EEUU le pidió a Rusia incluir a la UE en el diálogo sobre Ucrania y Putin dijo que Europa debe decidir si quiere paz o guerra

Putin, junto al asesor Yuri Ushakov y el enviado Kirill Dmitriev, recibe a Steve Witkoff y Jared Kushner en el Kremlin. Los enviados de Trump piden incluir a los europeos en la negociación. (Foto: Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool vía REUTERS)

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Los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instaron este jueves a Vladimir Putin a aceptar que representantes europeos participen en las negociaciones para terminar la guerra en Ucrania, durante una reunión en el Kremlin que se transmitió por televisión.

“Si pasamos a un formato multilateral, seguiremos avanzando para resolver los problemas”, dijo Jared Kushner, yerno de Trump. Steve Witkoff, empresario y enviado especial, agregó que tiene la “esperanza” de poder “incluir a los europeos” en la próxima ronda.

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La reunión se realizó un día después de que terminara en Abu Dabi la última ronda de conversaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Participaron los asesores presidenciales rusos Yuri Ushakov y Vladimir Medinsky, que encabeza la delegación rusa, y Kirill Dmitriev, director del fondo ruso de inversiones RDIF, según la agencia oficial TASS.

Putin: “Fueron ellos quienes interrumpieron el diálogo”

Putin y el asesor Yuri Ushakov se reúnen con Steve Witkoff y Jared Kushner en el Kremlin. Putin propuso una misión humanitaria en la ciudad ucraniana de Kostiantinivka. Foto: Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool vía REUTERS

Putin afirmó que Rusia nunca se opuso a dialogar con Europa. “Nunca estuvimos en contra de mantener un diálogo con Europa. Y nunca lo interrumpimos. Fueron ellos quienes interrumpieron el diálogo con la Federación Rusa”, dijo, según Interfax. El mandatario añadió que a Moscú le gustaría que Estados Unidos trabaje con los europeos y que estos definan qué quieren, si la paz o la guerra, según TASS. Dijo también que quiere que la paz en Ucrania sea duradera.

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El mandatario ruso reiteró además que Moscú rechaza que haya tropas occidentales en Ucrania como parte de una eventual fuerza de paz tras el fin de la guerra, una exigencia clave de Kiev para cualquier acuerdo. Rusia ve su presencia como una amenaza a su seguridad nacional y las consideraría “un objetivo legítimo” para sus fuerzas armadas, dijo Putin a los enviados estadounidenses. Agregó que su despliegue significaría “la continuación de la guerra”.

Una misión humanitaria en Kostiantinivka

Putin saluda a Steve Witkoff y Jared Kushner en el Kremlin, un día después de las conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi. Foto: Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool vía REUTERS

Putin propuso también organizar una “misión humanitaria” en Kostiantinivka, ciudad del este de Ucrania que Moscú dice haber tomado en julio. “Todavía hay unos 400 o 500 civiles”, dijo. Propuso hacer “lo mismo que hicimos” en Oleshky, ciudad de la región de Kherson controlada por Rusia donde una tregua mediada por Estados Unidos el mes pasado permitió salir a cientos de personas atrapadas. Sugirió que los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania la organicen.

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Según TASS, Putin afirmó que Rusia necesita cinco días para desminar los alrededores y que, si Kiev cree que controla la ciudad, debe garantizar la seguridad en su territorio. Dijo que sabe que los ucranianos plantean la cuestión de las “zonas grises” y que para Rusia solo existe una línea de demarcación con Ucrania: la frontera estatal. Agradeció además a Trump por organizar los contactos y a su esposa, Melania Trump, por su papel en el caso de Oleshky.

Dublín: advertencias europeas

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Dublín. Zelenski advirtió sobre un posible “nuevo marco de seguridad” entre Europa y Rusia. Foto: REUTERS/Cathal McNaughton

En Dublín, donde se reúnen unos 50 líderes europeos, Zelensky advirtió que hay que prestar atención a las conversaciones entre Washington y Moscú sobre una nueva estructura de seguridad. “No se trata solo de garantías de seguridad para Ucrania; es más bien un nuevo marco de seguridad entre Europa y Rusia”, dijo. “Esperamos más detalles, y Europa tiene que prestar mucha atención.”

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El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo que “no hay necesidad de reinventar la rueda” y que Europa tuvo una arquitectura de seguridad que funcionaba hasta que Rusia la “socavó y destruyó” con su invasión. Afirmó que la próxima semana será “una prueba decisiva” de la voluntad de Rusia de detener la guerra.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que unos 40 países europeos firmaron una declaración que reafirma los “principios clave” de su seguridad. Según un borrador visto por AFP, el texto sostiene que “cualquier asunto que afecte la seguridad europea debe decidirse en consulta con los europeos”. Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, coincidieron en que primero hay que lograr que Putin acepte negociar antes de nombrar a un enviado europeo. “Lo que importa es que Putin esté dispuesto a hablar”, dijo Merz.

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