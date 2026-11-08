Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: volvieron a internarla en una clínica de Belgrano

Carmen Barbieri nuevamente fue internada en la clínica Zabala de Belgrano

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Carmen Barbieri fue internada este sábado en la clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, según confirmó a Teleshow su hijo Federico Bal desde Costa Rica. La noticia generó preocupación en el ambiente artístico, en especial porque la semana había estado cargada de emociones para la conductora de Con Carmen (El Nueve): el miércoles anterior había declarado en el juicio contra el excirujano Aníbal Lotocki y se quebró frente al tribunal. La internación se produce, además, luego de un octubre marcado por múltiples problemas de salud.

Fede Bal confirmó que el diagnóstico es una infección urinaria y descartó el COVID

Desde el exterior, Bal fue el primero en salir a aclarar el cuadro de su madre y despejar las versiones que circularon en las últimas horas. Se había especulado con que Barbieri podría estar cursando un cuadro de COVID-19, pero el actor descartó esa hipótesis: la conductora ya había tenido coronavirus el fin de semana anterior. “Tuvo también. Hace una semana. Viene de una racha de mierda, pobre”, escribió en un intercambio con este medio, en el que dejó en claro que el diagnóstico actual es “una infección urinaria”, que los médicos “la están controlando” y que “en unos días le darán el alta”.

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La confirmación llegó desde lejos, pero fue contundente, y puso fin a la incertidumbre que había rodeado el parte médico. La conductora, de 71 años, atraviesa así una seguidilla de problemas de salud en un lapso muy acotado de tiempo.

Federico Bal habló con Teleshow desde Costa Rica sobre el estado de salud de su madre

En octubre, Barbieri ya había sufrido broncoespasmo, meningitis y COVID de forma simultánea

La internación de este sábado no es un hecho aislado. A fines de octubre, Barbieri había atravesado un cuadro clínico severo que combinó broncoespasmo, meningitis y COVID-19 al mismo tiempo, con picos de fiebre que llegaron a los 40 °C. Luego de varios días de reposo, intentó retomar sus actividades, pero volvió a descompensarse antes de llegar al canal. “Me bajó la presión y casi me desmayo. No paro de toser por mi broncoespasmo, me tiene sin aire. Ahora estoy en la cama esperando a mi médico”, contó entonces a Teleshow.

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Su asistente, Gaby, relató que ese día la esperaba en El Nueve con el auto, pero fue el productor del programa quien le avisó que Carmen había llamado para decir que no podía ir. “Llegó al auto y cuando atravesó la puerta le agarró un decaimiento. Prefirió no subirse, volver a acostarse y llamar al médico”, describió. La conductora resumió su estado en un mensaje enviado al periodista Pampito: “Estoy débil, con baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé, me mareé tanto que se me nubló todo”.

La capocómica fue llamada como testigo para contar lo que vivió Sandra Domínguez, su amiga hace varias décadas, luego de las cirugías que se hizo con el excirujano (Video: Puro Show-El Trece)

Días antes de la internación, Barbieri declaró en el juicio a Lotocki y se quebró en el tribunal

Solo días antes, el miércoles 4 de noviembre, Barbieri se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires para declarar como testigo en el juicio contra Lotocki, el excirujano acusado de lesiones graves a pacientes, entre ellas su amiga Sandra Domínguez. “Yo no vine a declarar en contra de Lotocki. Vine a hablar de lo que le pasó a Sandra”, sostuvo al salir, en declaraciones recogidas por Puro Show (El Trece). Sin embargo, no pudo evitar emocionarse. “Terminé llorando, no sé por qué”, reconoció. Fue Domínguez quien le explicó el motivo: “Dijiste que mi vida pende de un hilo. Eso dijiste y te quebraste”.

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El testimonio incluyó un relato sobre una noche en que tuvo que asistir a su amiga en su propio hogar. Según describió, Sandra llegó desde la clínica con una hemorragia grave porque Lotocki no tenía atención nocturna. “Y casi se muere en mi casa. Esa noche fue una noche infernal”, relató. También evocó a Silvina Luna, quien trabajó junto a ella antes de ser operada por el excirujano: “Murió antes de fallecer. La fue matando de a poco lo que tenía en el cuerpo”, expresó. El excirujano ya había sido condenado a ocho años en una causa anterior, sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.