La prueba secreta de un equipo de Fórmula 1 que encendió la interna de sus pilotos para 2027

Nikola Tsolov realiza pruebas en monoplaza en el circuito de Hungaroring

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Nikola Tsolov completó este miércoles una jornada de pruebas con un monoplaza de Racing Bulls en el Hungaroring, ubicado a 30 kilómetros de Budapest, y repetirá la experiencia este jueves en una segunda jornada de trabajo. El test del piloto búlgaro, de 19 años, se produce en un momento clave para la definición de la alineación de la escudería de Faenza para la temporada 2027, con el futuro de Liam Lawson todavía sin confirmación oficial.

La información sobre el programa de pruebas, adelantada por el sitio especializado Racing News 365, corresponde a una modalidad conocida como TPC (Testing of Previous Cars), que permite a los equipos de Fórmula 1 trabajar con monoplazas de temporadas anteriores bajo un marco regulatorio distinto al de las pruebas con los autos actuales. Para esta sesión, Tsolov utilizó el VCARB 02 de 2025, equipado con una unidad de potencia Honda.

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No se trata del primer contacto de Tsolov con un monoplaza de Racing Bulls. El piloto había participado anteriormente en una jornada de pruebas con maquinaria antigua del equipo y, de manera más reciente, disputó su primera sesión oficial de entrenamientos libres en la F1 durante el Gran Premio Ciudad de México, cuando se subió al auto de Lawson en la primera tanda de Libres 1. Aquella experiencia le permitió mostrar su nivel en un fin de semana de Gran Premio, y las dos jornadas en Hungaroring le darán la posibilidad de acumular kilómetros adicionales, trabajar junto a los ingenieros del equipo y profundizar su adaptación a un auto de la categoría máxima.

Las condiciones climáticas en Budapest no acompañaron el desarrollo del programa. La región atravesaba un clima frío y húmedo, lo que anticipaba pista mojada durante buena parte de las pruebas, aunque esa circunstancia no impidió la realización de las dos jornadas programadas.

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El test de Tsolov se desarrolla mientras Racing Bulls termina de definir su formación de pilotos para la próxima temporada. En las últimas semanas, Lawson ganó respaldo interno para continuar en el equipo después de una temporada sólida, en particular por su comparación favorable frente a su compañero Arvid Lindblad. El neozelandés ocupa la novena posición del campeonato de pilotos con 89 puntos y se consolidó como una de las referencias de la zona media de la parrilla.

El piloto búlgaro Nikola Tsolov salta la cuerda durante una jornada de entrenamiento con la escudería Racing Bulls de Fórmula 1. (@nikola_tsolov)

Su actuación en el Gran Premio de San Pablo, donde terminó séptimo después de clasificar tercero, reforzó su candidatura para mantenerse en la escudería. Según las informaciones más recientes, Lawson y Lindblad podrían repetir como dupla en 2027, una posibilidad que gana fuerza dado que ambos contribuyeron a que Racing Bulls alcanzara su mejor posición histórica en el Campeonato Mundial de Constructores durante 2026. El equipo todavía no realizó un anuncio oficial sobre su alineación para la próxima temporada.

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Mientras espera una definición sobre su futuro, Tsolov continúa disputando el campeonato de Fórmula 2, categoría en la que se ubica a solo siete puntos de Rafael Câmara, su principal rival en la lucha por el título, a falta de dos fechas para el cierre del calendario, que se disputarán en Qatar y Abu Dhabi.

La situación de ambos pilotos en relación con la F1 presenta diferencias marcadas. Camara ya debutó en la categoría máxima durante el Gran Premio de San Pablo, al volante de un Haas, equipo en el que tiene asegurada una butaca como piloto titular para la temporada 2027. Tsolov, en cambio, no cuenta todavía con ninguna garantía sobre un lugar en la parrilla del próximo campeonato, pese a su progreso en las categorías de formación del programa de pilotos de Red Bull.

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La principal dificultad para el búlgaro radica en el rendimiento mostrado por los dos pilotos actuales de Racing Bulls a lo largo de la temporada, que fortalece la posición de ambos de cara a la renovación. La decisión final, sin embargo, todavía no está cerrada, lo que mantiene abierta la puerta para que Tsolov continúe sumando argumentos de cara a 2027.

Las dos jornadas de test en Hungaroring confirman que Red Bull continúa apostando al desarrollo del piloto búlgaro dentro de su estructura. Sus actuaciones en Fórmula 2, combinadas con la experiencia acumulada en los distintos programas de pruebas con monoplazas de Fórmula 1, podrían influir en las decisiones que tomen los responsables del programa de pilotos austriaco para la conformación definitiva de la grilla de 2027.

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