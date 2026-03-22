Estupor en la Fórmula 1 por la falla de un equipo que compromete su futuro: “El coche se levanta sobre tres ruedas”

El monoplaza de Williams presenta múltiples fallas en la F1 que merma su rendimiento (REUTERS/Maxim Shemetov)

Aston Martin no fue la única escudería que tuvo un pésimo inicio de temporada en la Fórmula 1. El monoplaza Williams FW48 presenta serios problemas desde su nacimiento y su rendimiento en pista fue preocupante. El equipo se presentó tarde a la pretemporada por graves retrasos en su desarrollo y tiene un sobrepeso (entre 20 y 30kg por encima del mínimo) excesivo que golpea a su desempeño en la pista. Sin embargo, en las primeras dos carreras se detectó otra dificultad llamativa: sufre el efecto de “tres ruedas”, que se produce cuando uno de los neumáticos suele quedar en el aire.

Alexander Albon, que terminó 12° en Australia y no pudo disputar el GP de China debido a problemas de fiabilidad tras un cambio de caja de cambios, evidenció los serios problemas con los que debe lidiar Williams en el inicio del curso 2026. “No podemos escudarnos en el peso. Algo raro está pasando en el coche, nada parece arreglar el coche”, comentó el tailandés en Shanghái, según recordó el portal especializado The Race.

Inmediatamente, Albon hizo hincapié en las dificultades de la puesta a punto del monoplaza: “El mayor problema ahora mismo es que el coche se levanta sobre tres ruedas, así que tenemos que solucionarlo”. Este fenómeno, que consiste en que una de las ruedas, generalmente la trasera interior, se eleva del asfalto en las curvas, reduce de manera significativa la superficie de contacto del monoplaza y compromete tanto el agarre mecánico como la estabilidad aerodinámica.

Tanto Carlos Sainz como Alex Albon expresaron su malestar por el arranque de la temporada del equipo (REUTERS/Hollie Adams)

“Hay muchos problemas de equilibrio en el coche. Tampoco estamos viendo suficiente carga aerodinámica, así que es una acumulación de factores. El peso es una cosa. También hay planes, en conjunto con la reducción de peso, para lograr un mayor equilibrio del coche y una mejor carga aerodinámica más rápida”, explicó Alex Albon. A todos estos problemas se les suman los de fiabilidad, ya que los pilotos tuvieron que abandonar algunas sesiones por fallas eléctricas o mecánicas.

De acuerdo con el análisis del portal mencionado, la suma de rigidez excesiva en el balanceo, una altura de conducción agresiva y una plataforma mecánica rígida desde la pretemporada convirtieron al FW48 en un auto impredecible y poco eficiente, especialmente en curvas largas y cuando la frenada implica transferencia lateral de carga.

No obstante, el “efecto de tres ruedas” no es un incidente aislado para el equipo. Tanto los entrenamientos previos como las primeras fechas del campeonato mostraron una vulnerabilidad persistente de Williams para generar una dinámica estable durante maniobras exigentes. En campañas anteriores, la casa británica ya había reconocido la falta de flexibilidad de su suspensión y la tendencia del eje trasero a desestabilizarse en curvas de velocidad media. Si bien el equipo puede intervenir en el diferencial para limitar este efecto, el remedio suele desembocar en subviraje, dificultando aún más el manejo.

James Vowles, jefe de Williams, fue el principal apuntado por los problemas del equipo (REUTERS/Jakub Porzycki)

El panorama para Williams se agrava por la expectativa de enfrentarse a la carrera en Japón con estos problemas sin resolver y la urgencia de aprovechar el mes sin actividad en pista —por la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita— para ejecutar lo que Albon definió como una “lista enorme de problemas”.

“Sabemos que vamos demasiado lentos, demasiado lentos en comparación con donde queríamos estar, en comparación con donde esperábamos estar. En parte se debe al peso, que sabemos que necesitamos reducir, pero otra parte, una muy importante, es la carga aerodinámica, que necesitamos mejorar. Además, nuestro coche no ha sido el más fiable”, comentó Carlos Sainz, que logró sumar dos puntos en China al finalizar noveno. Franco Colapinto estuvo al borde de superarlo, pero el golpe de Esteban Ocon mermó su rendimiento en el stint final.

El piloto español enfatizó la necesidad de un esfuerzo colectivo para tener un monoplaza competitivo: “Sinceramente, necesitamos mejorar porque tenemos demasiados problemas en demasiadas áreas y, como equipo, necesitamos esforzarnos al máximo. Espero que estos dos puntos sirvan de motivación, como una motivación extra para que todos vuelvan a casa y se esfuercen al máximo, porque no es donde queríamos estar ni donde dijimos que estaríamos esta temporada”.

La actual situación de Williams se explica a partir de la interacción de varios factores técnicos: el sobrepeso inicial, la deficiencia aerodinámica, la rigidez de la suspensión y un comportamiento impredecible bajo transferencia de carga lateral. La situación en el próximo Gran Premio de Japón será similar, aunque en el equipo son optimistas para revertir la situación de cara a la carrera en Miami.