‘Avengers: Endgame’ vuelve a Disney+ con contenido especial para preparar el camino a ‘Doomsday’

‘Avengers: Endgame Encore’ llega a Disney+ antes del estreno de ‘Doomsday’.

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La versión extendida de Avengers: Endgame, titulada Avengers: Endgame Encore, estará disponible en la plataforma de streaming Disney+ a partir del viernes 13 de noviembre, poco más de un mes antes del estreno en cines de Avengers: Doomsday, previsto para el 18 de diciembre.

El lanzamiento permitirá a los espectadores volver a ver la película de 2019 con escenas adicionales relacionadas con la próxima entrega del universo cinematográfico de Marvel.

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La versión ampliada de Endgame llegó originalmente a las salas de cine con cuatro escenas nuevas que establecen conexiones narrativas con Doomsday.

Su regreso a la cartelera también tuvo repercusiones en la taquilla internacional, donde consiguió ingresos suficientes para que la película recuperara el primer puesto entre las producciones más exitosas de todos los tiempos.

Durante su reestreno, la cinta obtuvo 26 millones de dólares en Estados Unidos y 86 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana.

El reestreno de "Avengers: Endgame" obtuvo 86 millones de dólares a nivel mundial. (Marvel Studios/Disney vía AP)

Con estos resultados, la recaudación acumulada de Avengers: Endgame alcanzó los 2 mil 925 millones de dólares, cifra que le permitió superar nuevamente a Avatar, de James Cameron, en el listado histórico de taquilla.

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La llegada de Endgame Encore a Disney+ forma parte de la estrategia de Marvel Studios para preparar al público ante el lanzamiento de su siguiente película de los Vengadores. Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre y será uno de los principales estrenos de la compañía para este año.

La producción estará precedida por Spider-Man: Brand New Day, que consiguió resultados destacados en taquilla durante el verano.

Ambos lanzamientos forman parte de la continuidad cinematográfica de Marvel, que busca mantener el interés del público en las historias y personajes que integran su universo compartido.

En paralelo, Disney y Marvel Studios trabajan en una nueva alternativa de exhibición para Doomsday.

Marvel planea una forma distinta de proyectar "Avengers: Doomsday". (Marvel via AP)

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, presentó durante CinemaCon los primeros detalles de Infinity Vision, un formato prémium que busca ofrecer una experiencia de proyección con características específicas de imagen y sonido.

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La iniciativa contempla el cambio de marca de pantallas prémium en distintos complejos cinematográficos para identificarlas como salas Infinity Vision.

De esta manera, Disney busca ofrecer una opción de exhibición para la película, en un contexto en el que la disponibilidad de pantallas IMAX se encuentra condicionada por el estreno de otra producción de gran escala.

El 18 de diciembre también está previsto el lanzamiento de Dune: Part Three, dirigida por Denis Villeneuve.

La coincidencia de fechas ha generado expectativas sobre la competencia comercial entre ambas películas, en un enfrentamiento que algunos medios han denominado «Dunesday», en referencia a la combinación de los títulos.

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Avengers: Doomsday y Dune: Part Three se estrenarán el mismo día. (Composición/IMDb)

La situación también está relacionada con la disponibilidad de formatos prémium. Warner Bros. habría reservado las pantallas IMAX durante tres semanas para la exhibición de Dune: Part Three, lo que limita el acceso de Avengers: Doomsday a ese tipo de salas durante su estreno.

Ante este escenario, Marvel apuesta por Infinity Vision como una alternativa para posicionar su película en el mercado de las proyecciones de alta calidad. La estrategia retoma la importancia que han adquirido los formatos de gran pantalla en los resultados comerciales de producciones recientes.