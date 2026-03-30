El hijo de Arnold Schwarzenegger debutó en una competencia de fisicoculturismo y la diferencia con su padre causó furor

Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, posa en el escenario tras ganar un torneo en Colorado de fisicoculturismo, emulando la exitosa carrera de su padre en el deporte.

El debut de Joseph Baena es noticia en el mundo del culturismo. El hijo de Arnold Schwarzenegger consiguió el primer puesto en tres categorías y una medalla de plata en la competición NPC Natural Colorado. Con 28 años, Baena se presenta como la nueva cara de una disciplina en la que su padre dejó una huella imborrable.

El certamen, realizado en Colorado, marcó la primera participación de Baena en una competencia oficial, obteniendo el oro en la categoría de peso pesado masculino abierto, Classic Physique True Novice masculino y Classic Physique Novice masculino. Además, alcanzó el segundo puesto en Classic Physique Open Class C. El propio Baena compartió la noticia en su cuenta de Instagram, escribiendo: “¡Misión cumplida!”, junto a una serie de imágenes que muestran su transformación física sobre el escenario.

La reacción del público no se hizo esperar. Más de 70 mil personas dieron “me gusta” a la publicación, mientras que alrededor de 3 mil comentarios celebraron el desempeño de Baena. Entre los mensajes, se destacaron felicitaciones directas como “¡Fantástico comienzo, Joe! ¡Enhorabuena!” y expresiones de admiración, incluyendo la palabra “Leyenda” y emojis de manos aplaudiendo. El entusiasmo generado en la comunidad digital reflejó el impacto del logro, que algunos usuarios calificaron como “histórico”. Otro, por su parte, remarcaron las diferencias entre el físico del hijo de la leyenda de Hollywood y las de su hijo en sus inicios en el culturismo.

Schwarzenegger en su etapa como estrella del culturismo

El camino de Joseph Baena hacia el podio ha estado marcado por el esfuerzo y la constancia. En declaraciones recogidas por Men’s Health, el joven relató que su entrenamiento ha sido intenso y metódico, con sesiones de aproximadamente dos horas diarias, seis veces por semana, centradas en ejercicios de aislamiento y rutinas exigentes. Baena reconoció la influencia directa de su padre en su preparación física: “Una de las cosas más importantes que aprendí de mi papá fue no tener la mentalidad de diez repeticiones. Es esforzarte al límite y dar ese esfuerzo extra, esas repeticiones adicionales hasta que prácticamente estás muriendo”.

El vínculo familiar entre Baena y Arnold Schwarzenegger ha evolucionado con el tiempo. Según la información publicada por Men’s Health, ambos comparten largas jornadas de entrenamiento en el gimnasio Gold’s Gym de Venice Beach, California, lugar emblemático en la historia del culturismo estadounidense. El propio Baena ha señalado que su relación con el ex gobernador de California se ha fortalecido a partir de la disciplina compartida y el tiempo dedicado al deporte.

En el pasado, Baena no siempre mostró un físico atlético. A través de su cuenta de Instagram, narró que llegó a ser excluido de equipos deportivos escolares por no alcanzar el ritmo de sus compañeros, hasta que la natación le ofreció una primera aproximación al mundo del fitness. El cambio resultó radical: según Men’s Health, Baena aumentó más de ocho kilos de masa muscular en apenas ocho semanas, un dato que evidencia la intensidad de su preparación.

Arnold Schwarzenegger entrenó a su hijo durante las semanas previas al evento

La trayectoria de Arnold Schwarzenegger en el culturismo permanece como referente. El austríaco, de 78 años, obtuvo siete títulos de Mr. Olympia y fue coronado Mr. Universo y Mr. Mundo en varias ocasiones. Actualmente, sus entrenamientos han variado para adaptarse a sus condiciones físicas, priorizando el uso de máquinas y la prevención de lesiones. Sobre su filosofía de vida, Schwarzenegger declaró a Men’s Health: “Nada cambiará jamás; hasta que muera, seguiré entrenando, pasándolo genial en el gimnasio”.

Baena, hijo de Schwarzenegger y Mildred Baena, empleada doméstica que trabajó para la familia, mantiene el objetivo de construir su propio legado. En una entrevista citada por Men’s Health, remarcó: “Mi papá es de la vieja escuela; no cree en los favores. Cree que el trabajo duro da resultados, y yo también”. El joven ha sido enfático en su deseo de no depender del apellido familiar, aunque reconoce la inspiración y apoyo recibidos de su progenitor.

Joseph Baena practicó diversos deportes antes de meterse de lleno en el culturismo

Joseph Baena tomó a su padre como ejemplo dentro del mundo del fisicoculturismo

Joseph Baena se pronunció en su cuenta de Instagram sobre el logro

Joseph Baena entrenó con su padre en las semanas previas