Salud

¿Por qué sentimos hormigueo en las manos? Causas y síntomas

El entumecimiento puede aparecer por una mala postura o por problemas como el túnel carpiano. Qué señales observar y en qué casos consultar a un especialista

Dos manos con las palmas hacia arriba sobre una superficie gris, cruzadas por finas líneas azules brillantes que llegan a las yemas de los dedos.
El síndrome del túnel carpiano comprime el nervio mediano de la muñeca y afecta al pulgar, al índice, al dedo medio y al anular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El hormigueo en las manos puede aparecer después de dormir sobre un brazo, mantener la muñeca doblada o sostener una misma postura durante varios minutos. En muchos casos, la sensación desaparece al cambiar de posición. Pero si se repite con frecuencia, despierta durante la noche o se acompaña de dolor, debilidad o pérdida de sensibilidad, puede estar relacionado con una alteración de los nervios o de la circulación y requiere una evaluación médica.

La sensación de “pinchazos”, cosquilleo o manos dormidas se conoce como parestesia. Puede afectar unos pocos dedos, una mano completa o extenderse hacia el antebrazo. Para identificar una posible causa, los profesionales consideran la duración de los episodios, la zona afectada, las actividades que los desencadenan y otros síntomas asociados.

PUBLICIDAD

Por qué sentimos hormigueo en las manos

Las manos cuentan con una red de nervios que envía al cerebro información sobre el tacto, la temperatura y el dolor. También intervienen en el movimiento de los dedos y la fuerza de agarre. Cuando uno de esos nervios queda sometido a presión, se irrita o sufre una lesión, la transmisión de señales se altera y puede aparecer entumecimiento, hormigueo o ardor.

La compresión no siempre ocurre en la mano. Una lesión en el cuello, la presión sobre nervios que salen de la columna o problemas a lo largo del brazo pueden producir síntomas en los dedos. También puede influir una reducción temporal del flujo sanguíneo. La enciclopedia médica de MedlinePlus señala que las alteraciones de nervios y circulación figuran entre las causas posibles de esta sensación.

PUBLICIDAD

El cuadro puede incluir ardor, dolor punzante, torpeza al manipular objetos o debilidad muscular. Si se dañan nervios periféricos, los síntomas pueden comenzar de modo gradual y avanzar desde las manos hacia los brazos; en otros casos, la molestia se concentra en una zona precisa. Por eso, la ubicación de la parestesia aporta datos relevantes para el diagnóstico.

Una persona de espaldas sostiene su muñeca frente a un teclado ergonómico, una pantalla de computadora y un cuaderno sobre un escritorio.
Más de la mitad de las personas con diabetes desarrolla neuropatía periférica por el aumento prolongado de la glucosa en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posibles causas del hormigueo en las manos

Una de las causas más frecuentes es el síndrome del túnel carpiano, que se produce cuando el nervio mediano se comprime al atravesar un conducto estrecho de la muñeca. Puede causar adormecimiento, dolor u hormigueo en el pulgar, el índice, el dedo medio y parte del anular. Las molestias suelen empeorar durante la noche o al mantener la muñeca flexionada.

Los movimientos repetitivos, el uso de herramientas que vibran, lesiones de muñeca y algunas enfermedades pueden favorecer esa compresión. No obstante, la relación entre el uso habitual de computadora y el túnel carpiano no está establecida de forma concluyente, según MedlinePlus. También existe el síndrome del túnel cubital, vinculado a la presión sobre el nervio cubital cerca del codo, que suele sentirse sobre todo en el meñique y el anular.

La neuropatía periférica es otro grupo de causas. Se produce cuando los nervios situados fuera del cerebro y la médula espinal sufren daño. La diabetes es una de las condiciones más asociadas, especialmente cuando la glucosa se mantiene elevada durante un tiempo prolongado. Mayo Clinic indica que más de la mitad de las personas con diabetes desarrollan algún tipo de neuropatía.

También deben considerarse la deficiencia de vitamina B12 y de otras vitaminas del grupo B, el consumo problemático de alcohol, las enfermedades de tiroides, trastornos renales o hepáticos, algunas infecciones y enfermedades autoinmunes. Ciertos medicamentos, entre ellos algunos tratamientos de quimioterapia, pueden dañar los nervios como efecto adverso. Una lesión, un traumatismo o la presencia de una estructura que comprima un nervio son otras posibilidades que el profesional puede valorar.

Los episodios vinculados al frío o al estrés, acompañados de dedos blancos o azulados y sensación de frío, pueden relacionarse con el fenómeno de Raynaud. En esta afección, los vasos sanguíneos se estrechan de forma exagerada y disminuye el flujo de sangre hacia los dedos. Al recuperarse la circulación, puede sentirse hormigueo, latido o enrojecimiento, de acuerdo con MedlinePlus.

Una mano humana sobre un fondo negro con partículas luminosas y halos de luz azul y ámbar alrededor de las yemas de los dedos.
El fenómeno de Raynaud reduce el flujo sanguíneo hacia los dedos ante la exposición al frío o situaciones de estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo consultar al médico

Es conveniente solicitar una consulta si el hormigueo persiste, empeora, reaparece sin una causa evidente o se extiende a otras partes del cuerpo. También conviene hacerlo si afecta las dos manos, interrumpe el descanso, se vincula con movimientos repetitivos o se acompaña de dolor en el cuello, el antebrazo o los dedos.

