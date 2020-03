Aunque hay una historia que pinta bien lo que era Recalde como deportista. “En 1988 perdimos el título del Grupo N (por entonces la segunda divisional del WRC) porque no ganamos la última carrera. El auto que venció era un Mazda que tenía una paleta de ventilación de más. Estaba fuera de reglamento. Por ese motivo echaron a tres autos del Grupo A (categoría principal). El Director de la Carrera esperaba nuestra denuncia. Pero Jorge no hizo ningún reclamo y me dijo ‘no me gusta ganar carreras así’. Insisto, estaba en juego un Campeonato del Mundo”.