Mia Dio viaja a Miss Universe con la promesa de darlo todo por Cuba

La participante comunicó en redes sociales que parte con ilusión, sueños y el compromiso de darlo todo por su país durante la competencia internacional, tras agradecer el cariño recibido en su despedida (Foto cortesía M. Dio)

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Mia Dio anunció en redes sociales su viaje a Miss Universe para representar a Cuba en el certamen. La participante dijo que parte con ilusión, sueños y el compromiso de darlo todo por su país.

Dio agradeció a quienes la acompañaron durante su despedida y aseguró que se lleva consigo el cariño recibido. También pidió el respaldo de Cuba y dedicó su participación a su gente y a los cubanos que viven alrededor del mundo.

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La aspirante afirmó que llevará consigo el afecto recibido antes de partir y señaló que su presencia en la gala está dirigida a su gente dentro y fuera de la isla (Foto cortesía M. Dio)

Al estilo de un carnaval, la representante de Cuba por la diáspora promete ser voz para el pueblo de su isla (Foto cortesía M. Dio)

La joven señaló en sus cuentas digitales que emprende el trayecto con sueños e ilusión, mientras asume el compromiso de entregar su mayor esfuerzo en nombre de la nación caribeña (Foto cortesía M. Dio)

Mia Dio dedica su camino en Miss Universe a los cubanos dentro y fuera de la isla (Foto cortesía M. Dio)

Mia Dio agradece una despedida llena de cariño antes de representar a Cuba en Miss Universe (Foto cortesía M. Dio)

Mia Dio anunció en redes sociales su partida al certamen y afirmó que llevará los sueños, el compromiso y el cariño recibido durante su despedida para darlo todo por su país (Foto cortesía M. Dio)

Agradeció el cariño en su despedida antes de viajar a Miss Universe (Foto cortesía M. Dio)

Mia Dio señaló que parte con ilusión, sueños y el compromiso de representar a su país, luego de compartir mensajes de agradecimiento por el acompañamiento recibido en su despedida reciente (Foto cortesía M. Dio)

(Foto cortesía M. Dio)

La candidata cubana partió con el apoyo de compatriotas dentro y fuera de la isla, convirtiendo su participación en el certamen internacional en un símbolo de identidad y pertenencia para la diáspora (Foto cortesía M. Dio)

Mia Dio dedicó su participación no solo a quienes habitan la isla, sino también a los cubanos dispersos por el mundo, dotando al concurso de una dimensión que trasciende lo meramente competitivo (Foto cortesía M. Dio)