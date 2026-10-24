El extraño caso de Albon en Estados Unidos: excedió los límites de pista en casi todas las vueltas y quedó a 40 segundos del más rápido

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Alex Albon completó una jornada inusual en el Gran Premio de Estados Unidos. El tailandés tuvo serios problemas con su Williams en las primeras práctias en Austin y acaparó los flashes por sobrepasar los límites de pista en casi todos sus intentos, al punto de que no computó un tiempo competitivo en ninguna de las sesiones del viernes de Fórmula 1.

En la primera sesión del fin de semana, de acuerdo con el documento oficial de la FIA en el que se especifican todos “los tiempos de vuelta eliminados”, al tailandés le anularon nueve vueltas por superar los límites de pista. Pese a que computó 19 giros en la FP1, el único tiempo válido de Albon en la FP1 fue de 2:16.468, algo que lo dejó a 40.416 segundos del líder (Charles Leclerc - 1:36.052).

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Carlos Sainz, por su parte, quedó 19° a 2.7 segundos de la cima y le sacaron cuatro vueltas. Cabe destacar que la norma aplica cuando el piloto supera con las cuatro ruedas del monoplaza las líneas blancas que marcan el perímetro.

Williams emitió un comunicado posterior a la actividad del viernes en el que argumentó: “Durante la FP1, tanto Carlos Sainz como Alex Albon llevaron a cabo un programa de pruebas aerodinámicas para contribuir al desarrollo tanto del coche de este año como del FW50 para la próxima temporada”. Allí afirmaron que el mecanismo “consistió principalmente en una vuelta de salida, seguida de una vuelta de aceleración antes de abortar en la penúltima curva y entrar en boxes, todo ello evitando los bordillos en el compuesto duro”.

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El único tiempo válido de Albon en la FP1 fue de 2:16.468, algo que lo dejó a 40.416 segundos del líder (@F1)

“A medida que el tiempo seguía transcurriendo, ninguno de los coches de Williams había marcado un tiempo de vuelta, y el equipo informó que el dúo solo había estado realizando tandas para recopilar datos”, explicó la Fórmula 1 en su cobertura oficial. El medio especializado Motorsport señaló que, pese a las pruebas, el “el FW48 parece horrible de conducir” y que el trazado estadounidense “pone de manifiesto sus problemas en curvas combinadas y en el equilibrio sobre tres ruedas”.

La situación se repitió en la segunda tanda de ensayos. “No hay neumáticos por ningún lado. No puedo frenar en ningún sitio, no tengo ninguna confianza”, soltó por la radio el tailandés. Al igual que en la FP1, Albon terminó en el último puesto con un registro de 1:43.426 y una diferencia de 8.135 segundos con la punta (Charles Leclerc - 1:35.291). Alex firmó 26 giros, pero el documento oficial de FIA detalló que se le eliminaron 11 vueltas por infracciones.

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Sainz, que también tuvo problemas en la jornada del viernes, explotó por la radio del equipo en la FP2: “El coche es un desastre. No tengo nada de confianza”. El español quedó 20° a más de tres segundos del monegasco de Ferrari que marcó el ritmo de la tanda. “Fue una segunda hora complicada para el equipo, que ya está trabajando a fondo para dar un paso adelante. La FP2 fue más rutinaria, con 27 vueltas para Alex y 28 para Carlos, aunque continuaron las eliminaciones por salirse de los límites de la pista: a 20 de los 22 pilotos se les eliminó al menos un tiempo”, argumentó Williams en el reporte oficial.

“Hoy hemos dedicado la mayor parte del tiempo a aprender y a mirar hacia el futuro, trabajando en equipo para recopilar datos tanto para lo que resta de temporada como para el coche del año que viene y nuestro programa de desarrollo. Conocemos las limitaciones de este coche y tenemos dificultades en las curvas de velocidad media y alta, por lo que nos vemos expuestos en el primer sector. Sin embargo, este es uno de los circuitos más fáciles para adelantar, así que nuestra prioridad esta noche será asegurarnos de que el coche esté en óptimas condiciones para las tandas largas y poder controlar la degradación de los neumáticos traseros el domingo”, expresó el ingeniero de rendimiento en pista, Paul Williams.

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Albon no escondió de todos modos su decepción: “Finalmente, el viernes fue un día complicado. Aprovechamos la FP1 para realizar un programa de pruebas aerodinámicas y recopilar datos tanto para esta temporada como para el desarrollo del coche de 2027. Actualmente, hay mucho trabajo por hacer y mucho que analizar durante la noche”. Sainz se unió en sus sensaciones: “Sabíamos que iba a ser un circuito complicado; las curvas largas de velocidad media a alta no se adaptan bien a nuestro coche, así que decidimos usar la FP1 para probar diferentes configuraciones y recopilar datos que nos ayuden a prepararnos para el año que viene. Para la FP2 volvimos a nuestro plan habitual y, lamentablemente, los problemas de rendimiento confirmaron nuestras expectativas”.

Albon terminó en el último puesto con un registro de 1:43.426 y una diferencia de 8.135 segundos con la punta (@F1)

Al finalizar la primera tanda en COTA, la escudería británica ya había divulgado un primer mensaje en redes en el que señaló que “durante la FP1, ambos pilotos llevaron a cabo un programa de pruebas aerodinámicas para ayudar en el desarrollo tanto del coche de este año como del FW50 para la próxima temporada”. Sin embargo, la situación de Albon llamó la atención, ya que no solo excedió constantemente los límites, sino que bloqueó con los neumáticos en reiteradas ocasiones.

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La temporada de Williams comenzó con problemas desde la pretemporada. El equipo tuvo graves retrasos en el desarrollo del monoplaza para la normativa que entró en vigor en 2026 y, después de perderse algunas pruebas de pretemporada, inició el año con un vehículo que superaba los 30 kg de sobrepeso (seis meses después, en Bakú, se acercaron al mínimo permitido con una actualización). Con un rendimiento por debajo del esperado, el equipo británico solo sumó 12 unidades —7 de Sainz y 5 de Albon— para ubicarse noveno en el Campeonato de Constructores.

“Asumo la responsabilidad de los errores que cometimos este invierno. Confío en que no tendremos ninguno de los desastres que tuvimos este invierno (para 2027). Ahora contamos con información que sencillamente no teníamos hace un año y que nos permite tomar una mejor decisión al respecto”, explicó James Vowles, director de Williams, en Malasia.

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El ingeniero señaló que el chasis actualizado es la clave para recuperar la mejor versión de la escudería: “El chasis se mantendrá el próximo año. Gran parte de ello fue, de hecho, una inversión anticipada para asegurarnos de que todo salga bien. Es bueno ver que el coche tenía lastre, así que la dirección era correcta, pero es demasiado tarde en la temporada. Esa es la realidad. No hemos mejorado lo suficiente el rendimiento aerodinámico. Hemos centrado nuestro presupuesto en conseguir los elementos necesarios para el año que viene, y eso ha tenido un coste. Dejamos mucho margen de mejora en el túnel de pruebas”.