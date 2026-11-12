Guatemala

El Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida en Guatemala reabrirá parcialmente en enero de 2027 tras cuatro años cerrado

La primera fase habilitará salas de la muestra permanente dedicadas al arte guatemalteco, mientras las áreas restantes seguirán intervenidas y las autoridades mantendrán las labores para preservar las colecciones nacionales

Las evaluaciones técnicas posteriores al cierre revelaron fallas de infraestructura, problemas de humedad y deficiencias en los soportes de las piezas.
El Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida iniciará una reapertura progresiva en enero de 2027 tras permanecer cerrado desde noviembre de 2022. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)
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El Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida” (MUNAM) iniciará una reapertura progresiva en enero de 2027, tras permanecer cerrado durante más de cuatro años por daños en su sistema hidráulico y otros problemas detectados en la infraestructura. La primera etapa habilitará salas de la exposición permanente dedicadas al arte guatemalteco.

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) informó que la recuperación abarca la restauración del edificio, la conservación de las colecciones y una nueva propuesta arquitectónica y museográfica.

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El plan busca mejorar las condiciones de resguardo del patrimonio artístico nacional y preparar nuevamente el museo para recibir visitantes.

El MUNAM cerró el 9 de noviembre de 2022, luego del colapso de su sistema hidráulico. La intervención prevista en un principio se amplió después de que los diagnósticos identificaron otras deficiencias en el inmueble y en las condiciones de exhibición de las obras.

El cierre reveló daños que excedían el sistema hidráulico

Las evaluaciones posteriores al cierre detectaron problemas de infraestructura que requerían obras adicionales. También señalaron fallas en la museografía anterior, en especial en los sistemas de soporte, los niveles de humedad y la circulación dentro de las salas.

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El Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida iniciará una reapertura progresiva en enero de 2027 tras permanecer cerrado desde noviembre de 2022.
Las evaluaciones técnicas posteriores al cierre revelaron fallas de infraestructura, problemas de humedad y deficiencias en los soportes de las piezas. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Según el MCD, esas condiciones representaban riesgos para la preservación de las piezas y obligaron a diseñar una recuperación integral. El proceso no se limitó a reparar las instalaciones afectadas en 2022, sino que incorporó tareas de conservación y una reorganización de los espacios de exhibición.

La recuperación del inmueble cuenta con el acompañamiento de personal especializado de la Dirección de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (DECORBIC). Esta dependencia participa en las labores de restauración del edificio, que alberga parte de la colección de arte moderno guatemalteco.

A la vez, el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles (CEREBIEM) desarrolla diagnósticos, procesos de desinfección y medidas de conservación preventiva para las obras.

Entre los procedimientos previstos figura el uso de una cámara de anoxia, un tratamiento especializado que permite controlar agentes que pueden afectar los bienes culturales.

El Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida iniciará una reapertura progresiva en enero de 2027 tras permanecer cerrado desde noviembre de 2022.
La Dirección de Conservación y Restauración de Bienes Culturales coordina los trabajos de restauración arquitectónica en el inmueble patrimonial. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

La primera etapa abrirá salas de la exposición permanente

La primera fase de reapertura está prevista para enero de 2027. Incluye la habilitación de las primeras salas de la exposición permanente y la continuidad de las labores de conservación de la colección.

El objetivo de esta etapa es recuperar un espacio para la exhibición pública del arte guatemalteco mientras avanzan las obras en otras áreas del museo. La apertura será gradual, por lo que el resto del inmueble continuará bajo intervención después del regreso inicial de los visitantes.

La segunda fase contempla la remodelación del sistema de iluminación, la impermeabilización de la terraza y la apertura de salas para exhibiciones temporales. Estas tareas buscan ampliar las condiciones de uso del edificio y corregir aspectos que incidían en el cuidado de las obras.

El Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida iniciará una reapertura progresiva en enero de 2027 tras permanecer cerrado desde noviembre de 2022.
La etapa final de los trabajos incluye la construcción de una biblioteca y la conclusión definitiva de las obras en todo el edificio. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

La tercera y última etapa prevé concluir la restauración del inmueble, construir una biblioteca e implementar un programa de conservación y restauración para las piezas de la colección. El proceso combinará obras físicas y acciones permanentes de preservación del acervo.

Una nueva museografía buscará reorganizar el recorrido

El plan incluye una nueva propuesta arquitectónica y museográfica con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La iniciativa apunta a mejorar la distribución de los espacios, las condiciones de exhibición y el recorrido de los visitantes, sin modificar las características patrimoniales del inmueble.

El Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida iniciará una reapertura progresiva en enero de 2027 tras permanecer cerrado desde noviembre de 2022.
La primera etapa del proyecto habilitará las salas dedicadas a la exposición permanente del arte guatemalteco. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

También se actualiza el guion curatorial de la exposición permanente. La nueva organización procurará presentar distintas etapas y expresiones del arte guatemalteco mediante un recorrido distinto al que ofrecía la museografía anterior.

Con la apertura inicial prevista para enero de 2027, el MUNAM retomará de forma parcial su actividad pública mientras continúan los trabajos en las áreas pendientes del edificio y en la conservación de sus colecciones.

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