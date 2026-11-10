Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Once Caldas y Atlético Nacional por las semifinales de vuelta de la Copa BetPlay.
El partido se jugará el 10 de noviembre de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver por Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del partido será Diego Ulloa del Valle del Cauca y en el VAR lo acompañará Never Manjarrez de Córdoba.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa y los 90 minutos de partido.
Últimas actualizaciones
Futbolistas convocados de Atlético Nacional para el duelo ante Once Caldas
Arqueros
- 34. Franco Armani
- 25. Luis Marquínez
Defensas
- 16. William Tesillo
- 15. Andrés Reyes
- 6. Andrés Román
- 20. Milton Casco
- 27. Yeicar Perlaza
Volantes
- 21. Jorman Campuzano
- 80. Juan Manuel Zapata
- 14. Elkin Rivero
- 8. Matheus Uribe
- 31. Xavi Ríos
- 22. Elías Cabrera
- 23. James Rodríguez
Delanteros
- 13. Nicolás Rodríguez
- 7. Marlos Moreno
- 32. Emmanuel Benítez
- 30. Kevin Parra
- 29. Andrés Sarmiento
- 9. Alfredo Morelos
Director técnico: Lucas González
ARTÍCULO DE INFOBAE
Barra del Once Caldas dice que autoridades ponen en riesgo su salud al habilitar tribuna norte del estadio Palogrande para el partido contra Atlético Nacional
El secretario del Interior, Andrés Mauricio Gaitán, señaló que la Comisión Local evaluó los riesgos el viernes y que se realizará un hidrolavado tras el retiro de escombros antes del encuentro
La barra del Once Caldas cuestionó el traslado a la tribuna sin cubierta del Estadio Palogrande y advirtió que existe un “riesgo de salud real” por la presencia de residuos de asbesto en el sector. Holocausto Norte publicó el mensaje en Instagram después de que la Alcaldía de Manizales y el club ratificaran el acuerdo para ubicarla en la Tribuna Norte durante el partido del martes contra Atlético Nacional, por las semifinales de la Copa BetPlay.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Exentrenador de Atlético Nacional recordó la razón extrafutbolística por la que Nelson Deossa no rindió en ese equipo, en medio de su convocatoria a la selección Colombia
Jhon Jairo Bodmer fue el director técnico que hizo referencia al tema del jugador que enfrentará a Chile el viernes 13 y martes 17 de noviembre del 2026
Jhon Jairo Bodmer explicó el contexto extrafutbolístico de Nelson Deossa durante su paso por Atlético Nacional, en medio de la convocatoria del mediocampista a la selección Colombia para los amistosos de noviembre de 2026. El entrenador afirmó que nunca dudó de las condiciones del futbolista, aunque señaló que existían factores externos al juego que influyeron en su utilización.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Dos clubes colombianos hacen parte de los 10 equipos con mayor promedio de edad en Suramérica, según el Observatorio CIES
El informe tomó las alineaciones iniciales de la temporada y ubicó a Santa Fe y Millonarios entre las nóminas más experimentadas del continente
Independiente Santa Fe y Millonarios figuran entre los 10 equipos con mayor promedio de edad en Sudamérica, de acuerdo con un ranking divulgado el lunes 9 de noviembre de 2026 por el Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES). El informe analiza la edad promedio de las nóminas titulares durante la temporada 2026 y ubicó al conjunto cardenal en el segundo lugar, con 31,0 años, y al embajador en el cuarto, con 30,7.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Néstor Lorenzo respondió a Lucas González por los convocados de Atlético Nacional a la selección Colombia y defendió su decisión: “Debería ser un orgullo”
El seleccionador colombiano se refirió a los reclamos por las ausencias que tendrá el equipo antioqueño en la semifinal de la Copa BetPlay y explicó por qué manejó de manera diferente el caso de Álvaro Montero
La polémica por la convocatoria de jugadores de Atlético Nacional a la selección Colombia continúa. Esta vez, el técnico Néstor Lorenzo respondió a los cuestionamientos del entrenador Lucas González por el llamado de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, quienes no estarán disponibles para disputar las semifinales de la Copa BetPlay frente a Once Caldas, previstas para el 10 y el 17 de noviembre.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Dayro Moreno sobre su anotación que clasificó parcialmente a Once Caldas: “Hace mucho no sentía con tanta emoción un gol, ahora pensamos en Atlético Nacional”
El delantero colombiano le dio la victoria a su equipo sobre el final del partido desde un tiro libre ejecutado al minuto 9+4 ante Águilas Doradas
Dayro Moreno rescató a Once Caldas con un tiro libre en el tiempo añadido y le dio una victoria 1-0 ante Águilas Doradas el sábado 7 de noviembre, en el estadio Palogrande de Manizales. El gol, marcado en la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026, permitió que el equipo blanco superara a un rival directo en la pelea por entrar a los cuadrangulares semifinales.
Duelo de campeones de América en Manizales
Once Caldas viene en un gran momento: el 7 de noviembre de 2026, el equipo dirigido por Carlos “Panelo” Valencia derrotó por 1-0 a Águilas Doradas en el estadio Palogrande de Manizales y se acercó a la clasificación para las finales de la Liga BetPlay.
En lo que se refiere a su último partido por esta competencia, hay que ir al 1 de noviembre de 2026 cuando venció por 0-2 a Santa Fe en el estadio Metropolitano de Techo.
Jáder Quiñones al minuto 35 abrió la cuenta, mientras que el delantero Luis Felipe Gómez al 81 de partido selló la clasificación.
Por los lados de Atlético Nacional, el equipo de Lucas González derrotó por 4-3 al Deportivo Pereira en el Atanasio Girardot, el 7 de noviembre de 2026.
Pese a ir perdiendo con el gol de Fabio Delgado al minuto 10, el doblete de Alfredo Morelos al 36 y 43 le permitió al “Verdolaga” remontar en el primer tiempo.
En el segundo tiempo, Marco Pérez empató de tiro penal al 63 y se adelantó al 87 con gol de Jorge Bermúdez, pero Nacional remontó en cinco minutos con los goles de William Tesillo al 89 y el autogol de Yimi Gómez al 90+3.
Para llegar a esta instancia de semifinales, Nacional tuvo que derrotar en el clásico Paisa por 3-2 al Independiente Medellín, el 14 de octubre de 2026, en el Atanasio Girardot.
César Haydar al 23 y el autogol de Frank Fabra al 42 le dieron la ventaja al “Verdolaga” en la primera mitad.
Para el segundo tiempo, Agustín Martegani de tiro penalti colocó el 2-1 al 63, pero Andrés Felipe Román adelantó al verde de nuevo al minuto 66.
Finalmente, Martegani descontó al 71 para el rojo de Antioquia.