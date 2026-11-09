Las reacciones del arco político tras la primera jornada del Papa León XIV en Argentina

El papa León XIV junto al presidente Javier Milei en el Palacio Libertad

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La visita de León XIV a la Argentina y su discurso en el Palacio Libertad provocaron reacciones de funcionarios, legisladores, gobernadores y dirigentes políticos, que destacaron distintos pasajes sobre la economía, el trabajo, la unidad nacional, la vida y la iniciativa privada.

El discurso de León XIV en el Palacio Libertad generó reacciones transversales entre dirigentes oficialistas, opositores y gobernadores, que coincidieron en resaltar sus referencias al trabajo, la producción, la unidad y la idea de que la economía debe servir a las personas. Las diferencias aparecieron al interpretar el alcance político de ese mensaje.

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Las lecturas del oficialismo sobre trabajo y libertad

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, rechazó que las palabras del Papa representaran una crítica al Gobierno. Tras destacar las referencias al trabajo y la producción, sostuvo que esos conceptos se vinculan con las políticas oficiales: “Ese es el camino que tenemos que llevar adelante”.

Santilli afirmó que la administración de Javier Milei recibió un país con 55% de pobreza y que ese indicador se ubica en 32%. También reconoció que persisten problemas sociales: “Falta un montón. Tenemos 20% de indigentes”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo en su cuenta de X que la visita convocaba a “la defensa de la libertad humana” y señaló como pilares el derecho a la vida, la iniciativa privada y la unidad nacional. Por el oficialismo, también la diputada Lilia Lemoine también remarcó que el Papa pidió proteger la vida, combatir la corrupción y fomentar la iniciativa privada.

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La economía y las demandas al Gobierno nacional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, vinculó las palabras de León XIV con el pensamiento del fallecido papa Francisco. “La doctrina de Francisco estuvo muy presente en las palabras hoy de León”, afirmó a la prensa al término de la actividad.

Kicillof pidió que el Gobierno nacional tome nota de las referencias del pontífice a la educación, las universidades y la economía. “Esperemos que lo escuchen al Papa. Ha tenido palabras muy importantes, muy relevantes”, planteó el mandatario, quien señaló que el discurso incluyó menciones a la solidaridad, la pobreza, la exclusión y las personas con discapacidad.

La senadora nacional Patricia Bullrich señaló en X que recibió a León XIV junto a Javier Milei y al Gabinete Nacional. Definió el comienzo de la visita como “un recorrido histórico y emocionante” y recordó que hacía casi 40 años que un Papa no visitaba el país.

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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, señaló a través de X que participó de la recepción organizada por el Estado nacional junto al Presidente, otros gobernadores, integrantes del cuerpo diplomático y autoridades del país. Dijo que León XIV llamó al encuentro, al diálogo y a la construcción de una sociedad más fraterna.

Llaryora sostuvo que el mensaje invitó a “superar las divisiones” y a recuperar los puntos de unión entre los argentinos. También destacó la referencia a que la economía debe estar al servicio de la gente y no al revés.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, afirmó que la llegada del Papa renovaba la esperanza de millones de argentinos. Desde Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua señaló que el mensaje de paz, amor y fraternidad recordaba la necesidad de encontrarse, escuchar y asistir a quienes más lo necesitan.

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El discurso de León XIV convocó al diálogo y a la unidad nacional (REUTERS/Yara Nardi)

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, afirmó que compartió un encuentro con León XIV en el Palacio Libertad y definió la jornada como un momento de “profundo significado” para el país y para la comunidad católica rionegrina.

Weretilneck sostuvo que la presencia del pontífice invita a fortalecer el diálogo, el respeto y la fraternidad. También llamó a que los argentinos renueven su compromiso con las personas que requieren cercanía y solidaridad. “Que esta visita nos inspire a construir una sociedad donde el amor al prójimo se exprese en nuestras acciones cotidianas y la paz sea una tarea compartida”, expresó el mandatario.

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El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, destacó que León XIV colocó el trabajo en el centro de su mensaje y sostuvo que vivir del propio esfuerzo permite que cada familia se sostenga y participe de la vida del país. También resaltó la definición del pontífice: “La economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”.

Suárez señaló además que el Papa habló sobre los jóvenes y la necesidad de que puedan cumplir sus proyectos en su propia tierra. Según indicó, León XIV pidió fortalecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación, además de confiar en la inteligencia y creatividad de las nuevas generaciones.

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El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, calificó la llegada de León XIV a la Argentina como un hecho de importancia institucional y espiritual. Señaló que, junto a otros mandatarios provinciales, asistió al encuentro para escuchar el mensaje del jefe de Estado del Vaticano y líder de la Iglesia católica.

Cornejo sostuvo que las palabras del pontífice invitan a reflexionar sobre el valor del encuentro y sobre el compromiso de construir, entre todos, un futuro mejor para los argentinos.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó el llamado de León XIV al diálogo, al encuentro y a la responsabilidad de construir un futuro mejor para las próximas generaciones.

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Frigerio sostuvo que las palabras del pontífice renuevan la necesidad de trabajar de manera conjunta, más allá de las diferencias. También expresó su deseo de que el Papa reciba el cariño y la fe de los argentinos durante su visita al país.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, afirmó que acompañó la llegada de León XIV al país y destacó que su mensaje invita a pensar en una Argentina donde la economía esté al servicio de las personas, el desarrollo alcance a todas las comunidades y el diálogo y el respeto institucional prevalezcan sobre las diferencias. También valoró la referencia de Javier Milei al beato Fray Mamerto Esquiú y sostuvo que su legado refuerza el vínculo de Catamarca con la organización nacional y la necesidad de una Argentina federal, con oportunidades y justicia social.

