El juego de la butaca: Haas volvería a cambiar de piloto para el cierre del año en la Fórmula 1 tras el escándalo con Ocon

Rafael Cámara y Ryo Hirakawa se disputan un lugar en Haas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A falta de ocho días para el inicio de la primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas, la Fórmula 1 todavía desconoce quién será el compañero de Oliver Bearman en Haas. Tras el desplazamiento de Esteban Ocon en México, Ryo Hirakawa debutó con un meritorio décimo lugar, mientras que Rafael Cámara tuvo un estreno muy complicado bajo la lluvia de Sao Paulo y, ante su público en Brasil, terminó en la última colocación. Bajo este contexto, los dos pilotos encabezan una lucha mano a mano por saber quién terminará la temporada.

Según informaron los medios Globo Esporte y GPBlog, todos los cañones apuntan a que Cámara mantenga su lugar de cara al circuito callejero, aunque todavía no hubo confirmación por parte de la escudería estadounidense. La incertidumbre se instalaría después de lo que ocurra en Nevada con vistas a las últimas carreras del año en Qatar y Abu Dhabi.

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El periodista brasileño Rafael Lopes precisó que el piloto sudamericano, quien fue confirmado como titular de Haas para la temporada 2027, iba a correr en Las Vegas, y luego bajaría a la Fórmula 2 para los eventos en Medio Oriente, ya que es el líder del campeonato de F2 (no hay actividad desde Bakú en septiembre) con 207 puntos y posee una ventaja de siete unidades con Nikola Tsolov. En ese caso, Hirakawa volvería a tomar su lugar en la F1 para las citas del 29 de noviembre y el 6 de diciembre, respectivamente.

En contraposición, Ludo van Denderen escribió en GPBlog que “Rafael Cámara se perfila para terminar la temporada de Fórmula 1 con Haas” y afirmó que “es casi seguro que no volverá a competir en Fórmula 2”. Aseguró que esta determinación sería un “duro revés” para Hirakawa y contó que el reemplazante de Cámara en la F2 podría ser Freddie Slater, piloto júnior de Audi.

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El debut del joven de 21 años en Brasil trajo consigo una consecuencia reglamentaria que pocos habían advertido: Haas alcanzó el límite de cuatro pilotos por temporada que establece el artículo B1.7.1 del reglamento deportivo de la FIA. Con Bearman, Ocon, Hirakawa y Cámara ya fichados en el libro de carreras 2026, el equipo quedó sin margen para incorporar a otro piloto en lo que resta del año. Eso deja a Jack Doohan (piloto de reserva) fuera de cualquier posibilidad y complica el panorama de cara a Las Vegas, Qatar y Abu Dabi: si Cámara decide priorizar la Fórmula 2 —comparte calendario con la F1 en esas fechas—, Haas tendría que recurrir nuevamente a Hirakawa como única alternativa disponible.

Esteban Ocon fue desvinculado de Haas

El paso a paso del escándalo entre Haas y Esteban Ocon

Lo que sucedió en el Autódromo Hermanos Rodríguez, epicentro del GP de México, el sábado 1º de noviembre dejó a la Fórmula 1 sin respuestas que todavía no llegaron. Haas comunicó mediante un comunicado escueto que Ocon no volvería al cockpit del VF-26 durante el resto de la cita latinoamericana. En su lugar corrió el japonés Ryo Hirakawa, piloto de reserva del equipo y bicampeón del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA. El anuncio no incluyó ninguna explicación y remató con una frase que cerró cualquier posibilidad de aclaración inmediata: “No se emitirán más declaraciones en este momento”.

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El origen del conflicto se rastreó hasta la jornada del viernes, cuando Ocon tuvo un cruce por radio con su ingeniera Laura Mueller durante la segunda práctica libre. El francés se negó inicialmente a seguir una orden de boxes —cambiar neumáticos blandos por medios— y el descontento fue visible en el paddock: volvió a la zona de hospitalidad de Haas con el casco puesto. Lo que nadie anticipaba era que ese roce escalaría durante la noche. Según publicó el diario alemán BILD, Ocon fue a buscar al director del team, Ayao Komatsu, en su despacho para aclarar lo sucedido y, cuando el jefe del equipo intentó levantarse e irse, el piloto lo habría tomado del hombro para retenerlo.

El propio Ocon reconoció parcialmente los hechos en un comunicado en redes sociales, aunque negó cualquier uso de violencia física: “Una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza”. El diario francés L’Équipe había sido el primero en hablar de un posible “altercado físico con su jefe”.

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Mientras los especialistas debatían sobre lo sucedido, la pregunta más urgente fue qué ocurriría en Brasil. Hirakawa, que con 32 años debutó en carrera como el segundo rookie más longevo en la historia de la F1 —detrás de André Lotterer, que tenía 33 en Spa 2014— no pudo repetir en Interlagos: ese mismo fin de semana participó en las 6 Horas de Monza, última fecha del WEC, donde compartía el Toyota con Brendon Hartley y Sébastien Buemi y su equipo se consagró campeón. El nombre de Jack Doohan, reserva de Haas y ex piloto de Alpine, sonó como alternativa, pero finalmente la escudería apostó por Cámara.

Rafael Cámara conforma la Academia de Pilotos de Ferrari (Créditos: Reuters/Adriano Machado)

Haas confirmó el fin de la era Ocon y el debut anticipado del brasileño

El 3 de noviembre, Haas hizo oficial lo que el paddock ya intuía: Ocon no volvería a correr bajo sus colores. “TGR Haas F1 Team puede confirmar que Esteban Ocon ya no competirá en su nombre en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2026″, rezó el comunicado. Komatsu fue categórico: “Ya le hemos comunicado a Esteban Ocon que no volverá a ocupar un asiento de carrera en TGR Haas F1 Team durante esta temporada”. Lo que el jefe del equipo admitió ante los medios en la previa de Brasil fue, quizás, lo más revelador de todo el episodio: “El sábado por la mañana, cuando tuve que decirles a los chicos y chicas de aquí: ‘Esteban ya no va a pilotar, Ryo está en el coche’, por supuesto que todos se quedaron sorprendidos”, según recogió el medio especializado Autosport.

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Los motivos reales permanecen blindados. Desde el periodista Andrew Benson de la BBC hasta fuentes dentro del paddock coincidieron en que nadie habla, ni siquiera extraoficialmente, y que los abogados ya están involucrados. Lo que sí trascendió es que el problema de Ocon fue estructural: cuando los resultados no acompañaban, el francés adoptaba una postura defensiva, cargaba contra el auto y el equipo, y no asumía responsabilidad sobre sus propios errores. Un episodio en el Gran Premio de Azerbaiyán fue señalado como ejemplo: clasificó 13º pero remontó hasta el octavo puesto, aunque el equipo no quedó conforme con su reacción tras la eliminación en la Q2.

Ocon, por su parte, se expresó en redes sociales después de la desvinculación con el equipo estadounidense con un tono conciliador: “Mi amor por este deporte sigue siendo tan fuerte como siempre”, escribió. Según trascendió, su nombre aparece como candidato para sumarse a Aston Martin en 2027 en un rol de piloto de reserva, detrás de la dupla titular que ya integran Fernando Alonso y Lance Stroll.

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¿Quién será el compañero de Bearman para lo que resta de 2027? (Créditos: Reuters/Raquel Cunha)