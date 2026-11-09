Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante debutaron con un triunfo en el ATP de Estocolmo

Juan Manuel Cerúndolo debutó con un triunfo en Estocolmo (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

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Con los triunfos de Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante se puso en marcha el último torneo oficial de la temporada en el ATP 250 de Estocolmo. Este lunes se espera por el debut de Tomás Etcheverry. Toda la jornada se puede seguir en vivo por el canal de streaming de Disney+.

El primer triunfo nacional lo consiguió Cerúndolo, actualmente ocupa el puesto 54 del escalafón mundial. El porteño de 24 años logró derrotar al local Elias Ymer (245°), quien recibió una invitación para ser parte del cuadro principal, con un marcador de 6-1 y 7-6(4) en una hora y 37 minutos de competencia.

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El menor de los hermanos Cerúndolo alcanzó dos aces y cometió dos dobles faltas. Tuvo una efectividad del 56% con su primer servicio, con el que ganó el 64% de los puntos. Además, quebró en tres ocasiones el saque de su rival y salvó el único break point que le generó Ymer. En total, registró 12 tiros ganadores y 18 errores no forzados.

Por un lugar en los cuartos de final se medirá con el ganador del duelo entre el estadounidense Alex Michelsen (35°) y el alemán Yannick Hanfmann (58°).

Thiago Tirante (53°) es otro de los tenistas argentinos que tuvo una destacada actuación en 2026. Entre sus resultados más relevantes se destacan las semifinales en Houston, los cuartos de final en el Masters 1000 de Cincinnati -donde derrotó al serbio Novak Djokovic en la segunda ronda- y los octavos de final en Roma y Montreal. Además, alcanzó la tercera ronda de Roland Garros. También se consolidó como uno de los singlistas habituales de la Selección Argentina de Tenis, con la que participó en la derrota frente a Corea del Sur y en el triunfo ante Turquía.

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Thiago tirante se clasificó para los octavos de final del ATP de Estocolmo (Crédito: EFE/ CHRISTOPHE PETIT TESSON)

En la primera ronda de Estocolmo, el platense venció en sets corridos al español Jaume Munar (65°) por 7-6(3) y 6-3. Tirante se mostró sólido con su servicio, con el que consiguió 16 aces. Además, tuvo una efectividad del 64% con el primer saque y ganó el 85% de los puntos disputados con ese servicio.

En los octavos de final podría enfrentarse con su compatriota Tomás Etcheverry (31°) o con el local Max Dahlin (772°). El bonaerense llega a Suecia con la confianza de haber alcanzado los octavos de final del Masters 1000 de París, donde consiguió dos triunfos de peso ante el ruso Andrey Rublev (22°) y el australiano Alex de Miñaur (9°). La victoria ante el oceánico significó su primer triunfo frente a un jugador del Top 10.

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La organización dispuso que el partido se dispute en el cuarto turno de la cancha central, a partir de las 14:00 (hora argentina).

El torneo sueco se disputó por primera vez en 1969 y es el torneo ATP de canchas cubiertas más antiguo del mundo. Además, es el único que se juega en un recinto bajo techo construido especialmente para el tenis. Durante gran parte de su historia tuvo como sede el Royal Tennis Hall, con una excepción entre 1989 y 1994, cuando se organizó en el Globe Arena durante sus años como torneo Masters.

A lo largo de las décadas, Estocolmo recibió a las mejores raquetas, entre sus campeones figuran Bjorn Borg, John McEnroe, Roger Federer, Boris Becker, Mats Wilander y Stefan Edberg. McEnroe y Becker son los máximos ganadores en individuales, con cuatro títulos cada uno. En la historia argentina del certamen, solo Juan Martín del Potro (2016 y 2017) y David Nalbandian (2008) lograron consagrarse.

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