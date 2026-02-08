“Lo último que queríamos ver”: el parte médico de la estrella del esquí que sufrió una grave caída en los Juegos Olímpicos de Invierno

La esquiadora de EEUU sufrió un duro accidente en Milano-Cortina 2026

El sueño de Lindsey Vonn de volver a lo más alto del esquí mundial se desvaneció en cuestión de segundos. La caída de la múltiple campeona estadounidense, en plena prueba de descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, alteró la rutina de la competencia y mantuvo en vilo a la comunidad del deporte invernal.

La imagen de Vonn tendida sobre la nieve, rodeada del personal médico tras perder el control en el primer sector de la pista, se convirtió en el centro de atención. Los equipos de emergencia la asistieron mientras los fanáticos, que hasta ese momento celebraban su regreso, guardaron silencio absoluto. En la zona de meta se encontraban espectadores como el rapero Snoop Dogg o el esquiador italiano Alberto Tomba, quien había encendido el pebetero olímpico el viernes. Su compañera de equipo Breezy Johnson, actual campeona del mundo, lideraba la carrera en ese momento.

La evacuación en helicóptero marcó el desenlace de la jornada, que generó incertidumbre sobre el futuro de la esquiadora.

Lindsey Vonn se estrelló durante el descenso olímpico (REUTERS/IOC/OBS)

La atleta de Estados Unidos se presentó en la competencia con una rodilla derecha de titanio y apenas una semana después de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco de la pierna izquierda. A pesar de esas graves lesiones, Vonn decidió competir y su valentía sorprendió a los seguidores del deporte por su determinación.

La caída ocurrió después de que la esquiadora, con el dorsal 13 y una mínima ventaja sobre la alemana Emma Aicher, enganchara su bastón con una bandera en la parte alta de la pista Tofana, en los Dolomitas. Los organizadores intentaron disimular los gritos de dolor de la atleta con música de fondo, mientras permanecía en el suelo. “Definitivamente fue lo último que queríamos ver. Sucedió rápido. Así que cuando eso sucede, solo esperas inmediatamente que esté bien”, expresó Karin Kildow, hermana de la deportista, de acuerdo con el medio NBC New York.

La deportista fue atendida y traslada al hospital en helicóptero (REUTERS/Annegret Hilse)

Horas después del accidente, el equipo de esquí y snowboard de Estados Unidos informó que Vonn estaba “en condición estable y en buenas manos con un equipo de médicos estadounidenses e italianos”. Un gobernador regional de Italia confirmó que la esquiadora fue trasladada al Hospital Ca’ Foncello en Treviso, donde se le practicó una “cirugía ortopédica para estabilizar una fractura en la pierna izquierda”, según el portal estadounidense.

“Ella se atreve mucho. Ella lo puso todo ahí, así que es muy difícil de ver, pero realmente esperamos que esté bien”, añadió Kildow. Además aseguró que su familia está “esperando lo mejor”. La comunidad del esquí alpino aguarda por novedades sobre la salud de una figura histórica, cuya entrega y coraje marcaron una jornada inolvidable en el deporte olímpico.

El regreso de Vonn había generado gran expectativa: sumaba 84 victorias en la Copa del Mundo, de las cuales 45 fueron en descenso, y acumulaba 11 medallas en grandes competencias, incluido un oro olímpico. Su aparición en los Juegos Olímpicos de 2026 se produjo 24 años después de su debut en este tipo de competencias. El accidente no solo podría sentenciar su fin a la participación, sino que dejó en suspenso la posibilidad de que continuara compitiendo el resto de la temporada.

El público se mantiene expectante sobre la evolución de la esquiadora (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)