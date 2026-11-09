Una pareja argentina le pidió la bendición al Papa con un cartel antes de casarse y su respuesta del Pontifice se hizo viral

Una pareja sostiene una pancarta en la que solicitan una bendición para su boda. El video, compartido en redes sociales, documenta la interacción entre los asistentes y el dignatario.

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Una pareja argentina que se casa el próximo sábado 14 de noviembre obtuvo la bendición matrimonial del papa León XIV al pie de la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, tras llevarle un cartel con su pedido escrito a mano. El gesto del Sumo Pontífice se viralizó en las redes sociales.

El Papa vio el cartel, asintió y bendijo a los novios al salir de la Nunciatura

Juan Tomás Widow y Paloma Arnau esperaron este domingo a León XIV a la salida de la sede diplomática de la Santa Sede en Buenos Aires con un mensaje directo: “Santo Padre, nos vamos a casar este sábado 14/11. ¿Nos daría su bendición?”. El Pontífice los miró, asintió y extendió su bendición sobre la pareja antes de señalarlos con una sonrisa. Widow grabó el momento y lo compartió en su cuenta de Instagram. “¡La felicidad es total!”, escribió junto al video.

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“Fue una forma súper especial de iniciar nuestra semana de casamiento”, dijo el novio

Una pareja sostiene un cartel dirigido al pontífice para pedir una bendición matrimonial

En declaraciones a EWTN News Español, Widow describió el encuentro como “una forma súper especial de iniciar nuestra semana de casamiento”. El joven es organizador del Congreso Fe, Arte y Mito, un espacio dedicado al estudio de las obras de Tolkien, Chesterton y C.S. Lewis. Arnau, por su parte, dirige el proyecto Clave de don, dedicado a acompañar a novias católicas en la preparación espiritual de sus bodas.

La pareja temía que la visita papal coincidiera con la boda e impidiera asistir a los invitados

Antes de conocerse las fechas definitivas de la visita de León XIV a Argentina, la pareja atravesó un período de incertidumbre. Según relató Widow al mismo medio, el principal temor era que los invitados tuvieran que elegir entre asistir a la boda o participar de los eventos con el Papa. “Que la gente tuviera que elegir entre una cosa y otra era lo que queríamos evitar”, señaló. Con los plazos confirmados, el conflicto se disipó y la semana culminó con la bendición papal. “Al final, todo nos salió tan redondo que decimos, bueno, Dios claramente sabe más y lo tenía planificado a la perfección”, concluyó el novio.

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