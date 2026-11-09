Deportes

Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante debutaron con un triunfo en el ATP de Estocolmo

El porteño superó al local Elias Ymer por 6-1 y 7-6 (4), mientras que el platense venció al español Jaume Munar por 7-6 (3) y 6-3. Este lunes será el turno de Tomás Etcheverry, quien se medirá con el sueco Max Dahlin

Juan Manuel Cerúndolo debutó con un triunfo en Estocolmo (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)
Juan Manuel Cerúndolo debutó con un triunfo en Estocolmo (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)
Guardar

Con los triunfos de Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante se puso en marcha el último torneo oficial de la temporada en el ATP 250 de Estocolmo. Este lunes se espera por el debut de Tomás Etcheverry. Toda la jornada se puede seguir en vivo por el canal de streaming de Disney+.

El primer triunfo nacional lo consiguió Cerúndolo, actualmente ocupa el puesto 54 del escalafón mundial. El porteño de 24 años logró derrotar al local Elias Ymer (245°), quien recibió una invitación para ser parte del cuadro principal, con un marcador de 6-1 y 7-6(4) en una hora y 37 minutos de competencia.

PUBLICIDAD

El menor de los hermanos Cerúndolo alcanzó dos aces y cometió dos dobles faltas. Tuvo una efectividad del 56% con su primer servicio, con el que ganó el 64% de los puntos. Además, quebró en tres ocasiones el saque de su rival y salvó el único break point que le generó Ymer. En total, registró 12 tiros ganadores y 18 errores no forzados.

Por un lugar en los cuartos de final se medirá con el ganador del duelo entre el estadounidense Alex Michelsen (35°) y el alemán Yannick Hanfmann (58°).

Thiago Tirante (53°) es otro de los tenistas argentinos que tuvo una destacada actuación en 2026. Entre sus resultados más relevantes se destacan las semifinales en Houston, los cuartos de final en el Masters 1000 de Cincinnati -donde derrotó al serbio Novak Djokovic en la segunda ronda- y los octavos de final en Roma y Montreal. Además, alcanzó la tercera ronda de Roland Garros. También se consolidó como uno de los singlistas habituales de la Selección Argentina de Tenis, con la que participó en la derrota frente a Corea del Sur y en el triunfo ante Turquía.

PUBLICIDAD

Thiago tirante se clasificó para los octavos de final del ATP de Estocolmo (Crédito: EFE/ CHRISTOPHE PETIT TESSON)
Thiago tirante se clasificó para los octavos de final del ATP de Estocolmo (Crédito: EFE/ CHRISTOPHE PETIT TESSON)

En la primera ronda de Estocolmo, el platense venció en sets corridos al español Jaume Munar (65°) por 7-6(3) y 6-3. Tirante se mostró sólido con su servicio, con el que consiguió 16 aces. Además, tuvo una efectividad del 64% con el primer saque y ganó el 85% de los puntos disputados con ese servicio.

En los octavos de final podría enfrentarse con su compatriota Tomás Etcheverry (31°) o con el local Max Dahlin (772°). El bonaerense llega a Suecia con la confianza de haber alcanzado los octavos de final del Masters 1000 de París, donde consiguió dos triunfos de peso ante el ruso Andrey Rublev (22°) y el australiano Alex de Miñaur (9°). La victoria ante el oceánico significó su primer triunfo frente a un jugador del Top 10.

La organización dispuso que el partido se dispute en el cuarto turno de la cancha central, a partir de las 14:00 (hora argentina).

El torneo sueco se disputó por primera vez en 1969 y es el torneo ATP de canchas cubiertas más antiguo del mundo. Además, es el único que se juega en un recinto bajo techo construido especialmente para el tenis. Durante gran parte de su historia tuvo como sede el Royal Tennis Hall, con una excepción entre 1989 y 1994, cuando se organizó en el Globe Arena durante sus años como torneo Masters.

