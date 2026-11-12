"O como o tomo pastilla": la jubilada cubana con 35 años de trabajo que debe elegir entre comer y medicarse

Una mujer de la tercera edad sentada en una mecedora expone las dificultades económicas que enfrenta para cubrir sus necesidades básicas. A través de subtítulos en pantalla, relata la imposibilidad de sustentar la compra simultánea de alimentos y tratamientos médicos a partir del porcentaje de la pensión recibida tras el fallecimiento de su esposo.

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“O como o tomo pastilla”: el testimonio de una mujer cubana de edad avanzada resume la disyuntiva que enfrenta cada mes con su jubilación. El relato, difundido en redes sociales, expone cómo una pensión de 3.256 pesos cubanos (USD $4) debe alcanzar para alimentos, tratamientos médicos y productos básicos en un contexto de escasez y pérdida del poder adquisitivo.

“¿Cuántos años trabajó?”, le pregunta una voz fuera de cámara. “Treinta y cinco”, responde ella. Luego explica que percibe 3.256 pesos, una suma que, según cuenta, incluye el 70% de la prestación de su esposo fallecido.

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Su relato contado a Sembrando Semillas Latam se suma a otras denuncias públicas de jubilados cubanos que describen dificultades para cubrir al mismo tiempo alimentación, vivienda y medicamentos.

La jubilación, atrapada entre la farmacia y la mesa

La principal preocupación de la mujer son los medicamentos. Afirma que necesita varios tratamientos y que las farmacias estatales ya no los tienen disponibles con regularidad. “Hay que comprarlos por la calle”, señala, en alusión al mercado informal, donde los precios pueden superar ampliamente los ingresos mensuales de un pensionado.

Una jubilada cubana debe elegir entre comer o medicarse

“No se puede con el salario que yo gano. No puedo comprar”, dice. La frase condensa el conflicto entre la necesidad de sostener un tratamiento médico y la obligación diaria de conseguir comida.

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La crisis de medicamentos en Cuba no afecta solo a quienes padecen enfermedades crónicas. La Organización de las Naciones Unidas informó en junio que más de 100.000 cirugías habían sido postergadas en el país por faltantes de medicamentos e insumos médicos, dentro de un deterioro más amplio de los servicios esenciales.

La emergencia energética también tiene efectos sobre la atención sanitaria, el transporte, el acceso al agua y la distribución de alimentos. En julio, la ONU indicó que los cortes eléctricos reiterados habían agravado las necesidades humanitarias y afectado la actividad económica en toda la isla.

Un yogur para toda la semana y el deseo de comer carne

La mujer explica que compra un yogur de 400 pesos y lo administra durante una semana. “Bueno, se come, uno come lo que tiene”, afirma antes de describir cómo intenta estirar cada preparación.

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Su deseo alimentario es concreto: “¿Qué me gustaría tomar? A mí, comer un bistecito”, dice entre risas. La reacción no disimula el contraste entre esa aspiración y la rutina que describe después: unos pocos pedazos de pollo, una porción mínima de carne y más viandas, elegidas según el precio del día.

“Si tengo unos pedacitos de pollo, echar un pedacito mínimo y echar más viandita, la que salga más barata”, relata. Su menú queda sujeto a una estrategia de racionamiento doméstico: reducir las porciones de proteína, aumentar los alimentos de menor costo y extender lo disponible hasta el próximo ingreso.

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Una infografía detalla las dificultades económicas y de salud que enfrentan los jubilados en Cuba con una pensión mensual equivalente a cuatro dólares estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presión mayor sobre una isla que envejece

Cuba es el país con la población más envejecida de América Latina, según los datos citados por Horizonte Cubano. La proporción de personas mayores aumenta mientras los ingresos previsionales pierden capacidad de compra y muchas familias dependen de remesas, del trabajo informal o de redes de ayuda para completar sus gastos mensuales.

En ese escenario, los jubilados que viven solos o padecen enfermedades crónicas enfrentan mayores obstáculos. Los gastos no se reducen a la comida: deben incluir medicamentos, transporte, electricidad, agua, higiene y, en numerosos casos, reparaciones de viviendas deterioradas.

La ONU advirtió en abril que su plan de acción para Cuba buscaba asistir a dos millones de personas, cerca de una quinta parte de la población. El programa puso especial atención en casi 300.000 adultos mayores que viven solos, además de personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

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La organización señaló que la falta de combustible y los apagones dificultaban el funcionamiento de hospitales, sistemas de bombeo de agua, transporte y producción de alimentos. Para una persona jubilada, esa cadena de problemas se traduce en una dificultad adicional para cobrar, desplazarse, cocinar, conservar comida o acceder a una consulta médica.

La escena se conoce mientras la asistencia humanitaria internacional mantiene operaciones en la isla. En mayo, Naciones Unidas informó que la ayuda alimentaria había llegado a unas 900.000 personas y que se habían instalado sistemas de respaldo para sostener el suministro de agua y servicios de salud en zonas afectadas.

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