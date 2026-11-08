“Casi confirmado”: revelaron detalles del amistoso que el Inter Miami de Messi jugaría frente a River Plate en el Monumental

El Inter Miami se enfrentaría a River (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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River Plate e Inter Miami encaminan un amistoso que tendría como gran atractivo la presencia de Lionel Messi en el Monumental. El encuentro se jugaría durante la segunda quincena de enero, en el marco de la pretemporada del equipo de Florida, aunque todavía restan definir detalles y falta el anuncio oficial.

“Para mí está casi confirmada esa situación”, aseguró el entrenador de Inter Miami, Cristian Kily González, tras el empate 3-3 de su equipo ante Charlotte. El técnico argentino explicó que está al tanto de las conversaciones entre ambas instituciones y que el partido se disputaría durante la etapa de preparación del club para la próxima temporada.

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“Es una posibilidad muy fuerte. Obviamente está bueno siempre competir con equipos argentinos, como en este caso River. Aunque todavía queda mucho camino para llegar a ese momento”, agregó González, quien remarcó de ese modo que la negociación avanza pero aún no cierra.

El único encuentro oficial de Messi ante River fue en el Mundial de Clubes 2015 (AP)

De concretarse, Messi volvería a pisar el Monumental después de su despedida con la selección argentina, el 6 de octubre pasado, en el triunfo frente a Benín. En esta ocasión lo haría con la camiseta de Inter Miami, club al que se incorporó en julio de 2023.

El partido tendría, además, un condimento particular para el capitán argentino: sería la primera vez que juegue a nivel clubes en territorio nacional. Messi participó de los homenajes de despedida a Juan Román Riquelme, en la Bombonera, y a Maxi Rodríguez, en el estadio de Newell’s, pero nunca disputó un partido oficial o amistoso en el país representando a Barcelona, PSG o Inter Miami.

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La Pulga, de todos modos, tiene un antecedente oficial frente al Millonario: la final del Mundial de Clubes 2015 que consagró al Barcelona. Aquella noche del 20 de diciembre en el Yokohama Stadium de Japón, el astro marcó el primer tanto del 3-0 final y la imagen de él pidiendo perdón a la hinchada de River recorrió el mundo.

“Lo hice porque mucha gente de River viajó, hizo mucho sacrificio, un gran esfuerzo por ese viaje. Tenían una ilusión muy grande. Y que me toque a mí, siendo argentino, sacarles la ilusión por hacer el primer gol... Fue raro, no sé, me salió así y pedí perdón”, supo explicar el zurdo rosarino en diálogo con ESPN sobre aquella acción. Además, como espectador, Messi asistió a la final de la Copa Libertadores 2018 que vio campeón al elenco de Núñez frente a Boca Juniors.

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Otro registro oficial de Messi frente a equipos argentinos, también en el marco del Mundial de Clubes, fue en 2009 cuando puso el 2-1 frente a Estudiantes de La Plata en el alargue, con el pecho.

En cuanto a amistosos, Messi se midió con la camiseta del Barcelona frente a Boca por la Joan Gamper 2018, en un duelo que terminó en victoria por 3-0 y él fue el autor del segundo tanto, y ante Newell´s con el Inter Miami, en un empate 1-1 en el que solo jugó 60 minutos sin anotarse en el marcador.

Por el momento, las negociaciones continúan abiertas y River mantiene una postura cautelosa mientras se resuelven los aspectos pendientes del acuerdo. La expectativa entre los hinchas ya comenzó a crecer ante la posibilidad de recibir a Messi en Núñez durante el próximo verano.

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