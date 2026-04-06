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La impactante presentación con la que el hijo de Arnold Schwarzenegger logró un nuevo título en una competencia de fisicoculturismo

En su segundo torneo tras su debut en la disciplina, Joseph Baena se consagró en el Iron Gladiator

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Joseph Baena ganó su segunda competencia de fisicoculturismo

Joseph Baena alcanzó un nuevo hito en su carrera al obtener el título de campeón en la categoría Classic Physique del torneo Iron Gladiator de la International Natural Bodybuilding Association (INBA), realizado el sábado 4 de abril en California. Este logro le permitió, además, acceder a la tarjeta profesional de la federación, consolidando su avance en el circuito de fisicoculturismo natural.

Baena compartió imágenes en redes sociales tras la premiación, donde se lo ve con un casco puesto mientras sostiene una espada y un escudo, símbolos característicos del certamen. “¡Tu nuevo campeón del INBA Iron Gladiator Classic Physique!“, escribió junto a las postales.

Tras lograr el primer puesto, el propio Baena, de 28 años, destacó la importancia de este segundo paso en su trayecto competitivo. “Es solo mi segundo show. Estoy muy emocionado de ser parte de la INBA y de experimentar este programa”, expresó en declaraciones difundidas en el instagram oficial de la competencia.

El Iron Gladiator se caracteriza por la aplicación estricta de controles antidopaje a todos los participantes, conforme a los protocolos de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), ya que se engloba dentro del fisicoculturismo natural.

Joseph Baena, fisicoculturista, posa en el escenario con una medalla, sosteniendo una espada en alto y un casco de gladiador en la otra mano
Joseph Baena posa victorioso con su espada y casco de gladiador tras ganar su segunda competencia de fisicoculturismo

El resultado llega apenas una semana después de su debut en el campeonato NPC Natural Colorado State, donde Joseph Baena obtuvo el primer lugar en tres divisiones: Men’s Open Body Heavyweight Class, Men’s Classic Physique True Novice y Men’s Classic Physique Novice. En diálogo previo al Iron Gladiator, el atleta subrayó la decisión de formalizar su participación en el fisicoculturismo competitivo tras un extenso camino personal en el ámbito del fitness. “Mi camino en el fitness ha sido largo. Este fue el año en el que dije: ‘Es suficiente de tener miedo, de pensar demasiado. Es momento de comprometerse’”, afirmó el deportista.

En su relato, Baena describió cómo su interés por la actividad física surgió durante la adolescencia, etapa en la que optó por la natación ante la dificultad de integrarse a otros equipos deportivos en la secundaria. Posteriormente, la experiencia universitaria lo acercó al entrenamiento con pesas, disciplina donde encontró motivación en el progreso físico y en el desarrollo de fuerza.

Durante la preparación para su primera temporada competitiva, Joseph Baena entrenó junto a su padre, Arnold Schwarzenegger, en el gimnasio Gold’s Gym de Venice Beach, California, donde recibió consejos sobre técnicas de poses, un aspecto relevante en las competencias de fisicoculturismo natural.

Tres fisicoculturistas masculinos posan con medallas en un escenario. El hombre central, Joseph Baena, sonríe y muestra sus músculos con una medalla grande
Joseph Baena volvió a conquistar un torneo de fisioculturismo

El torneo Iron Gladiator, organizado por la International Natural Bodybuilding Association (INBA) y su división profesional PNBA, se distingue por priorizar la salud y la genética de los atletas, descartando el uso de sustancias dopantes como esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento y diuréticos prohibidos.

La edición de este año sirvió además como clasificatorio para el Team USA y el Natural Olympia, principal cita del fisicoculturismo natural a nivel internacional. El campeonato incluyó todas las categorías estándar de la INBA/PNBA, entre ellas, bodybuilding, men’s physique, bikini divas, figure y wellness, tanto en ramas masculinas como femeninas, y aplicó controles antidopaje por medio de análisis de orina y polígrafos certificados por la WADA (Agencia Mundial Antidopaje).

En el circuito de fisicoculturismo natural, los atletas compiten bajo estrictas normas orientadas a la ausencia total de sustancias prohibidas. A diferencia del culturismo tradicional, donde el uso de fármacos es habitual para lograr mayor tamaño muscular, las organizaciones como la INBA y la NPC promueven una estética más atlética, proporcionada y sostenible. Los controles incluyen pruebas de orina y sangre tanto antes como después de las competencias, garantizando la integridad y transparencia de los resultados.

Hombre de traje y Joseph Baena, con camiseta marrón y pantalones grises, se dan la mano frente a pancartas de evento deportivo
Joseph Baena se impuso en el Iron Gladiator de la INBA

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