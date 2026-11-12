Estados Unidos lanza dos programas agrícolas en Guatemala: tecnología, sequía y acceso al mercado estadounidense para 55 mil productores

El programa PRO-INNOVA conectará a 55 mil productores guatemaltecos con opciones de financiamiento y herramientas contra la sequía. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

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El Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala presentaron dos proyectos para modernizar la agricultura guatemalteca, con foco en el acceso al financiamiento, la incorporación de tecnología y la adaptación de los cultivos a períodos de sequía.

Las iniciativas, denominadas PRO-INNOVA y Escalamiento de Tecnologías Agrícolas, prevén alcanzar a más de 50 mil productores.

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El anuncio apunta a mejorar la productividad rural y a vincular a los agricultores con compradores del mercado estadounidense.

Según el comunicado difundido por la representación diplomática en sus redes sociales, los programas buscan consolidar cadenas de suministro más estables para empresas de Estados Unidos que adquieren productos agrícolas en Guatemala.

La propuesta combina asistencia técnica, herramientas tecnológicas y prácticas orientadas a reducir los efectos de condiciones climáticas adversas. La sequía figura entre los principales desafíos que ambas iniciativas pretenden atender mediante modelos de producción que permitan sostener o elevar el rendimiento de los cultivos.

La Universidad Estatal de Kansas participa en el proyecto para ampliar el uso de tecnologías agrícolas probadas en el país. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

PRO-INNOVA prevé llegar a 55 mil productores

El programa PRO-INNOVA conectará a 55 mil productores guatemaltecos con opciones de financiamiento, tecnologías y prácticas agrícolas resilientes a la falta de lluvias. El proyecto busca reducir la exposición de los pequeños y medianos agricultores frente a eventos climáticos extremos, además de mejorar su capacidad productiva.

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La iniciativa contempla la incorporación de herramientas para elevar la calidad y el volumen de las cosechas. La expectativa es que los productores puedan responder a los requisitos de compradores internacionales y amplíen sus posibilidades de comercialización hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, PRO-INNOVA forma parte de una línea de cooperación previa en el país centroamericano. Un programa con ese nombre fue financiado por Estados Unidos e implementado por Agropecuaria Popoyán entre 2017 y febrero de 2026, con actividades concentradas en áreas del Altiplano Occidental.

Las iniciativas buscan consolidar cadenas de suministro para empresas de Estados Unidos que compran productos en Guatemala. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

Durante ese período, el proyecto se orientó al fortalecimiento de cadenas de valor agrícolas. El nuevo anuncio mantiene esa dirección, aunque suma el objetivo de facilitar la adopción de prácticas adaptadas a la sequía y de ampliar los vínculos con el mercado estadounidense.

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La Universidad Estatal de Kansas aportará tecnologías ya probadas

El segundo proyecto, Scaling Agriculture Technologies, que en español se presenta como Escalamiento de Tecnologías Agrícolas, se desarrollará en alianza con la Universidad Estatal de Kansas. Su objetivo consiste en ampliar el uso de soluciones agrícolas que ya fueron probadas en el terreno guatemalteco.

La universidad estadounidense recibió anteriormente fondos de su país para promover la transferencia de tecnologías agrícolas en Guatemala, en coordinación con instituciones locales. La nueva etapa buscará extender esas herramientas entre más productores y sectores de la cadena agrícola.

El programa se concentrará en mejorar la calidad y la cantidad de la producción. A la vez, procurará fortalecer el abastecimiento de productos guatemaltecos para compañías estadounidenses, que dependen de suministros regulares y de condiciones de comercialización previsibles.

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La Embajada de Estados Unidos señaló que ambos programas permitirán a los agricultores adoptar tecnologías modernas, mejorar sus cultivos y llegar a compradores de ese país. El planteo vincula la asistencia al sector rural con una estrategia comercial para fortalecer los intercambios bilaterales.

La incorporación de tecnología busca elevar la calidad de las cosechas para cumplir con las exigencias del mercado internacional. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

La sequía y el acceso a mercados, entre los ejes de la cooperación

Los dos proyectos reúnen objetivos de adaptación climática, desarrollo agrícola y expansión comercial. En particular, procuran que los productores cuenten con recursos para enfrentar la escasez de agua sin resignar volumen ni calidad en sus cosechas.

El acceso al financiamiento aparece como un componente central de PRO-INNOVA, junto con la difusión de conocimientos técnicos. En el caso de Escalamiento de Tecnologías Agrícolas, el eje estará puesto en trasladar al campo soluciones que ya mostraron resultados en Guatemala.

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La cooperación anunciada se inscribe en la relación agrícola entre Guatemala y Estados Unidos. La implementación de los programas buscará ampliar la integración de productores locales en mercados internacionales y reforzar las cadenas que conectan la producción rural guatemalteca con compradores estadounidenses.