería superar a rivales directos en la zona media y afianzarse por delante de escuadras como Alpine y Sauber.

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Pese a los dividendos obtenidos en la pista, las diferencias entre la dirección del equipo y Ocon se profundizaron durante la segunda parte del calendario europeo. El deterioro en la relación precipitó el alejamiento del volante francés antes de la gira americana, lo que obligó a Komatsu a reorganizar la alineación para las competencias finales.

En el Gran Premio de México, el piloto de reserva japonés asumió la conducción del segundo monoplaza y consiguió el décimo lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aportando un punto clave para la escudería. A falta del cierre del calendario en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, Haas enfoca sus recursos en defender la séptima colocación general ante la presión de sus perseguidores inmediatos.

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