La pelea que vio en un bar, tres días y medio de escritura frenética y el estudio que casi deja pasar otra obra maestra: así nació 'Rocky'

Toda su vida fue una apuesta de una entre un millón. I Play Rocky», basada en una increíble historia real y protagonizada por Anthony Ippolito, solo en cines este noviembre.

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Yo soy Rocky, el relato cómico y diseñado para complacer al público de Peter Farrelly sobre la realización de “Rocky”, podría parecer un doble golpe de nostalgia pura. Se cumplen casi exactamente 50 años desde que el clásico de boxeo que lanzó a Sylvester Stallone llegó por primera vez a los cines. Bastan unos escalones de Filadelfia o un grito de “¡Adrian!” para evocar una presencia cultural que sigue siendo omnipresente.

Sin embargo, aunque Yo soy Rocky no escatima sentimentalismo, apunta más al presente de lo que aparenta. La industria cinematográfica actual es tan corporativa y reacia al riesgo que la recuperación de “Rocky” a cargo de Farrelly resulta más disfrutable como recordatorio de que el cine es una empresa quijotesca, incluso disparatada. Algunas de sus mejores películas parten de ideas inherentemente malas.

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El milagro de “Rocky” reside, en realidad, en que alguien aceptó hacerla. Stallone, con poco más de 20 años, apenas tenía en su haber algunas películas pornográficas de bajo presupuesto. Había pocos indicios de que el público reclamara un drama de boxeo. Y, sin embargo, Stallone, pese a su modesta posición en Hollywood y a su particular forma de hablar, no quería limitarse a vender el guion: insistía en protagonizarlo.

“I Play Rocky”, el relato cómico y diseñado para complacer al público de Peter Farrelly sobre la realización de “Rocky” (Amazon MGM)

Por eso, aunque la convincente interpretación de Anthony Ippolito como Stallone está en el centro de Yo soy Rocky, la película pertenece a sus escépticos productores y a sus ejecutivos indignados. Tracy Letts interpreta a Sandy Maddox, el jefe de United Artists, un personaje compuesto. Los productores de “Rocky”, Irwin Winkler y Robert Chartoff, son encarnados por P. J. Byrne y Toby Kebbell, respectivamente. Todos quedan atónitos cuando Stallone, que había estado recientemente sin hogar, rechaza una suma que hoy equivaldría a millones, firme en su exigencia: “Yo interpreto a Rocky”.

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Esta es la propia historia de superación de Stallone, una que refleja con precisión el improbable ascenso de Rocky Balboa. Pero la convicción de la película de que el cine desafía los algoritmos es lo que convierte a Yo soy Rocky en un entretenimiento divertido, aunque ligero.

Farrelly, que pasó su carrera haciendo comedias como “Dumb and Dumber” y “There’s Something About Mary” antes de pasar a filmes más dramáticos como la ganadora del Óscar a mejor película “Green Book”, realiza Yo soy Rocky con parte de ese mismo espíritu. Encadena escenas ágiles, casi improvisadas, y renuncia al preciosismo en favor de un ritmo de comedia disparatada. Según sugiere Yo soy Rocky, el cine debería ser una aventura.

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Sylvester Stallone, a la izquierda, posa con el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, frente a la estatua de Rocky en el Museo de Arte de Filadelfia (AP Foto/Michael Pérez)

El obstinado ascenso de Stallone, convertido ya en un mito, se condensa con ligereza en el guion de Peter Gamble. La historia comienza en Nueva York, donde Sylvester aún es Mike Stallone y avanza poco en las escasas audiciones que consigue. Pero sus sueños de triunfar en el espectáculo son sinceros. Esa sinceridad probablemente explica que Sasha, una empleada de taquilla interpretada por AnnaSophia Robb, acepte salir con él. Ella se convierte en la primera esposa de Stallone y, cuando ambos se mudan a Los Ángeles, en la mecanógrafa de sus guiones.

Y hay muchos guiones. Stallone escribió más de una docena antes de “Rocky”. El éxito no llegó de la noche a la mañana, y esa perseverancia vuelve entrañable su historia. ¿Cuántos aspirantes a protagonista musculoso en Hollywood, entonces o ahora, han trabajado tanto?

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La base real de los hechos beneficia a “I Play Rocky”, que a veces se inclina hacia el cuento de hadas. Ippolito, conocido antes sobre todo por interpretar a Al Pacino en “The Offer”, reproduce los gestos y la voz de Stallone sin caer en la caricatura, una proeza si se considera la cantidad de imitaciones de Stallone que han surgido y desaparecido durante 50 años. Pero la interpretación resulta demasiado dulce y angelical. Stallone debió de ser algo más que un ingenuo dotado para lograr lo que consiguió. Ippolito interpreta a Rocky, no a Stallone.

Stephan James, Anthony Ippolito y el director Peter Farrelly (REUTERS/Caroline Brehman)

Después de ver en un bar la pelea a 15 asaltos entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, Stallone vuelve tambaleándose a casa y, en solo tres días y medio, “Rocky” brota de él. “Ese soy yo en la página”, dice agotado.

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“I Play Rocky” finalmente llega al rodaje de la película, pero para entonces empieza a perder impulso. El eje del filme es la negociación por el guion, con Winkler y Chartoff como intermediarios que trasladan ofertas de un lado a otro. Stallone trabaja estacionando autos cuando rechaza USD 360.000, una cifra cuatro veces mayor que la oferta inicial, para ceder una opción sobre el guion sin que él fuera elegido para el papel.

Byrne y Kebbell son notables como dos productores veteranos y astutos que apenas pueden creer en el proyecto al que han apostado, aunque mantienen la fe. El jefe del estudio interpretado por Letts, todavía resentido por haber dejado pasar “The Godfather”, otro éxito de los años 70 que al principio parecía un fracaso anunciado, atraviesa sus escenas con una furia memorable.

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La base real de los hechos beneficia a “I Play Rocky”, que a veces se inclina hacia el cuento de hadas

Finalmente acuerdan una cifra mucho menor y un presupuesto muy reducido, de USD 1 millón, para “Rocky”. Eso implica una producción austera que se traslada a Filadelfia para evitar a los sindicatos de Nueva York. El célebremente eficiente John G. Avildsen, interpretado por Jay Duplass, es convocado para dirigir.

Una vez que las cámaras empiezan a rodar, incluido, como reconoce la película, uno de los primeros usos de la Steadicam, “I Play Rocky” se orienta más hacia la recreación nostálgica. Pero aún se percibe el afecto de Farrelly por un cine guiado por el instinto. En ese sentido, “I Play Rocky” no es tan distinta de otro drama sobre la realización de una película: Nouvelle Vague, de Richard Linklater, sobre el iconoclasta francés Jean-Luc Godard y Breathless, de 1960.

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Un chiste recurrente consiste en que los actores exageran sus capacidades para conseguir un papel. Cuando Carl Weathers, interpretado por Stephan James, llega para hacer de Apollo Creed, termina por admitir que no sabe boxear, una confesión que también debe hacer Stallone. Que aquello se convierta en la película más taquillera del año hace de “I Play Rocky” una afectuosa referencia a la frase, citada con frecuencia y olvidada a menudo, de William Goldman: “En el cine, nadie sabe nada”.

Fuente: AP