La consulta permite valorar antecedentes médicos, hábitos laborales, lesiones previas y medicamentos en uso. De acuerdo con los síntomas, el profesional puede solicitar análisis de sangre para evaluar glucosa, función tiroidea o niveles de vitaminas, además de otros estudios que permitan identificar una compresión nerviosa u otra enfermedad de base.

Hay señales que exigen atención de urgencia. El adormecimiento de inicio repentino junto con debilidad o parálisis, dificultad para hablar, confusión, alteraciones visuales, pérdida de coordinación, mareos intensos o dolor de cabeza súbito e intenso debe motivar una consulta inmediata. Mayo Clinic advierte que estos síntomas pueden relacionarse con una afección neurológica aguda.

El tratamiento dependerá de la causa identificada. Por ese motivo, no es recomendable automedicarse, suspender fármacos ni consumir suplementos en dosis elevadas sin indicación profesional. Un diagnóstico temprano puede ayudar a tratar el origen del síntoma y a prevenir un daño nervioso persistente.

Temas Relacionados

NeurologíaManosDiabetes tipo 2Accidente cardiovascularÚltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Obesidad: por qué el IMC puede fallar en el diagnóstico y cuál es el método superador para detectar riesgos ocultos

Un trabajo publicado en la revista Nature plantea que la medición basada en peso y altura puede pasar por alto aspectos relevantes o clasificar de forma errónea a algunas personas. Qué parámetros recomiendan tener en cuenta

Obesidad: por qué el IMC puede fallar en el diagnóstico y cuál es el método superador para detectar riesgos ocultos

Alzhéimer y demencia: qué aspectos del estilo de vida pueden influir en la salud cerebral y cuáles se recomiendan controlar

En el podcast The Diary of a CEO, un neurólogo analizó cómo ciertas prácticas cotidianas pueden incidir en el funcionamiento cognitivo e indicó las señales que requieren atención con el transcurso de los años

Alzhéimer y demencia: qué aspectos del estilo de vida pueden influir en la salud cerebral y cuáles se recomiendan controlar

Proteína en polvo: 5 ingredientes y bebidas que pueden afectar su digestión o interferir con la recuperación muscular

El entrenador y nutricionista Andrew Tracey explicó a Men’s Health cuáles son las mezclas habituales cuya temperatura, acidez, contenido de lactosa o presencia de alcohol exigen atención tras realizar actividad física

Proteína en polvo: 5 ingredientes y bebidas que pueden afectar su digestión o interferir con la recuperación muscular

5 alimentos con carbohidratos que pueden ayudar a evitar subidas rápidas de glucosa

Fibra, proteínas y un menor procesamiento cambian la forma en que el organismo absorbe distintos productos

5 alimentos con carbohidratos que pueden ayudar a evitar subidas rápidas de glucosa

Por qué no es recomendable compartir el cortaúñas

La presencia de restos biológicos y la humedad convierten a estos utensilios en posibles vías de microbios. Pautas de higiene y claves para un uso seguro

Por qué no es recomendable compartir el cortaúñas

DEPORTES

“Fue un momento doloroso”: Andrés Chávez habló sobre la despectiva frase que tuvo un periodista sobre su peso tras el descenso de Aldosivi

“Fue un momento doloroso”: Andrés Chávez habló sobre la despectiva frase que tuvo un periodista sobre su peso tras el descenso de Aldosivi

Murió Dan Hicks, histórico locutor de NBC Sports, a los 64 años

Expectativa por la conferencia de prensa que brindará Lionel Scaloni antes de los amistosos de la selección argentina

Paola Suárez habló de las ausencias argentinas en la BJK Cup: “No fue por motivos económicos”

La lesión que sufrió Santiago Ascacibar ante Defensa y Justicia: sería preservado ante Banfield por Copa Argentina

TELESHOW

Iván Noble celebró los 21 años de su hijo Benito y sorpendió al mostrar su crecimiento: “Grandote de mi corazón”

Iván Noble celebró los 21 años de su hijo Benito y sorpendió al mostrar su crecimiento: “Grandote de mi corazón”

Mauro Icardi declaró en la causa por presuntas lesiones a una de sus hijas: “Nos vamos conformes”

Edith Hermida cometió un grave error en MasterChef Celebrity y acusó a sus compañeros: “Me tendieron una trampa”

La actitud de El Puma Rodríguez que provocó una inesperada reacción de Abel Pintos: “Fue lindo mientras duró”

Con Wanda Nara y Nicki Nicole: así fue el increíble festejo de cumpleaños de Eva, la hija de La Joaqui

INFOBAE AMÉRICA

Trump propuso a Tim Cook como reemplazo de Jensen Huang al frente de Nvidia: “Una leyenda reemplaza a una leyenda”

Trump propuso a Tim Cook como reemplazo de Jensen Huang al frente de Nvidia: “Una leyenda reemplaza a una leyenda”

Más de 60.000 personas visitaron la muestra de arte coreano que RM de BTS curó en el SFMOMA

Jensen Huang se va y su sucesora tiene el trabajo más difícil de la tecnología

Donald Trump le dijo a JD Vance que deje de ocuparse de Irán: “No necesitamos un acuerdo”

Segundo día de falsas alertas de bomba en escuelas de Italia: un protocolo pide no desalojar sin un peligro concreto