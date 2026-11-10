Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

El "Blanco Blanco" de Manizales buscará dar la sorpresa ante el "Verdolaga" (Santiago Álvarez-Colprensa)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Once Caldas y Atlético Nacional por las semifinales de vuelta de la Copa BetPlay.

El partido se jugará el 10 de noviembre de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver por Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será Diego Ulloa del Valle del Cauca y en el VAR lo acompañará Never Manjarrez de Córdoba.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa y los 90 minutos de partido.