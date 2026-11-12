Descartan apuñalamiento durante fiesta en la casa de Jamie Foxx; investigan tres agresiones

Fiesta de Jamie Foxx termina bajo investigación tras tres altercados y dos detenidos. (Parrish Lewis/Netflix)

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La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, California, aclaró que uno de los asistentes a la fiesta realizada en la residencia del actor Jamie Foxx no fue apuñalado, como se informó inicialmente, sino que sufrió una lesión durante un enfrentamiento físico.

El incidente ocurrió el sábado 7 de noviembre, durante una celebración que reunió aproximadamente a tres mil personas y en la que se reportaron varios altercados.

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A través de un comunicado difundido el lunes 9 de noviembre, las autoridades detallaron que la lesión de uno de los jóvenes trasladados a un hospital no habría sido provocada por un arma blanca.

Después de realizar entrevistas y revisar las circunstancias del caso, los investigadores determinaron que la herida aparentemente fue resultado de una pelea física mutua o una agresión simple.

La información inicial señalaba que un menor de edad presuntamente había atacado con un cuchillo a otro joven, provocándole una cortada superficial en el cuello.

Supuestamente un menor fue herido con una arma blanca en la fiesta de Jamie Foxx. REUTERS/Mario Anzuoni

Según el reporte policial, los agentes recibieron una llamada sobre el supuesto apuñalamiento y acudieron a la propiedad del intérprete, ubicada en el condado de Ventura.

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Al llegar, los oficiales fueron informados de que la víctima presentaba una lesión que aparentemente había sido ocasionada con un arma blanca.

El joven recibió atención de los servicios médicos de emergencia en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital cercano, antes de que los investigadores pudieran entrevistarlo.

En un primer momento, un sospechoso fue detenido y acusado de agresión con un arma mortal. Sin embargo, después de hablar con la presunta víctima el lunes 9 de noviembre, los investigadores modificaron la información sobre lo ocurrido.

Tras la fiesta de Jamie Foxx, las autoridades confirmaron cómo sucedió la riña. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En su comunicado, la oficina del sheriff explicó que se determinó que el joven no había sido agredido con un cuchillo y que su lesión aparentemente correspondía a un enfrentamiento físico entre ambas partes.

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La celebración se llevó a cabo en la propiedad de Jamie Foxx y, según reportes de TMZ, habría contado con aproximadamente tres mil invitados. El mismo medio señaló que Anelise Bishop, hija de 18 años del actor, estuvo a cargo de la organización del evento.

De acuerdo con la revista People, la reunión formaba parte de Skvlk Fest, el festival musical que Foxx organiza anualmente durante Halloween. Las autoridades confirmaron que durante la celebración se registraron tres incidentes distintos que actualmente forman parte de una investigación.

El segundo altercado ocurrió mientras los agentes atendían el reporte inicial. Según el comunicado oficial, los policías presenciaron una agresión en la que un menor de edad pateó a otra persona en la cabeza.

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En la fiesta de Jamie Foxx un menor pateó a otra persona en la cabeza. REUTERS/Mario Anzuoni

El tercer episodio fue reportado cerca del escenario del concierto y fue clasificado como una presunta agresión agravada. De acuerdo con la versión de la víctima, esta participaba en un mosh pit cuando fue derribada, golpeada y quedó inconsciente.

Posteriormente, el afectado informó a las autoridades que también le habían robado dinero y su teléfono celular durante el incidente.

Por otra parte, TMZ informó que alrededor de la propiedad se colocaron avisos para prohibir el ingreso de armas reales o falsas, incluidos los accesorios utilizados como parte de los disfraces de Halloween.

Ante los distintos episodios, la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura solicitó la colaboración de los asistentes para obtener fotografías y videos que permitan esclarecer las circunstancias de las agresiones e identificar a las personas involucradas.

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Las autoridades pidieron la colaboración para obtener videos de la fiesta de Jamie Foxx. REUTERS/Mario Anzuoni

Hasta el lunes 9 de noviembre, las autoridades habían confirmado la detención de dos menores de edad por su presunta participación en los incidentes, además de la identificación de tres víctimas.

La investigación permanece abierta y los agentes continúan recopilando testimonios y material audiovisual para determinar cómo ocurrieron los enfrentamientos y establecer las responsabilidades correspondientes.