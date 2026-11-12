La ANSES oficializó un incremento del 1,93 por ciento en las asignaciones familiares del SUAF mediante la Resolución 303

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó en noviembre de 2026 las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con un incremento del 1,93%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en septiembre. El mecanismo toma como referencia la inflación de dos meses antes con dos decimales de precisión, lo que arroja ese porcentaje exacto aplicado a todas las prestaciones del sistema. La suba fue formalizada mediante la Resolución 303/2026, publicada en el Boletín Oficial el 28 de octubre.

Las asignaciones familiares del SUAF son prestaciones mensuales que ANSES otorga a trabajadores con familiares a cargo, y se distinguen de la Asignación Universal por Hijo (AUH), orientada a hijos de trabajadores informales o desocupados. El monto que percibe cada familia depende del nivel de ingresos del grupo familiar y de que ninguno de sus integrantes supere de forma individual el tope establecido por el organismo.

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De cuánto son las asignaciones familiares de ANSES en noviembre 2026

A continuación, los montos actualizados y las fechas de pago de cada una de las asignaciones familiares de ANSES para noviembre de 2026:

Asignación Familiar por Hijo

La Asignación Familiar por Hijo cubre a hijos de hasta 18 años a cargo del titular. El monto varía según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

Hasta $1.235.699: $79.816

Entre $1.235.699,01 y $1.812.272: $53.841

Entre $1.812.272,01 y $2.092.326: $32.566

Entre $2.092.326,01 y $6.543.628: $16.806

Días de pago: del 11 al 25 de noviembre, según la terminación del DNI del titular (DNI 0: 11/11; DNI 1: 12/11; DNI 2: 13/11; DNI 3: 16/11; DNI 4: 17/11; DNI 5: 18/11; DNI 6: 19/11; DNI 7: 20/11; DNI 8: 24/11; DNI 9: 25/11).

El cobro de la Asignación Familiar por Hijo se distribuye entre el 11 y el 25 de noviembre según el número de documento

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

La prestación por hijo con discapacidad no está sujeta a los topes generales de ingresos individuales ni familiares. Los montos para noviembre son:

Hasta $1.235.699: $259.864

Entre $1.235.699,01 y $1.812.272: $183.839

Desde $1.812.272,01: $116.026

Días de pago: igual calendario que la Asignación por Hijo, del 11 al 25 de noviembre según la terminación del DNI.

Asignación Prenatal y por Maternidad

Los montos de la Asignación Prenatal se rigen por la misma escala que la Asignación Familiar por Hijo:

Hasta $1.235.699: $79.816

Entre $1.235.699,01 y $1.812.272: $53.841

Entre $1.812.272,01 y $2.092.326: $32.566

Entre $2.092.326,01 y $6.543.628: $16.806

Días de pago: del 12 al 18 de noviembre, en tandas de dos terminaciones por día hábil (DNI 0 y 1: 12/11; DNI 2 y 3: 13/11; DNI 4 y 5: 16/11; DNI 6 y 7: 17/11; DNI 8 y 9: 18/11).

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En el caso de la Asignación por Maternidad no tiene un monto fijo ni tope de IGF: equivale a la remuneración bruta de la trabajadora durante los 90 días de licencia.

Días de pago — Maternidad: todas las terminaciones de DNI, del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones de Pago Único

Las asignaciones de pago único se abonan una sola vez ante determinados eventos y tienen un tope de IGF de $6.543.628 para acceder al beneficio. Los valores para noviembre son:

Nacimiento: $93.035

Adopción: $556.217

Matrimonio: $139.300

Días de pago: todas las terminaciones de DNI, del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

Estas prestaciones se liquidan a demanda, una vez que el titular presenta la documentación correspondiente ante ANSES.

Las asignaciones de pago único fijan un tope de ingreso del grupo familiar de $6.543.628 para acceder al cobro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes reciben asignaciones familiares de ANSES

Las asignaciones familiares del SUAF están dirigidas a los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia

Trabajadoras de casas particulares (Servicio Doméstico)

Titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo

Titulares de la Prestación por Desempleo

Monotributistas de las categorías A a G

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino ( SIPA )

Titulares de Pensiones Honoríficas de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Trasplante

El tipo de prestación al que puede acceder cada beneficiario depende de su situación laboral o previsional.