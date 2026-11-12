Estados Unidos se prepara para un fuerte descenso de temperaturas: qué regiones tendrán heladas y nieve

Una masa de aire polar de origen canadiense se extiende desde las Grandes Llanuras hasta la costa este de Estados Unidos. (Mark Weber vía AP)

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Una masa de aire frío avanzará desde las Grandes Llanuras hasta la costa este de Estados Unidos entre el 12 y el 15 de noviembre, con temperaturas inferiores a los valores habituales, heladas en sectores del Sur y el Sudeste y nevadas en zonas elevadas del noreste. El fenómeno coincidirá con el desarrollo de una tormenta costera frente al Atlántico, que provocará lluvias y fuertes ráfagas de viento.

El Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos pronosticó un descenso de las temperaturas desde el viernes 13 de noviembre.

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El avance del aire frío también favorecerá las heladas en localidades que todavía mantenían temperaturas moderadas para esta época del año. En el noreste, la combinación de precipitaciones y bajas temperaturas podría generar las primeras nevadas acumuladas de la temporada en sectores montañosos.

El frente frío: de las Llanuras a la costa atlántica

El Centro de Predicción Meteorológica, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional, indicó que una profunda vaguada sobre el este de Estados Unidos impulsará un frente frío a través de los valles de Ohio y Tennessee. Detrás del sistema, una masa de aire de origen canadiense se extenderá desde las Grandes Llanuras hasta la costa atlántica.

El pronóstico nacional emitido el 11 de noviembre anticipó que las temperaturas máximas caerán de forma considerable durante el viernes. Las noches posteriores serán especialmente frías, con registros en 20 °F (-6,7 °C) en amplias zonas del centro del país, equivalentes a valores de entre -7 °C y -2 °C.

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Las condiciones variarán según la región. Mientras el centro y el este experimentarán un descenso térmico generalizado, el noreste tendrá lluvias persistentes, ráfagas de viento y posibilidad de nieve en sectores elevados.

La tormenta costera, conocida como nor’easter, se desarrollará frente al Atlántico y se fortalecerá cerca de la costa de Nueva Jersey. Aunque estará vinculada con la misma configuración atmosférica que favorecerá el ingreso de aire frío, no será la causa directa de las bajas temperaturas en todo el territorio.

The Weather Channel describió el sistema como un nor’easter de impacto limitado, con mayor probabilidad de nieve acumulada en zonas montañosas del interior del noreste y sectores próximos a los Grandes Lagos. También señaló que las posibles inundaciones costeras serían menores y se concentrarían principalmente durante la marea alta.

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El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó heladas y temperaturas bajo cero en localidades de Kansas y Misuri. (REUTERS/Lawrence Bryant)

Temperaturas bajo cero en Kansas City y Kansas

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Kansas City, Misuri, pronosticó un descenso de las temperaturas durante el jueves y el viernes. Las mínimas podrían caer hasta los 20 °F, mientras que las máximas permanecerían por debajo de los valores habituales durante buena parte del fin de semana.

La actualización del organismo del 12 de noviembre anticipó una helada intensa durante la madrugada del sábado 14 en sectores de su área de cobertura. Las probabilidades de temperaturas inferiores a 25 °F, equivalentes a -3,9 °C, oscilarían entre 50% y 90% según la localidad.

En Kansas, la oficina meteorológica de Topeka también pronosticó temperaturas mínimas de entre -4 °C y -2 °C durante la madrugada del viernes. La combinación de alta presión, vientos débiles y cielos despejados favorecerá el enfriamiento nocturno.

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El organismo advirtió que las temperaturas máximas podrían mantenerse por debajo de los 10 °C durante esa jornada. Aunque la temporada oficial de emisión de avisos por heladas ya terminó en algunos sectores, recomendó proteger las plantas sensibles que permanezcan en exteriores.

En el oeste de Tennessee y el norte de Misisipi, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Memphis también anticipó heladas durante las mañanas del fin de semana. Las temperaturas podrían descender por debajo de los 0 °C en algunas localidades, especialmente durante las primeras horas del sábado y el domingo.

Nieve en zonas elevadas del noreste y los Grandes Lagos

La tormenta costera avanzará desde el Atlántico medio hacia el noreste y se fortalecerá frente a la costa de Nueva Jersey. Según el Centro de Predicción Meteorológica, el sistema llevará lluvias a distintas zonas de la región entre el jueves y el viernes, acompañadas de ráfagas de viento y posibilidad de inundaciones costeras menores cerca de Nueva York.

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A medida que el aire frío envuelva la tormenta, las precipitaciones podrían transformarse en nieve durante la noche del jueves y el viernes en sectores elevados de Nueva York, el noreste de Pensilvania y el norte de Nueva Inglaterra. Las mayores acumulaciones se esperan en áreas montañosas, donde las condiciones podrían dificultar la circulación vehicular.

En la península superior de Míchigan, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó nevadas asociadas al efecto lago. La oficina de Marquette pronosticó acumulaciones de entre 10 y 20 cm en sectores elevados de los condados de Marquette y Alger, mientras que otras áreas podrían recibir entre 2,5 y 7,5 cm.

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Este fenómeno ocurre cuando una masa de aire frío atraviesa las aguas relativamente más cálidas de los Grandes Lagos, incorpora humedad y la descarga en forma de lluvia o nieve al llegar a tierra. Las condiciones podrían prolongarse hasta el sábado, con mayores impactos durante las noches y las primeras horas de la mañana.

En Pensilvania, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en State College también advirtió sobre la posibilidad de la primera nevada acumulada de la temporada en sectores de mayor altura. El riesgo se concentrará entre la noche del jueves y el fin de semana, especialmente en los montes Apalaches y el norte del estado.

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El fenómeno del efecto lago acumulará hasta veinte centímetros de nieve en la península superior de Míchigan. (AP Photo/Charlie Riedel)

Frío en el Sudeste y riesgo de heladas en Florida

La irrupción de aire frío tendrá efectos en distintas zonas del Sudeste, donde las temperaturas se mantuvieron moderadas durante los primeros días de noviembre. La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee informó que un frente frío atravesará la región y permitirá el ingreso de aire más seco y frío durante el fin de semana.

El organismo estimó una probabilidad de entre 40% y 60% de heladas en sectores de su área de cobertura durante la mañana del domingo. El riesgo será mayor al norte de la autopista interestatal 10, mientras que las posibilidades de congelamiento se concentrarán principalmente en sectores del sudeste de Alabama y el sudoeste de Georgia.

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Para Tallahassee, los pronósticos anticiparon temperaturas mínimas cercanas a los 5 °C durante el período más frío del fin de semana. En localidades interiores del Panhandle, como Marianna y De Funiak Springs, los registros podrían acercarse a los 3 °C o 4 °C. Las zonas próximas al golfo de México tendrán temperaturas algo más moderadas por la influencia marítima.

El sur de Florida también experimentará un cambio de tiempo, aunque sin las condiciones de congelamiento previstas más al norte. La oficina meteorológica de Miami anticipó mínimas de entre 10 °C y 16 °C en distintos sectores y máximas de entre 20 °C y 23 °C durante el fin de semana. El sábado será la jornada más fría, con temperaturas inferiores a los promedios habituales para noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional espera que las temperaturas permanezcan por debajo de los valores habituales durante el fin de semana en buena parte del este del país. En algunas regiones de las Llanuras centrales, los pronósticos anticipan una recuperación gradual al comienzo de la semana siguiente.