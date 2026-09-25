MotoGP dio a conocer el calendario 2027 y confirmó cuándo correrá en el renovado Autódromo Ciudad de Buenos Aires tras 28 años

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez será el escenario de la cuarta fecha del MotoGP en 2027

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Tras su confirmación oficial, la Ciudad de Buenos Aires será sede de la cuarta fecha del campeonato mundial de MotoGP entre el 9 y el 11 de abril de 2027, en lo que marcará el regreso de la máxima categoría del motociclismo al Autódromo Oscar y Juan Gálvez después de 28 años.

La confirmación llegó con la presentación oficial del calendario de la temporada 2027, que contará con 22 competencias en 19 países. La carrera porteña formará parte de la primera etapa americana del certamen, después de las pruebas previstas en Tailandia, Qatar y Brasil, y antes de la escala en Austin, Estados Unidos.

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El regreso del MotoGP permitirá estrenar el proceso de renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde la Ciudad de Buenos Aires ejecuta obras de infraestructura destinadas a adecuar el circuito a las exigencias de competencias internacionales. Según la información oficial, los trabajos superan el 60% de avance y abarcan modificaciones en la pista, la construcción de boxes, garajes, accesos y sectores para el público.

Buenos Aires fue sede de diez Grandes Premios de motociclismo y la última visita de la categoría se produjo en 1999. La vuelta del campeonato mundial supondrá, además, el primer evento internacional de gran escala en el trazado renovado, que busca recuperar protagonismo en el calendario deportivo regional.

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Vale destacar que el MotoGP también se corrió en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, entre los años 2014 y 2025, con ausencias en las temporadas 2020 y 2021 (por la pandemia de COVID-19) y en 2024 (por la cancelación de la fecha).

“El MotoGP vuelve al Gálvez. Fuimos sede de diez Grandes Premios y casi 30 años después vamos a estar otra vez entre los principales circuitos”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El funcionario sostuvo que las obras también apuntan a crear condiciones para una eventual llegada de la Fórmula 1.

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Franco Colapinto y Jorge Macri revisan los planos de la renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez

Uno de los cambios centrales se concentra en la pista. El circuito ya cuenta con la configuración final de una nueva horquilla, una curva proyectada dentro de los planes para que el predio pueda cumplir, en el futuro, con requisitos de categorías como la Fórmula 1.

La modificación se realizó sobre el espacio que antes ocupaban una tribuna y el kartódromo. Este último será trasladado a otro sector del complejo. A pocos metros de esa zona avanzan los trabajos para un nuevo túnel a la altura de la curva 1, que conectará la avenida Roca con el paddock y reorganizará la circulación dentro del predio.

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La obra contempla también nuevos boxes y garajes. La infraestructura busca responder a las necesidades operativas de equipos, pilotos, autoridades deportivas, medios de comunicación y personal técnico que forman parte de una fecha del campeonato mundial.

El secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Chino Turnes, afirmó que el MotoGP llegará durante el año en que Buenos Aires será presentada como Capital Mundial del Deporte. “Estamos haciendo la inversión más importante de toda la historia del Autódromo porteño y esta Ciudad además será la única del país que tendrá un circuito con todos los requisitos para recibir también a la Fórmula 1”, señaló.

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Una toma aérea registra los avances en los trabajos de remodelación y acondicionamiento del Autódromo Juan y Oscar Galvez

La temporada 2027 de MotoGP incorporará cambios deportivos y técnicos. El campeonato iniciará el 7 de marzo en Buriram, Tailandia, y Buenos Aires recibirá la cuarta prueba del calendario en el segundo fin de semana de abril.

El trazado porteño ocupará el lugar de Balaton Park, en Hungría, dentro del cronograma. La otra incorporación será Adelaida, que recibirá el Gran Premio de Australia en reemplazo de Phillip Island. El calendario prevé 12 carreras europeas entre mayo y octubre y finalizará a fines de noviembre en Valencia, España.

La competencia en Argentina tendrá un valor adicional porque coincidirá con la puesta en marcha de un nuevo reglamento técnico. Los equipos llegarán con motos renovadas y plantillas de pilotos modificadas, en un escenario que no forma parte de la experiencia reciente de las escuderías.

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El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires ofrecerá un circuito desconocido para los equipos de la actual grilla, un factor que podría incidir en el desempeño durante el fin de semana. Las tareas de adaptación al nuevo asfalto, las referencias de frenado, el comportamiento de los neumáticos y la puesta a punto de las motos estarán entre los aspectos que deberán resolver los pilotos desde las primeras prácticas.

La vuelta de la categoría también ampliará la agenda internacional del Autódromo, que en los últimos años albergó competencias nacionales y regionales. La obra en curso busca modificar esa escala y dotar al predio de condiciones para recibir eventos con mayor demanda logística y de público.

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Las entradas para el Gran Premio de MotoGP en Buenos Aires se venderán a través del sitio oficial de tickets del MotoGP.

La fecha de abril de 2027 colocará a Buenos Aires entre las sedes de una temporada que tendrá pruebas en Asia, América, Europa y Oceanía. Para el Autódromo, será el primer examen internacional de una remodelación que todavía continúa y que tendrá al MotoGP como su principal estreno competitivo.

El calendario del MotoGP 2027: