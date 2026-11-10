Los romances de John F. Kennedy, un eterno seductor: lo que la historia oficial eligió no contar

El historiador Laurence Leamer aborda en su libro el vínculo entre los vínculos amorosos de John F. Kennedy y su ejercicio del poder.

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Un nuevo libro del historiador Laurence Leamer retrata a John F. Kennedy como un presidente cuya vida sexual compulsiva y deterioro de salud estuvieron profundamente entrelazados con su ejercicio del poder, en una radiografía que va mucho más allá del escándalo para adentrarse en la psicología de uno de los mandatarios más mitificados de la historia estadounidense.

Ladies’ Man: The Careless Heart of John F. Kennedy (El hombre de las damas: el corazón descuidado de John F. Kennedy) reconstruye, con entrevistas de primera mano y archivos de décadas, los vínculos que Kennedy mantuvo con docenas de mujeres durante su carrera política, desde su paso por el Senado hasta su presidencia. Leamer, de 84 años, sostiene que se trata posiblemente de la última obra que podía escribirse sobre el tema con acceso directo a fuentes vivas.

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Entre los episodios más reveladores que recoge el libro figura el caso de Leonard y Florence Kater, un matrimonio de Washington que en 1958 arrendaba una habitación a Pamela Turnure, secretaria de Kennedy en el Senado. Al descubrir que el entonces senador visitaba a su inquilina de noche, los Kater instalaron grabadores y una cámara para documentarlo. Cuando Kennedy se postuló a la presidencia dos años después, la pareja protestó frente a sus actos de campaña con fotografías en mano. Los medios los ignoraron. La propia Turnure fue contratada más tarde como secretaria de prensa de Jacqueline Kennedy.

Kennedy y su esposa, la primera dama Jacqueline B. Kennedy, en 1963 (EFE/Biblioteca y Museo Presidencial de John F. Kennedy /Cecil Stoughton)

Sus conquistas incluyeron a mujeres vinculadas a servicios de inteligencia extranjeros

El libro cataloga una lista de amantes que incluyó a Inga Arvad, señalada como espía nazi, y a Ellen Rometsch, vinculada a la inteligencia de Alemania Oriental. Entre las supervivientes que accedieron a hablar con Leamer figura Diana de Vegh, estudiante de Radcliffe a quien Kennedy instaló como investigadora en la Casa Blanca para facilitar sus encuentros en el Dormitorio Lincoln. “Era charla, algo de sexo y luego a casa”, describió de Vegh al autor.

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La tesis central de Leamer no es moral sino psicológica: Kennedy padecía la enfermedad de Addison desde joven, recibió tratamientos hormonales que agravaron sus dolores de espalda y sufrió infecciones de transmisión sexual de forma reiterada por negarse a usar preservativos. Para el historiador, la actividad sexual frenética era una reafirmación de vitalidad ante una realidad física que el presidente disimulaba. Sus frecuentes internaciones hospitalarias se mantuvieron en secreto durante años.

John F. Kennedy ocultó sus internaciones médicas mientras padecía la enfermedad de Addison e infecciones de transmisión sexual.

Joe y Rose Kennedy, los padres que moldearon su carácter

En línea con otros biógrafos, Leamer vincula la conducta de Kennedy con la figura de su padre, Joe Kennedy, quien llegó a llevar a su amante Gloria Swanson de vacaciones familiares. Pero el libro añade un elemento menos explorado: la responsabilidad de Rose Kennedy, descrita habitualmente como una madre distante pero santa. Leamer argumenta que fue ella quien enseñó a sus hijos que las esposas toleran en silencio las infidelidades maritales, y que su frialdad les transmitió que el afecto no tiene valor. Cuando su hija favorita, Kathleen Kennedy, murió en un accidente aéreo en 1948 junto a su amante casado, Rose se negó a asistir al funeral, al que consideró un castigo divino.

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La prensa protegió al presidente incluso después de que atacara a esposas de periodistas

Kennedy, según Leamer, llegó a acosar físicamente a la esposa del director de Newsweek y futuro director del Washington Post, Ben Bradlee, en un episodio que ella describió como “un ataque bastante enérgico”. Aun así, ningún medio de referencia publicó nada sobre sus conductas. El historiador se pregunta si esa cobertura cómplice habría bastado para blindarlo en una hipotética campaña por la reelección, en la que republicanos habrían podido usar su salud y su vida privada como argumentos.

Uno de los pasajes más graves que recoge el libro ocurrió poco antes del parto de Jacqueline: Kennedy se embarcó en un crucero por el Mediterráneo acompañado de varias mujeres, entre ellas una que se refería a sí misma en tercera persona como “Pooh”. Cuando Jackie sufrió una hemorragia y el bebé nació muerto, el presidente no consideró regresar. Solo volvió días después, cuando un amigo le advirtió que si quería aspirar a la presidencia debía presentarse en la cama de su esposa.

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