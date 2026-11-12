¿Por qué sentimos hormigueo en las manos? Causas y síntomas

El síndrome del túnel carpiano comprime el nervio mediano de la muñeca y afecta al pulgar, al índice, al dedo medio y al anular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El hormigueo en las manos puede aparecer después de dormir sobre un brazo, mantener la muñeca doblada o sostener una misma postura durante varios minutos. En muchos casos, la sensación desaparece al cambiar de posición. Pero si se repite con frecuencia, despierta durante la noche o se acompaña de dolor, debilidad o pérdida de sensibilidad, puede estar relacionado con una alteración de los nervios o de la circulación y requiere una evaluación médica.

La sensación de “pinchazos”, cosquilleo o manos dormidas se conoce como parestesia. Puede afectar unos pocos dedos, una mano completa o extenderse hacia el antebrazo. Para identificar una posible causa, los profesionales consideran la duración de los episodios, la zona afectada, las actividades que los desencadenan y otros síntomas asociados.

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Por qué sentimos hormigueo en las manos

Las manos cuentan con una red de nervios que envía al cerebro información sobre el tacto, la temperatura y el dolor. También intervienen en el movimiento de los dedos y la fuerza de agarre. Cuando uno de esos nervios queda sometido a presión, se irrita o sufre una lesión, la transmisión de señales se altera y puede aparecer entumecimiento, hormigueo o ardor.

La compresión no siempre ocurre en la mano. Una lesión en el cuello, la presión sobre nervios que salen de la columna o problemas a lo largo del brazo pueden producir síntomas en los dedos. También puede influir una reducción temporal del flujo sanguíneo. La enciclopedia médica de MedlinePlus señala que las alteraciones de nervios y circulación figuran entre las causas posibles de esta sensación.

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El cuadro puede incluir ardor, dolor punzante, torpeza al manipular objetos o debilidad muscular. Si se dañan nervios periféricos, los síntomas pueden comenzar de modo gradual y avanzar desde las manos hacia los brazos; en otros casos, la molestia se concentra en una zona precisa. Por eso, la ubicación de la parestesia aporta datos relevantes para el diagnóstico.

Más de la mitad de las personas con diabetes desarrolla neuropatía periférica por el aumento prolongado de la glucosa en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posibles causas del hormigueo en las manos

Una de las causas más frecuentes es el síndrome del túnel carpiano, que se produce cuando el nervio mediano se comprime al atravesar un conducto estrecho de la muñeca. Puede causar adormecimiento, dolor u hormigueo en el pulgar, el índice, el dedo medio y parte del anular. Las molestias suelen empeorar durante la noche o al mantener la muñeca flexionada.

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Los movimientos repetitivos, el uso de herramientas que vibran, lesiones de muñeca y algunas enfermedades pueden favorecer esa compresión. No obstante, la relación entre el uso habitual de computadora y el túnel carpiano no está establecida de forma concluyente, según MedlinePlus. También existe el síndrome del túnel cubital, vinculado a la presión sobre el nervio cubital cerca del codo, que suele sentirse sobre todo en el meñique y el anular.

La neuropatía periférica es otro grupo de causas. Se produce cuando los nervios situados fuera del cerebro y la médula espinal sufren daño. La diabetes es una de las condiciones más asociadas, especialmente cuando la glucosa se mantiene elevada durante un tiempo prolongado. Mayo Clinic indica que más de la mitad de las personas con diabetes desarrollan algún tipo de neuropatía.

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También deben considerarse la deficiencia de vitamina B12 y de otras vitaminas del grupo B, el consumo problemático de alcohol, las enfermedades de tiroides, trastornos renales o hepáticos, algunas infecciones y enfermedades autoinmunes. Ciertos medicamentos, entre ellos algunos tratamientos de quimioterapia, pueden dañar los nervios como efecto adverso. Una lesión, un traumatismo o la presencia de una estructura que comprima un nervio son otras posibilidades que el profesional puede valorar.

Los episodios vinculados al frío o al estrés, acompañados de dedos blancos o azulados y sensación de frío, pueden relacionarse con el fenómeno de Raynaud. En esta afección, los vasos sanguíneos se estrechan de forma exagerada y disminuye el flujo de sangre hacia los dedos. Al recuperarse la circulación, puede sentirse hormigueo, latido o enrojecimiento, de acuerdo con MedlinePlus.

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El fenómeno de Raynaud reduce el flujo sanguíneo hacia los dedos ante la exposición al frío o situaciones de estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo consultar al médico

Es conveniente solicitar una consulta si el hormigueo persiste, empeora, reaparece sin una causa evidente o se extiende a otras partes del cuerpo. También conviene hacerlo si afecta las dos manos, interrumpe el descanso, se vincula con movimientos repetitivos o se acompaña de dolor en el cuello, el antebrazo o los dedos.

La consulta permite valorar antecedentes médicos, hábitos laborales, lesiones previas y medicamentos en uso. De acuerdo con los síntomas, el profesional puede solicitar análisis de sangre para evaluar glucosa, función tiroidea o niveles de vitaminas, además de otros estudios que permitan identificar una compresión nerviosa u otra enfermedad de base.

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Hay señales que exigen atención de urgencia. El adormecimiento de inicio repentino junto con debilidad o parálisis, dificultad para hablar, confusión, alteraciones visuales, pérdida de coordinación, mareos intensos o dolor de cabeza súbito e intenso debe motivar una consulta inmediata. Mayo Clinic advierte que estos síntomas pueden relacionarse con una afección neurológica aguda.

El tratamiento dependerá de la causa identificada. Por ese motivo, no es recomendable automedicarse, suspender fármacos ni consumir suplementos en dosis elevadas sin indicación profesional. Un diagnóstico temprano puede ayudar a tratar el origen del síntoma y a prevenir un daño nervioso persistente.