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El exministro de Economía Sergio Massa dio la bienvenida al pontífice y difundió una frase sobre la creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica pública y privada. El dirigente citó el planteo de que sus frutos deben traducirse en bienes y oportunidades que alcancen a toda la población.

El diputado peronista Agustín Rossi sostuvo en un posteo que el mensaje fue una reflexión sobre “las universidades, el trabajo, la discapacidad, la desigualdad social y los salarios que no alcanzan”. Añadió que el pontífice fue “contundente” al sostener que la economía debe estar al servicio de las personas.

La diputada nacional del Frente Renovador, Cecilia Moreau, afirmó que León XIV situó en el centro de su discurso a los jubilados, los desocupados, los pueblos originarios y las personas con discapacidad. También destacó sus referencias al fortalecimiento de la democracia, una economía al servicio de la población, las universidades, la ciencia y el respeto por las diferencias, y preguntó: “¿Escucharán el mensaje o solo se limitarán a aplaudirlo?”.

La senadora justicialista Anabel Fernández Sagasti expresó su deseo de que la visita abra “los corazones y mentes de los argentinos” y de sus dirigentes. También del lado del peronismo, la jefa de asesores del gobernador bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, retomó la frase “La economía debe estar al servicio de la persona” y pidió que la dignidad humana y el bien común guíen las decisiones.

El senador nacional radical Maximiliano Abad afirmó que el mensaje de León XIV interpela a las democracias actuales y destacó su llamado al diálogo, al respeto de las diferencias y a la construcción de acuerdos. Sostuvo que la democracia es una forma de reconocer la dignidad del otro y advirtió sobre una cultura política que, según planteó, suele confundir la firmeza con la intolerancia.

Abad señaló que el pontífice ubicó a la dignidad humana como punto de partida del progreso y afirmó que la Argentina no debe elegir entre crecimiento económico y dignidad. También resaltó las referencias del Papa a la educación, la universidad y la investigación, al considerar que un país que expulsa a sus jóvenes compromete su futuro.

El senador nacional del Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora, difundió la frase “La economía al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía” y afirmó que León XIV habló del trabajo, las familias y los jóvenes. Desde el PRO, el exsenador Federico Pinedo definió el mensaje como una convocatoria al respeto y a la construcción de unidad.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, afirmó que fue un honor representar a la provincia en la bienvenida a León XIV y destacó su mensaje de unidad, diálogo, solidaridad y servicio. El mandatario señaló que Corrientes acompaña al pontífice con la devoción a la Virgen de Itatí y expresó su deseo de que lo bendiga y proteja durante su paso por el país.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó su emoción por haber participado de la recepción a León XIV y definió el encuentro como un momento que conservará “siempre” en su memoria.

Monteoliva afirmó que la visita del pontífice representa una oportunidad para rezar por la Argentina y sus habitantes. Además, señaló que su área continúa trabajando para que las actividades del Papa se desarrollen con seguridad y orden.

La diputada nacional de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, destacó que León XIV habló de la dignidad de la vida y del trabajo, así como de la necesidad de proteger la vida desde sus primeros momentos y acompañar a quienes necesitan asistencia. También señaló que el Papa planteó la importancia de que cada persona pueda progresar y sostenerse mediante su esfuerzo, y afirmó que esas ideas exigen colocar a las personas en el centro de las decisiones.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, definió como emotivo el encuentro con León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad. Destacó que el pontífice recordó al papa Francisco y sostuvo que compartió con el Presidente una mirada sobre la responsabilidad de la función pública y la necesidad de no comprometer los recursos de las próximas generaciones.

Pareja también señaló que León XIV revalorizó la familia, la defensa de la vida desde sus primeros momentos, la libertad, la propiedad y el trabajo. El legislador afirmó que esos valores deben ser los cimientos de una Argentina que permita a los jóvenes proyectar su futuro en el país.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, valoró que León XIV afirmara que la economía debe estar al servicio de las personas y destacó sus menciones a los adultos mayores, las personas con discapacidad, los jóvenes y la necesidad de universidades de calidad. También sostuvo que el pontífice recordó, ante Javier Milei, que las autoridades deben reconocer los límites del poder que reciben y orientar sus decisiones al bien de toda la sociedad, y expresó su expectativa de que profundice ese mensaje en el encuentro del Mundo del Trabajo en la UCA.

El intendente de Bahía Blanca, Francisco Susbielles, calificó la visita de León XIV como un acontecimiento histórico que invitaba a la acción. Sostuvo que el encuentro debía servir para construir una sociedad “más unida, fraterna, digna y justa”.

La diputada provincial santafesina Amalia Granata, férrea militante en contra de la ley de aborto, compartió la frase: “Proteger la vida desde el vientre materno hasta su fin natural”.

El director de Realizaciones Audiovisuales del Gobierno nacional, Santiago Oría, sostuvo que la frase del Papa sobre una economía al servicio de las personas responde a una “máxima totalmente liberal”. Afirmó que el liberalismo tiene raíces cristianas y se orienta a la plenitud de la persona y sus derechos, y pidió no dejarse engañar por quienes, según dijo, buscan manipular las expresiones de León XIV para acercarlas a una posición política.