Honduras: Ataque armado deja herida a hija y expareja de un diputado

El diputado Bayron Banegas confirmó que las dos mujeres heridas durante el tiroteo son su hija y su expareja. (Foto: Telepais)

Guardar

Dos mujeres resultaron heridas de bala durante un ataque armado perpetrado este sábado en una vivienda ubicada en las cercanías del parque central Elena de Carías, en la ciudad de La Paz.

Una de las víctimas es hija del diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Bayron Banegas, quien confirmó que la segunda lesionada es su expareja y madre de la joven.

PUBLICIDAD

El hecho provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos, luego de que se reportara una balacera en el sector. Los socorristas llegaron al lugar para brindar asistencia a las mujeres, quienes presentaban heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Después de recibir los primeros auxilios, una de las víctimas fue ingresada al Hospital Roberto Suazo Córdova de La Paz, mientras que la segunda tuvo que ser trasladada de emergencia hacia la ciudad de Comayagua para recibir atención médica especializada.

El parlamentario relató que recibió una llamada telefónica mientras se encontraba trabajando en una clínica, mediante la cual le comunicaron que su hija y su expareja habían sido atacadas.

PUBLICIDAD

Según la información que le proporcionaron, una persona habría llegado al inmueble en un vehículo tipo turismo, se habría bajado y disparado contra las mujeres.

«Solo se bajó una persona de un carro, lo único que identifican es un carro turismo negro. Se asomó al portón y disparó», explicó Banegas al describir la versión preliminar que conocía sobre lo ocurrido.

Fernanda Banegas Mejía recibió dos impactos de bala en las piernas, pero su padre aseguró que se encuentra fuera de peligro y que no sufrió fracturas. (Foto: Imagen generada con IA)

El diputado identificó a las lesionadas como Fernanda Banegas Mejía, su hija, y Gisselle Mejía Campos, su expareja. También detalló que ambas recibieron varios impactos de bala, aunque la gravedad de las heridas fue distinta.

En el caso de Fernanda Banegas Mejía, el congresista informó que recibió dos disparos en las piernas. Pese a las lesiones, aseguró que la joven se encontraba fuera de peligro y que los proyectiles no le ocasionaron fracturas.

PUBLICIDAD

«Gracias a Dios fueron impactos en las piernas. No hubieron fracturas, pero sí está fuera de peligro», expresó el legislador al referirse al estado de salud de su hija.

La situación de Gisselle Mejía Campos era más delicada. De acuerdo con el relato de Banegas, la mujer recibió tres impactos de bala: dos en el abdomen y uno en el tórax. Por la ubicación de las heridas, necesitaba una intervención quirúrgica urgente.

«Está muy grave ella porque fueron dos impactos en el abdomen y uno en el tórax», manifestó el diputado al explicar la condición de su expareja.

El congresista indicó que fue necesario gestionar el traslado de Mejía Campos hacia Comayagua para que pudiera recibir atención especializada.

Según explicó, en el Hospital Roberto Suazo Córdova no había cirujanos disponibles para atenderla, por lo que se buscó otro centro asistencial donde pudiera ser intervenida.

PUBLICIDAD

El congresista relató que recibió una llamada mientras trabajaba en una clínica para informarle sobre la agresión contra sus familiares. (Foto: Congreso Nacional)

Ante la consulta sobre si la agresión podría estar vinculada con su actividad política o responder a algún conflicto personal, Banegas manifestó que no tiene información que le permita identificar al responsable ni establecer el motivo del tiroteo.

El parlamentario pidió que las autoridades investiguen el caso y determinen quién disparó contra las dos mujeres, así como las circunstancias que rodearon el ataque.

Aseguró que, hasta el momento de sus declaraciones, desconocía de algún problema que pudiera haber provocado una agresión de esa naturaleza.

«Eso es lo que hay que investigar», respondió al ser consultado sobre las posibles motivaciones del hecho.

Banegas mencionó un detalle relacionado con los movimientos de su expareja que considera importante para esclarecer lo ocurrido. Según manifestó, quien cometió el ataque aparentemente conocía la hora en que ella llegaba al lugar donde se encontraba una pariente.

PUBLICIDAD

«Lo único que sí que ya sabía la hora donde ella llegaba, a donde la pariente», expresó el diputado, al referirse a esa circunstancia.

Los datos sobre la forma en que ocurrió el tiroteo corresponden a la información preliminar que recibió Banegas después de ser alertado sobre lo sucedido.

«Estamos esperando a ver noticias», agregó el parlamentario, quien reiteró la incertidumbre que enfrenta su familia tras el ataque.