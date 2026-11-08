Costa Rica

Un hombre y su perro murieron tras un ataque armado en Limón, Costa Rica

El crimen ocurrió en Boston de Carrandí, provincia de Limón, donde el Organismo de Investigación Judicial identificó al fallecido como un hombre de 46 años de apellido Díaz

Cono amarillo de marcaje con el número cinco y la palabra indicio ubicado junto a un casquillo de bala sobre el asfalto.
Un disparo en la espalda provocó la muerte del hombre y los proyectiles también alcanzaron a su perro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un hombre fue identificado como la víctima mortal de un ataque armado que también provocó la muerte de su perro en Boston de Carrandí, distrito de Matina, en Limón, este sábado 7 de noviembre, según el reporte de diversos medios locales. Otra persona resultó herida durante la balacera.

El hecho ocurrió cerca de las 13:35 (hora local), en una calle pública próxima a una finca bananera y a unos 300 metros de la vivienda que, según la información preliminar, cuidaba. La emergencia movilizó a unidades de la Cruz Roja Costarricense, la Fuerza Pública y agentes judiciales.

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La versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), citada por el medio Noticias Repretel, señala que el individuo ahora fallecido caminaba por la vía junto a otro hombre y llevaba consigo a su canino cuando fueron interceptados por personas que viajaban en una motocicleta.

Los atacantes habrían disparado en varias oportunidades contra ambos peatones. La víctima mortal recibió un impacto de bala en la espalda y murió en el sitio, mientras que el animal también fue alcanzado por los proyectiles y falleció a pocos metros de su dueño.

Un hombre de apellido Díaz y su perro murieron por impactos de bala en Matina de Limón. (Cortesía: Facebook)
Un hombre de apellido Díaz y su perro murieron por impactos de bala en Matina de Limón. (Cortesía: Facebook)

El ataque se produjo en el sector conocido como cruce de La 50, en Boston de Carrandí. La Cruz Roja confirmó que desplegó una unidad de soporte básico ante el reporte de personas heridas por proyectil de arma de fuego.

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El citado medio informó que los socorristas atendieron a los adultos con heridas provocadas por arma de fuego. Sin embrago, señalaron que uno de ellos ya no presentaba signos vitales.

El segundo hombre recibió atención médica tras el ataque

Por su parte, la otra persona sobrevivió al tiroteo, aunque sufrió heridas que requirieron atención médica. La identidad del involucrado no ha sido divulgada por las autoridades.

Según la información de Canal 1, los primeros reportes indicaron que el herido se trasladó por sus propios medios a un centro médico.

De acuerdo con las primeras versiones del hecho, los responsables abandonaron el lugar a toda velocidad y se dieron a la fuga tras cometer el crimen.

OIJ busca establecer el móvil e identificar a los responsables

Agentes de la sede del OIJ en Batán asumieron la investigación de la muerte. Los funcionarios deberán determinar la secuencia exacta del ataque, identificar a quienes viajaban en la motocicleta y establecer el posible móvil del crimen.

La escena quedó bajo resguardo policial mientras los investigadores realizaban el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos y biológicos. Mientras que, el cadáver será trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El acompañante sobrevivió al tiroteo y se trasladó por sus propios medios a un centro médico. (Cortesía: Facebook)
El acompañante sobrevivió al tiroteo y se trasladó por sus propios medios a un centro médico. (Cortesía: Facebook)

Según el último reporte de Noticias Repretel, que citó información del OIJ, la víctima fue identificada con el apellido de Díaz y tenía 46 años. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Con la identificación de Díaz, las autoridades sumaron un dato central a la investigación, que continúa abierta mientras el OIJ busca ubicar a los sospechosos y esclarecer el móvil del ataque ocurrido en plena vía pública.

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