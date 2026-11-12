La viuda de Patrick Stewart se pronuncia y revela cómo fueron los últimos días del actor: "No dejamos nada sin decir"

Sunny Ozell rompió el silencio con un mensaje público dos semanas después de la muerte de Patrick Stewart. (Instagram/@madameozell)

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Sunny Ozell, la viuda del actor Patrick Stewart, fallecido el 28 de octubre a los 86 años, rompió el silencio dos semanas después de su muerte con un mensaje en Instagram en el que combinó el duelo con la gratitud.

“El dolor sigue llegando en oleadas, pero también estoy experimentando una gratitud honda y profunda”, escribió la cantautora de 47 años el pasado 10 de noviembre.

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En su publicación, acompañada de una fotografía en blanco y negro de ambos, Ozell precisó que ella y Stewart no dejaron nada sin decirse antes de que él partiera.

“No dejamos nada sin decir. Él sabía que lo amaba, y yo sé que él me amaba. Patrick y yo nos vimos de verdad, de forma auténtica, y amplificamos lo mejor del otro”, escribió la músico.

La cantante compartió sus primeras palabras sobre el duelo, el amor y los momentos finales que pasaron juntos. (Instagram/@madameozell)

La pareja compartió casi dos décadas juntos. Comenzaron su relación en 2008, Stewart formalizó la propuesta de matrimonio en marzo de 2013, y seis meses después se casaron. “Compartimos casi dos décadas juntos y llenamos esos años de tanta vida”, destacó Ozell en su mensaje.

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La muerte de Stewart fue confirmada en octubre por su portavoz, Kelly Bush Novak.

“Ha sido acogido en el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y el tipo de emoción profunda que solo él podía inspirar tras toda una vida de entrega a todos nosotros”, declaró Bush Novak.

Y continuó en su pronunciamiento: “Atesoraremos para siempre la serenidad y la reflexión en su rostro, un recordatorio permanente de su gracia invencible”.

Ozell y Stewart mantuvieron una relación de casi dos décadas tras conocerse en 2008 y casarse en 2013. (Instagram/@madameozell)

Stewart había atravesado, según la misma portavoz, “un breve y emotivo proceso con el alzhéimer y la demencia de cuerpos de Lewy”.

Sunny Ozell cerró su mensaje con palabras de agradecimiento hacia quienes le expresaron condolencias.

“Mi corazón tuvo que crecer para contener mi amor por Patrick, y él me cambió para mejor, para siempre”, escribió la cantautora.

Y añadió sobre la repercusión de su fallecimiento: “Me veo abrumada por la respuesta del público a su muerte. No me sorprende en absoluto que haya tocado a tantas personas, pero me conmueve sinceramente la oleada de tristeza y pérdida”.

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Sunny Ozell agradeció los mensajes de condolencia recibidos tras el deceso de Patrick Stewart. (Instagram/@madameozell)

La trayectoria de Patrick Stewart

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, y su carrera como actor abarcó casi seis décadas.

Formado en el teatro clásico, se incorporó a la Royal Shakespeare Company a los 26 años y alcanzó la fama internacional en 1987 con el papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La nueva generación, que interpretó durante siete temporadas y retomó en cuatro películas.

En 2000 sumó otro personaje que definiría su trayectoria: Charles Xavier, el líder de los mutantes en la saga X-Men, a la que volvió en varias entregas hasta Logan (2017).

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A lo largo de su carrera recibió tres premios Olivier, una nominación al Tony y múltiples candidaturas a los Emmy, los Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores (SAG). En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero.

Conocido mundialmente por sus papeles en X-Men y Star Trek: La nueva generación, Stewart estuvo casado en dos ocasiones anteriores: con la bailarina Sheila Falconer, de 1966 a 1990, con quien tuvo a su hijo Daniel, de 59 años, y a su hija Sophie, de 54, y con la productora Wendy Neuss, de 2000 a 2003.

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El actor británico encarnó a Charles Xavier en la franquicia de X-Men desde el año 2000 hasta el filme Logan en 2017. (MARVEL)

En sus últimos años, el actor reconoció públicamente el distanciamiento con sus hijos adultos. “Mi relación con ellos es prácticamente inexistente”, declaró en 2023 a Irish Independent, donde señaló que esa separación le causaba “un dolor significativo”.

“No pasa un día en que no me lastime el recuerdo de mis hijos, de quiénes fueron”, aseguró en aquella entrevista.

En 2009, el artista de Hollywood ya había admitido ante el mismo diario que estuvo “obsesionado con el trabajo” y que todo lo demás ocupaba “un segundo plano”, algo que intentaba compensar en la relación con sus nietos.

Tras su muerte, Daniel, el mayor de sus herederos, le rindió homenaje en redes sociales con una fotografía de ambos actuando juntos en un escenario, sin ningún texto que la acompañara.

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