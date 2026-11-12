Itza Castillo pondrá en alto el nombre de Nicaragua como modelo oficial de los Latin Grammy 2026

Tras destacar en el Top 30 de Miss Universo 2025, Itza Castillo consolida su proyección internacional en la industria del entretenimiento estadounidense (Cortesía: Itza Castillo).

Guardar

Con una maleta en mano, una sonrisa imposible de disimular y la frase «Que alguien me pique», la modelo y comunicadora social nicaragüense Itza Castillo anunció a través de sus redes sociales uno de los pasos más importantes de su trayectoria profesional.

El video, grabado en un aeropuerto justo antes de emprender su viaje, desató de inmediato una ola de felicitaciones entre sus seguidores y la comunidad centroamericana, quienes celebran verla alcanzar una nueva vitrina internacional de primer nivel.

PUBLICIDAD

Este jueves 12 de noviembre de 2026, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, será el epicentro de la música latina con la celebración de la 27.ª edición de los Latin Grammy. En esta gala, que reúne a las estrellas más influyentes de la industria musical, Castillo formará parte del selecto equipo de modelos oficiales de la transmisión televisiva, confirmando que su ascenso en el mercado del entretenimiento estadounidense no tiene freno.

Ser elegida por la Academia Latina de la Grabación y las cadenas encargadas de la transmisión en vivo, como Univision, implica mucho más que una aparición frente a las cámaras. Como integrante del cuerpo oficial de modelos de la ceremonia, la labor principal de Itza Castillo consistirá en acompañar y asistir la entrega de los icónicos gramófonos dorados en el escenario principal durante el desarrollo de la premiación.

PUBLICIDAD

El mundo de la moda y la música se unen. Te llevamos contigo en esta aventura hacia los Latin Grammys, ¡donde la belleza y el talento nicaragüense serán protagonistas como la modelo oficial!

Este papel exige un alto nivel de precisión, porte y dominio escénico. En una producción televisiva en directo vista por millones de espectadores alrededor del mundo, cada movimiento sobre la tarima está cronometrado al segundo. Castillo será el rostro que acompañará los momentos cumbre de la velada, interactuando directamente con los presentadores y los artistas galardonados en el instante en que reciben el máximo reconocimiento de la música latina.

De las pasarelas nicaragüenses a las grandes galas de Estados Unidos

El camino que hoy lleva a Castillo hasta Las Vegas es el resultado de años de disciplina y evolución constante. La nicaragüense dio sus primeros pasos en el mundo del modelaje a los 15 años en su país natal, construyendo una base sólida que posteriormente le permitió trasladar su carrera a EEUU.

PUBLICIDAD

En territorio norteamericano, su versatilidad le abrió las puertas de campañas comerciales, revistas de moda y pasarelas de renombre, destacando su participación en febrero de 2022 durante la Semana de la Moda de Nueva York, donde desfiló en una presentación organizada por la revista Mefeater.

Un momento de preparación antes de deslumbrar en la alfombra roja.

A su faceta como modelo comercial que incluye colaboraciones con marcas como Boscov’s, Lehigh Valley y 1001, además de protagonizar recientemente vallas publicitarias para una campaña turística de Atlantic City, en Nueva Jersey, se suma su formación como comunicadora social y su recordado paso por los certámenes de belleza.

Tras representar con orgullo a Nicaragua en Miss Universo 2025 y lograr una destacada clasificación dentro del Top 30, Castillo demostró que su proyección trascendía las coronas. En febrero de este 2026, ya había dado una muestra de su talento televisivo al integrar el equipo de modelos de Premio Lo Nuestro en Miami, ceremonia donde asistió en la entrega de galardones a figuras de la talla de Marc Anthony y Maluma.

PUBLICIDAD

Con la emoción a flor de piel y el respaldo de miles de seguidores que siguen cada paso de su trayectoria, Castillo se prepara para vivir una noche inolvidable en Las Vegas, reafirmando que los sueños trabajados con constancia siempre encuentran su lugar bajo los reflectores.