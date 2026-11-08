Franco Colapinto miró con Bizarrap la emotiva definición que consagró a Boca Juniors campeón de la Liga Profesional

La foto que compartió Bizarrap sobre el festejo de Colapinto (@bizarrap)

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Después de quedar eliminado en la primera tanda de clasificación del Gran Premio de Brasil bajo una lluvia torrencial, Franco Colapinto vivió el agónico título de Boca Juniors acompañado de Bizarrap. El corredor argentino, reconocido hincha del Xeneize, disfrutó de la consagración en La Bombonera desde una computadora en el paddock de Interlagos.

El propio productor musical mostró la escena en sus redes sociales al publicar una foto con el piloto de Alpine celebrando el título de Campeón de Liga con la camiseta azul y oro, que llevaba el nombre de Leandro Paredes, quien salió con una molestia en el triunfo por 1-0 sobre Defensa y Justicia. “Un ogt bárbaro”, escribió Bizarrap, confeso hincha de Vélez Sarsfield, en la historia que subió en su Instagram.

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El albiceleste de Alpine terminó 17° en la Q1, a menos de dos décimas del corte, pero largará desde la 15° posición por las penalizaciones de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Pierre Gasly terminó detrás del argentino y comenzará 16°.

Franco Colapinto y Bizarrap vivieron el título de Boca en el paddock de la Fórmula 1 en Interlagos

Mientras tanto, en La Bombonera, Boca venció 1-0 a Defensa y Justicia gracias a un gol de Enner Valencia a los 95 minutos y obtuvo el título de Liga como el equipo con más puntos de 2026. El club volvió a conquistar un trofeo doméstico después de más de tres años: su consagración anterior había sido la Supercopa Argentina 2022, disputada en marzo de 2023 ante Patronato.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena sufrió para imponerse en su estadio. La falta de eficacia convirtió al arquero visitante, Matías Borgogno, en una de las figuras del encuentro, mientras los goles de Huracán ante Argentinos Juniors y la ventaja de Rosario Central frente a Estudiantes de Río Cuarto aumentaban la presión sobre el conjunto de la Ribera.

El Canalla se adelantó al final de la primera etapa en Arroyito con un tanto de Julián Fernández. En La Paternal, el Globo ganó 2-0 y desplazó a Sarmiento para ingresar a los octavos de final, mientras Argentinos Juniors quedó tercero y en zona de repechaje para la Copa Libertadores 2027.

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Boca volvió a encontrarse con Borgogno en el segundo tiempo y perdió peso ofensivo tras la salida de Sebastián Villa. En la última jugada, un centro cruzado desde la izquierda provocó la única mala salida del arquero del Halcón de Varela, la pelota quedó suelta en el área y Valencia la envió a la red pese al intento de rechazo de los defensores.

La celebración en La Boca contrastó con el clima en Rosario, donde Central había derrotado 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y jugadores e hinchas aguardaban el final del partido en Buenos Aires. El Canalla terminó segundo y en zona directa para la fase de grupos de la Libertadores.

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Más allá de la conquista, el Xeneize deberá pasar de página rápidamente: enfrentará a Banfield el 14 de noviembre por las semifinales de la Copa Argentina. Una semana después jugará ante Atlético Mineiro, en Colombia, por la final de la Copa Sudamericana, y luego recibirá a Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Clausura, con día y horario todavía por confirmar.

Franco Colapinto es confeso hincha de Boca y en varias oportunidades utilizó prendas del club en el paddock de la Fórmula 1

Pese a que terminó el día con una sonrisa en el rostro por el título de Boca, Colapinto no tuvo una buena jornada en la clasificación de la Fórmula 1. En una tanda que estuvo afectada por las adversas condiciones de pista, el argentino marcó su mejor tiempo en 1:33.327. Alex Albon, último piloto en acceder a la siguiente ronda, registró 1:33.150 y superó al pilarense por 0.177. Alpine no consiguió rendimiento con los neumáticos de lluvia extrema frente a sus rivales y sus dos autos tuvieron una última vuelta desfavorable: Gasly quedó a 0.122, con 1:33.449.

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“Al principio de la sesión estaba complicado, patinaba mucho. Había aquaplaning, después se puso mejor. No teníamos el ritmo para pasar. Nos costó encontrar temperatura con las gomas y encontrar el agarre. En general, patinaba mucho en mitad de curva y no traccionaba. Fueron varias cosas que, en conjunto, no salieron. No funcionó. Hay que entender el porqué”, explicó Colapinto con ESPN.

La prueba principal comenzará a las 14:00, hora de Argentina, del domingo 8 de noviembre. Las previsiones meteorológicas mantendrán en alerta a los equipos durante la carrera, ya que se esperan fuertes lluvias en San Pablo.

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