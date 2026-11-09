Honduras: Iglesia católica mantiene abierta la posibilidad de una visita del papa León XIV a Honduras

Honduras cumplió cuarenta y tres años sin visitas papales desde la llegada de san Juan Pablo II en marzo de 1983. (Foto: Redes sociales)

Guardar

La posibilidad de que Honduras reciba nuevamente la visita de un pontífice volvió a tomar relevancia después de que el obispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher Tatay, se refiriera a la invitación que la Iglesia católica ha extendido al papa León XIV.

El religioso manifestó que existe esperanza de que el sumo pontífice incluya a Honduras en alguno de sus próximos recorridos internacionales, aunque pidió no generar expectativas sobre una eventual visita, debido a que la decisión depende de diferentes factores y no exclusivamente de la voluntad de la Iglesia local.

PUBLICIDAD

«La invitación está hecha naturalmente, pero tampoco quiero levantar expectativas porque esta invitación creo que se la hemos hecho a la mayoría», expresó Nácher al referirse a las posibilidades de que el pontífice llegue al territorio hondureño.

La declaración se produce mientras León XIV prepara su primera gira por América Latina desde que asumió el liderazgo de la Iglesia católica. El recorrido contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, tres países que forman parte de la agenda pastoral del pontífice.

El presidente de Argentina Javier Milei, recibe en el aeropuerto metropolitano al Papa Leon XIV. FOTO DANIEL VIDES

Para la Iglesia hondureña, una eventual llegada del papa representaría un acontecimiento de especial relevancia, dado que la última visita de un pontífice al país ocurrió hace 43 años, cuando san Juan Pablo II llegó a Honduras en marzo de 1983.

PUBLICIDAD

León XIV regresa a América Latina

La próxima gira latinoamericana del papa reviste particular importancia por el vínculo que mantiene con Perú, país donde desarrolló parte de su trayectoria como misionero.

El obispo Nácher destacó que el recorrido constituye una oportunidad especial para León XIV, debido a que su experiencia religiosa en territorio peruano forma parte de su historia personal dentro de la Iglesia.

El regreso a América Latina también representa un momento significativo para las comunidades católicas de la región, que recibirán al pontífice en una gira que contempla actividades religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

Nácher manifestó que las visitas papales tienen un alcance que supera las actividades estrictamente religiosas, debido a que también generan repercusiones en la vida social de las naciones que reciben al líder de la Iglesia católica.

PUBLICIDAD

Como referencia, mencionó los recientes recorridos del pontífice por España y África, donde los encuentros y mensajes del papa también tuvieron impacto en distintos ámbitos de la sociedad.

Para Honduras, este recorrido mantiene vigente la expectativa de que el país pueda formar parte de una futura agenda internacional del Vaticano, aunque hasta ahora no existe información que confirme una visita.

El obispo Nácher recordó que los recientes viajes de León XIV por España y África repercutieron en la vida social de esas naciones. REUTERS/Vincenzo Livieri

Una visita papal tras más de cuatro décadas

La última vez que Honduras recibió a un papa fue el 8 de marzo de 1983, cuando san Juan Pablo II llegó a Tegucigalpa durante su recorrido por Centroamérica. Aquella visita marcó un momento de encuentro entre el pontífice y miles de fieles que participaron en las actividades programadas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Nácher insistió en que la invitación extendida a León XIV no significa que exista un compromiso de visita ni que se haya establecido un calendario para concretarla.

La organización de un recorrido papal requiere decisiones y coordinaciones que corresponden a las autoridades del Vaticano, por lo que la Iglesia hondureña no puede determinar por sí sola cuándo podría producirse una eventual llegada.