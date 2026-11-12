Santiago Santurio cuestionó la lectura opositora de la visita de León XIV: “Era muy importante que la política se calle”

Santiago Santurio defendió el silencio de Javier Milei frente a las declaraciones de León XIV para evitar disputas sobre el sentido de su visita

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Los cuatro días de visita del papa León XIV a la Argentina dejaron, además de actos y mensajes públicos, una discusión inmediata sobre el alcance de sus palabras. Mientras dirigentes y sectores políticos buscaron asociar sus intervenciones con la coyuntura nacional, desde el oficialismo sostuvieron que el planteo del pontífice debía leerse fuera de esa disputa.

En ese marco, Santiago Santurio, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), analizó la decisión de Javier Milei de no hacer una respuesta pública a los mensajes del Papa. Para el funcionario, una reacción presidencial habría desplazado el eje de la visita hacia una controversia sobre quién podía apropiarse de las palabras de León XIV.

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En esa línea, el legislador consideró en Infobae A las Nueve que la ausencia de una respuesta oficial permitió que el mensaje no quedara encerrado en una confrontación entre el Gobierno y la oposición. “El silencio en algunos temas, particularmente en esto, fue espectacular”, afirmó.

El diputado rechazó que el discurso papal pudiera entenderse como una intervención sobre un asunto puntual del país o como un pronunciamiento a favor o en contra del Ejecutivo. A su criterio, ese tipo de lecturas recortan el contenido religioso de la visita y lo subordinan a las discusiones del momento. “Pensar que el papa León vino a hablar por un tema específico de la Argentina me parece que no”, expresó.

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El diputado de La Libertad Avanza rechazó que los discursos del pontífice constituyan una crítica o un respaldo a la gestión del Gobierno nacional (captura de video)

La discusión, señaló, se concentró en la intención de distintos actores de trasladar cada intervención del pontífice al terreno político. Santurio sostuvo que esa operación dejó en segundo plano el alcance más amplio de los mensajes y lo resumió con una referencia a “la coyuntura”, el marco en el que, según dijo, muchos buscaron ubicar las palabras del Papa.

También descartó que Milei hubiera quedado incómodo por la visita de León XIV. Santurio sostuvo que el temperamento del Presidente vuelve visible cualquier malestar y que, por eso, no comparte las interpretaciones que lo muestran afectado por los dichos del pontífice. “Milei es supertransparente. Si está incómodo, te das cuenta al instante”, dijo.

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El mensaje del pontífice y el alcance a todos los sectores

Santurio ubicó a gobernantes, referentes partidarios, medios de comunicación y ciudadanos entre los destinatarios de las intervenciones papales. Desde esa mirada, planteó que la llegada de León XIV requería una pausa en la disputa pública para atender el contenido del mensaje. “Para mí estos cuatro días era muy importante que la política se calle”, sostuvo.

Esa pausa, aclaró, no debía limitarse a los dirigentes. El diputado incluyó en ese pedido a los conductores del programa en el que fue entrevistado y a quienes participan de la conversación pública. “Que todos nos callemos y escuchemos”, dijo al insistir en que el foco debía estar puesto en la palabra del pontífice.

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Santurio descartó cualquier incomodidad del presidente Javier Milei durante los cuatro días de la visita papal en la Argentina EMISORA ANFITRIONA/Imagen cedida a través de REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO

Para Santurio, el lugar de León XIV no puede equipararse al de un dirigente de partido ni al de un referente de una organización civil. Esa condición, explicó, obliga a que sus intervenciones sean leídas desde la autoridad religiosa que representa y no desde las alineaciones políticas argentinas. “No es un político, no es un presidente de ONG”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que el mensaje papal no debería utilizarse para justificar convicciones ya establecidas ni para resolver una discusión concreta del presente.

El legislador consideró que la dimensión del discurso excede esas disputas y remite a una tradición religiosa más amplia. “Es mucho más el magisterio de la Iglesia”, señaló.

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La identidad religiosa de Javier Milei

Al referirse a la relación entre Milei y los sectores religiosos, Santurio dijo que el Presidente tiene empatía con los católicos y sensibilidad frente a esas cuestiones. Recordó su primer encuentro con el entonces dirigente liberal, en febrero de 2021, cuando decidió presentarse desde esa pertenencia: “Yo soy católico”, le dijo, según su relato.

De acuerdo con Santurio, Milei le respondió entonces que no veía una objeción en sus creencias ni en los valores que sostenía. El diputado recordó aquella conversación como una señal de que podían convivir dentro de un mismo espacio político pese a sus diferencias. “No hay problema con que seas católico, con los valores que tenés y demás”, fue la respuesta que atribuyó al actual Presidente.

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El oficialismo aseguró que el Poder Ejecutivo colaboró con todas las gestiones necesarias para concretar el viaje de León XIV al país REUTERS/Yara Nardi

El legislador afirmó que se siente cómodo dentro de LLA como católico y vinculó esa experiencia con las críticas que, según dijo, recibieron cristianos y católicos en los últimos años, entre ellas los cuestionamientos a quienes defienden la educación religiosa de sus hijos. “Javier entiende lo que significa estar ahí y entiende lo que es ser atacado por tu fe”, afirmó.

Al mismo tiempo, el funcionario evocó el encuentro entre Milei y el papa Francisco en Roma, durante la canonización de Mama Antula. Para el diputado, ese episodio cerró el conflicto que había existido entre ambos antes de la llegada del mandatario a la Presidencia y dejó una relación de respeto con la Iglesia. “Se abrazó con Francisco, hubo una reconciliación y una relación genuina ahí”, expresó.

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Con la visita de León XIV como telón de fondo, Santurio afirmó que el Gobierno buscó facilitar el viaje del pontífice y que los católicos recibieron su presencia como un hecho relevante. “Como católico, que venga el Papa para nosotros fue espectacular”, dijo, antes de asegurar que el Ejecutivo “hizo todo” para que el Papa viajara al país.

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