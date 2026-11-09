El régimen cubano incorporó solo 20 buses reparados para aliviar el déficit de transporte colectivo en La Habana

Un donativo de repuestos enviado desde China contempla la recuperación de 100 autobuses rígidos y articulados. (Foto cortesía 𝐺𝑈𝐴𝐺𝑈𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐻𝐴𝐵𝐴𝑁𝐴)

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Una flota que apenas supera las dos decenas de vehículos busca aliviar un problema cotidiano para miles de habaneros: el régimen cubano incorporó 20 ómnibus reparados al transporte público de La Habana, en un momento en que la falta de combustible, los apagones y la reducción de rutas han limitado la movilidad dentro y fuera de la capital.

Las unidades son autobuses Yutong ZK 6118 recuperados en la Empresa Productora de Ómnibus Evelio Prieto Guillama, conocida como Caisa, en Guanajay, Artemisa. Su destino principal será la terminal de Santiago de las Vegas, en el municipio de Boyeros, aunque las autoridades todavía no precisaron cuáles serán las rutas que recibirán los vehículos ni cuándo comenzarán a operar de forma regular.

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La empresa Caisa en Artemisa reparó las unidades que tendrán como destino la terminal de Santiago de las Vegas. (Foto cortesía 𝐺𝑈𝐴𝐺𝑈𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐻𝐴𝐵𝐴𝑁𝐴)

Las 20 unidades forman parte de un plan para aliviar el déficit 100 autobuses

La reparación de las unidades se hizo a través de repuestos enviados por China como parte de un donativo. Aunque el cargamento, integrado por 40 contenedores y valuado en unos $10 millones, llegó a Cuba en agosto de 2025, la integración de las unidades tardó meses. Las piezas permitirían recuperar 100 ómnibus, entre ellos 60 rígidos y 40 articulados.

El plan contemplaba tener las primeras 20 unidades listas antes de que terminara 2025. Sin embargo, los cortes de electricidad y la escasez de combustible retrasaron el proceso durante casi un año. La disponibilidad de diésel continúa como una de las principales limitaciones para que los vehículos puedan mantenerse en circulación.

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Las autoridades sostienen que la recuperación de los primeros ómnibus evitará la compra de unidades nuevas y permitirá ahorrar más de $2.5 millones. El anuncio fue presentado como parte de las actividades por el aniversario del triunfo de la revolución de 1959.

El régimen cubano incorporó 20 ómnibus Yutong reparados al transporte público de La Habana. (Foto cortesía 𝐺𝑈𝐴𝐺𝑈𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐻𝐴𝐵𝐴𝑁𝐴)

El transporte interprovincial cayó de 419 salidas diarias a 11

La incorporación de las unidades ocurre después de meses de ajustes en el sistema de transporte. Datos divulgados en octubre por el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, indicaron que las salidas diarias de ómnibus interprovinciales desde La Habana pasaron de 419 en 2025 a 11 en 2026.

La reducción equivale a una caída del 97.4% en las salidas interprovinciales. En ese mismo período, las rutas nacionales descendieron de más de 100 a 21. En junio, el Ministerio de Transporte había informado que los viajes desde la capital hacia las cabeceras provinciales quedarían reducidos a tres frecuencias semanales.

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La disminución de servicios afectó la conexión de los habitantes de La Habana con otras provincias y obligó a muchos pasajeros a recurrir a transportistas privados, taxis compartidos o vehículos particulares. Estas alternativas suelen tener precios fuera del alcance de una parte de la población.

Las salidas de ómnibus interprovinciales desde La Habana sufrieron una caída del 97.4 por ciento. (Foto cortesía)

El costo de trasladarse supera los ingresos de muchos trabajadores

En algunas zonas, el gasto mensual para utilizar transporte privado puede llegar a 5,000 pesos cubanos, una cifra superior al salario mínimo de 3,210 pesos. El incremento de los costos dificulta los traslados diarios hacia centros de trabajo, escuelas, hospitales y universidades.

La situación también alcanza a quienes deben viajar dentro de la capital. El escritor y periodista independiente Frank Correa, residente en Jaimanitas, relató que su hija no pudo asistir durante una semana a clases en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana porque el trayecto de ida y vuelta le cuesta 2.000 pesos cubanos por día, sin incluir la alimentación.

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La llegada de los 20 ómnibus añade vehículos a una red afectada por averías, baja disponibilidad de combustible y una demanda superior a la capacidad actual. El funcionamiento efectivo de esas unidades dependerá de la asignación de combustible, del estado de las rutas y de la organización de los servicios en las terminales de La Habana.