A lo largo de las décadas, Estocolmo recibió a las mejores raquetas, entre sus campeones figuran Bjorn Borg, John McEnroe, Roger Federer, Boris Becker, Mats Wilander y Stefan Edberg. McEnroe y Becker son los máximos ganadores en individuales, con cuatro títulos cada uno. En la historia argentina del certamen, solo Juan Martín del Potro (2016 y 2017) y David Nalbandian (2008) lograron consagrarse.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTomás EtcheverryThiago TiranteJuan Manuel CerúndoloATP Estocolmodeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Casi confirmado”: revelaron detalles del amistoso que el Inter Miami de Messi jugaría frente a River Plate en el Monumental

Cristian “Kily” González, el entrenador de Las Garzas, indicó que “es una posibilidad muy fuerte” el duelo frente al Millonario

“Casi confirmado”: revelaron detalles del amistoso que el Inter Miami de Messi jugaría frente a River Plate en el Monumental

Los dos goles de Ciro Messi para la consagración de la Academia del Inter Miami: la jugada que reavivó las comparaciones con su papá

El hijo menor del capitán argentino gritó por duplicado para el triunfo de su categoría, que logró el título en la Legends Cup

Los dos goles de Ciro Messi para la consagración de la Academia del Inter Miami: la jugada que reavivó las comparaciones con su papá

El golazo de Gianluca Prestianni para el Benfica antes de sumarse a la Selección: “¿Qué más se puede decir?”

Con una asistencia del Diablito Echeverri, el volante ofensivo convirtió en el triunfo 3-2 contra el Estrela Amadora y aumentó sus impactantes cifras en el arranque de la temporada

El golazo de Gianluca Prestianni para el Benfica antes de sumarse a la Selección: “¿Qué más se puede decir?”

Cuáles son los ocho títulos por los que sigue en carrera Boca Juniors tras conquistar la Liga vía Tabla Anual

El Xeneize ya se aseguró un cupo en la Supercopa Internacional y todavía disputa la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Clausura, con la posibilidad de sumar hasta cuatro trofeos más antes de que termine el año

Cuáles son los ocho títulos por los que sigue en carrera Boca Juniors tras conquistar la Liga vía Tabla Anual

Asistencia de Julián Álvarez y definición de Giuliano Simeone: el gol del Atlético de Madrid en la derrota frente al Barcelona

El Colchonero se había puesto en ventaja con una acción conjunta de los argentinos, pero el Culé se recuperó y se quedó con el triunfo

Asistencia de Julián Álvarez y definición de Giuliano Simeone: el gol del Atlético de Madrid en la derrota frente al Barcelona

MALDITOS NERDS

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

ENTRETENIMIENTO

El extravagante regalo que Vin Diesel le dio a Judi Dench para convencerla de actuar en una de sus películas

El extravagante regalo que Vin Diesel le dio a Judi Dench para convencerla de actuar en una de sus películas

Sylvester Stallone revela el momento en que comenzó su competencia con Arnold Schwarzenegger: “Me gusta desafiar”

El ex esposo de Khloé Kardashian, Lamar Odom, revela cuánto dinero ha ganado en su primera semana en OnlyFans

Un hombre fue arrestado por dejar a su hija de 6 años sola en una fila de madrugada para comprar cartas Pokémon

Final explicado de "Un trabajo maldito", la serie coreana que lidera el Top 10 de Netflix

INFOBAE AMÉRICA

La pupusa entre la historia y la identidad: el plato salvadoreño que desafía fronteras y resiste en el tiempo

La pupusa entre la historia y la identidad: el plato salvadoreño que desafía fronteras y resiste en el tiempo

En Panamá buscan garantizar la protección social y el acceso a servicios de salud para pacientes con enfermedades raras

ICE capturó a un pandillero buscado por múltiples delitos en El Salvador

Noel Cruz, el cubano que lleva años intentando vivir del parkour sin conseguir apoyo oficial ni ingresos por sus videos

Cómo una infidelidad en Guatemala derivó en un asesinato, un plagio simulado y la caída de cinco presuntos integrantes de una banda criminal