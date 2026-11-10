El plan de El Salvador para llegar a cinco millones de turistas en 2030 y lo que se necesita invertir para lograrlo

El Salvador supera hasta julio las visitas internacionales registradas en el mismo periodo de 2025 (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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La cartera de Turismo de El Salvador defendió este lunes ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa una asignación cercana a $ 73 millones para 2027, un incremento de 9% respecto de 2026. La propuesta prioriza la promoción internacional, la infraestructura pública, la sostenibilidad de los parques nacionales y la planificación del Centro Histórico de San Salvador.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, sostuvo que el presupuesto mantiene el techo del Fondo General, aunque incorpora mayores ingresos propios y recursos del Fondo de Contribución Especial de la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR). También incluye una operación de préstamo por $ 23 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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La ministra vinculó la asignación con el crecimiento de la actividad turística. Según expuso, El Salvador recibió 3,9 millones de visitantes internacionales entre enero y octubre de 2026 y acumuló más de $ 3.000 millones en ingresos de divisas hasta septiembre. La meta oficial para el cierre del año es de 4,2 millones de visitantes.

Los principales mercados emisores fueron Guatemala, con 1,6 millones de visitantes; Estados Unidos, con un millón; y Honduras, con más de 800.000. Valdez afirmó que las cifras de visitantes procedentes de Guatemala y Honduras ya igualaron o superaron los registros anuales de 2025.

El Ministerio de Turismo defendió ante la Asamblea Legislativa su propuesta de gasto para 2027, respaldada por cifras récord de visitantes. Nuevas conexiones con España y la expansión de la franja costera están en el centro de la estrategia. (Foto cortesía diputada B. Callejas)

Ampliación de conectividad y captación de nuevos mercados

La titular del Ministerio de Turismo señaló que la estrategia para 2027 contempla consolidar los mercados de Guatemala, Estados Unidos y Honduras, además de ampliar la presencia en México, Costa Rica, Brasil, República Dominicana, Canadá, Perú, España, Colombia y Panamá.

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El plan también apunta a captar visitantes de Reino Unido, Francia, Australia, Alemania, Italia y Argentina. En ese marco, Valdez mencionó los nuevos vuelos directos desde España, con operaciones de Iberojet desde septiembre y el inicio previsto de Air Europa en diciembre.

La ministra indicó que el país cuenta con conexión a 34 ciudades mediante 19 aerolíneas comerciales. La previsión oficial para 2030 es alcanzar cinco millones de visitantes internacionales y generar cerca de $ 4.000 millones en divisas por turismo.

Valdez sostuvo que el turismo representa alrededor del 10% del producto interno bruto y genera más de 300.000 empleos directos e indirectos. Atribuyó ese resultado a un trabajo conjunto con instituciones vinculadas a infraestructura vial, electricidad, agua, conectividad, salud, educación, seguridad y gestión de emergencias.

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Surf City: infraestructura, inversión y capacitación en la franja costera

Un surfista realiza una maniobra espectacular durante el inicio del Surf City El Salvador Pro en las icónicas olas de Punta Roca, impulsando el turismo y el crecimiento económico local.

La solicitud de presupuesto reserva recursos para la continuidad de Surf City, la estrategia turística que el Gobierno presenta como eje para atraer inversión, fortalecer emprendimientos locales y mejorar la infraestructura de la franja costera.

Valdez señaló que la primera fase del proyecto registra niveles de ocupación superiores al 80% en hoteles, alojamientos y restaurantes de la zona. Indicó que el objetivo es ampliar la oferta de habitaciones, establecimientos gastronómicos y servicios turísticos en las siguientes fases del plan.

Entre las obras citadas figura la finalización del centro de alto rendimiento de surf en Punta Roca, en La Libertad Costa. El proyecto contempla la práctica de otras disciplinas deportivas y forma parte de una iniciativa que cuenta con apoyo del BID.

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La cartera también prevé obras de saneamiento, mejoras de servicios básicos, manejo de residuos sólidos y modernización de infraestructura turística pública. La ministra reconoció que la gestión de basura figura entre las observaciones frecuentes de los visitantes y planteó que el desafío requiere coordinación con las alcaldías.

En el plano de promoción, CORSATUR proyecta respaldar eventos deportivos, gastronómicos, culturales y de negocios. Entre ellos mencionó competencias de surf, el Ironman 70.3 previsto para febrero de 2027, reuniones vinculadas a cruceros y un congreso de organizadores de bodas.

En El Salvador, Surf City suele asociarse con olas, tablas y playas. Pero basta recorrer sus calles y costas para encontrar otra colección de postales: vendedores, pescadores, músicos, turistas, antiguos comercios y escenas cotidianas que conviven con el paisaje turístico. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Intervención en Costa del Sol y extensión del sello Family Friendly

La presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, explicó que el presupuesto de 2027 financiará una nueva fase de mejoramiento en el Parque Recreativo Costa del Sol, ubicado en el sector del estero de Jaltepeque.

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La intervención se concentrará en el área que no fue renovada durante la fase anterior e incluirá zonas familiares, un parque acuático infantil y obras de accesibilidad. Aguiñada afirmó que el proyecto mantendrá una función recreativa y social dirigida a las familias salvadoreñas.

El ISTU administra 18 parques nacionales y espera superar los cuatro millones de visitantes en 2027. Hasta la fecha de la presentación, la institución había recibido más de 3,2 millones de visitas durante 2026.

El 96% de las visitas a los parques nacionales corresponde a salvadoreños, según Aguiñada. Por ese motivo, sostuvo que las inversiones en infraestructura están dirigidas principalmente a mejorar la experiencia de los visitantes locales.

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El instituto prevé instalar salas de lactancia, reforzar la señalización bilingüe y completar la certificación Family Friendly en todos sus parques. La entidad también presentó una hoja de ruta de sostenibilidad para reforzar la conservación de ecosistemas, el uso responsable de los recursos y el vínculo de los parques con las economías locales.

Aeropuerto salvadoreño recibe sello Family Friendly (Aeropuerto salvadoreño recibe sello Family Friendly)

Aguiñada indicó que el ISTU cuenta con 430 empleados y que unas 280 arrendatarias desarrollan actividades comerciales en sus parques. Según expuso, esos negocios generan empleo en las comunidades cercanas mediante la venta de alimentos, artesanías, trajes de baño y otros productos.