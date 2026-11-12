Venezuela

La producción petrolera de Venezuela sigue el crecimiento: subió un 1,49% en octubre

El país acumula ya nueve meses de alza consecutiva en la extracción de crudo y supera 1.200.000 barriles diarios, en medio de una apertura a la inversión extranjera tras la captura de Nicolás Maduro

Plataformas petrolíferas y bombas de extracción en el Lago Maracaibo, en Cabímas, Venezuela, el 26 de enero de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo)
Plataformas petrolíferas y bombas de extracción en el Lago Maracaibo, en Cabímas, Venezuela, el 26 de enero de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo)
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La producción petrolera de Venezuela creció en octubre por noveno mes consecutivo y subió un 1,49% respecto a septiembre, según cifras oficiales difundidas este miércoles.

El país sudamericano, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, produjo el pasado mes un promedio de 1.224.000 barriles por día (bpd), mientras que en septiembre extrajo 1.206.000 bpd, de acuerdo con la información enviada por las autoridades a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

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En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se producían 3,1 millones de bpd.

En lo que va de 2026, la producción ha aumentado un 32%, desde los 924.000 bpd de enero, cuando Estados Unidos, que mantenía un bloqueo a los buques petroleros sancionados que entraran y salieran de Venezuela, capturó a Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar.

Desde entonces, el país caribeño se ha abierto a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico, en medio de una estrecha colaboración con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, celebra la relación y la considera “excelente”.

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FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador petrolero baja por las escaleras en el complejo industrial "José Antonio Anzoátegui" de PDVSA, en el estado de Anzoátegui (REUTERS/Carlos García Rawlins)
FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador petrolero baja por las escaleras en el complejo industrial "José Antonio Anzoátegui" de PDVSA, en el estado de Anzoátegui (REUTERS/Carlos García Rawlins)

El mismo enero, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión extranjera, lo que analistas interpretaron como el desmantelamiento del legado de Hugo Chávez (1999-2013).

El pasado agosto, Trump y Rodríguez anunciaron un “histórico” acuerdo para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela a través de una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionaria del 35%.

Pese al crecimiento de la producción, sindicalistas y trabajadores venezolanos de varios sectores denuncian que persiste la crisis salarial en su país, donde el sueldo mínimo y la pensión equivalen hoy a 14 centavos de dólar al mes a la tasa oficial.

Venezuela suscribió el pasado lunes un acuerdo con la petrolera estadounidense ExxonMobil para su retorno al país sudamericano, tras la salida en 2007, cuando Chávez nacionalizó los últimos yacimientos operados por el sector privado.

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