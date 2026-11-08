Política

Detuvieron a una persona por amenazas de muerte contra el papa León XIV

La SIDE informó este sábado que el operativo se concretó por orden del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, tras una investigación de la Subsecretaría de Operaciones y la Policía Federal

La SIDE informó la detención de una persona por amenazas de muerte contra el papa León XIV
La SIDE informó la detención de una persona por amenazas de muerte contra el papa León XIV
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La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó este sábado la detención de una persona por amenazas de muerte contra el papa León XIV, en la víspera de la llegada del pontífice a Argentina.

Según un comunicado difundido por el organismo en X, la información fue producida por su Subsecretaría de Operaciones de la SIDE, aportada al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, y el procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana.

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La SIDE precisó que el arresto se concretó “en menos de 24 horas desde que se obtuvo información de la amenaza”. El organismo no difundió la identidad del detenido, el contenido ni el canal de las intimidaciones, tampoco informó el lugar del arresto ni una eventual imputación formal.

En su comunicado, el organismo de inteligencia estatal afirmó: “Se detuvo a una persona que había realizado amenazas de muerte contra Su Santidad el Papa León XIV en el marco de su visita al país”.

La investigación por las amenazas contra León XIV

Mapa urbano con un área sombreada en rojo, líneas punteadas que señalan cortes de tránsito, flechas de acceso y un cuadro de referencias
León XIV llega a Argentina para cumplir una agenda oficial entre el 8 y el 11 de noviembre

El procedimiento quedó bajo intervención del juez federal Adrián González Charvay, a cargo del juzgado de Campana, de acuerdo con el comunicado oficial.

El organismo atribuyó la celeridad del operativo a “la coordinación efectiva entre las áreas de Inteligencia, las Fuerzas Federales y la Justicia”. En el comunicado no se detalló las tareas realizadas por cada dependencia ni se informó los elementos de prueba incorporados a la causa.

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La SIDE añadió que “reafirma su compromiso con la anticipación de riesgos y detección de amenazas, y trabaja de manera coordinada con las Fuerzas Federales para garantizar que la visita del Papa se desarrolle con normalidad y en un marco de seguridad”.

La llegada del papa y las actividades previstas en Argentina

Según la SIDE, el arresto se concreta en menos de 24 horas desde la detección de la amenaza (REUTERS/Andrés Cuenca)
Según la SIDE, el arresto se concreta en menos de 24 horas desde la detección de la amenaza (REUTERS/Andrés Cuenca)

León XIV arribará a Argentina mañana, domingo 8 de noviembre, a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. El pontífice permanecerá en el país hasta el 11 de noviembre, cuando partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Lima.

La agenda incluirá un homenaje en la Plaza San Martín, una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y diplomáticos en el Palacio Libertad. El paso del pontífice por el país incluirá misas en Buenos Aires, Luján y Córdoba y actividades públicas en esas ciudades y también en Claypole.

En esta última localidad bonaerense, el papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione. En otras instancias, se reunirá con representantes del mundo laboral y con referentes de distintas tradiciones religiosas, y participará en una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, Palermo.

La visita será la primera de un papa a Argentina en 39 años. El presidente Milei declaró el viaje de interés nacional mediante el decreto 1103/2026, que también estableció feriados con distintos alcances territoriales durante la gira.

Antes de emprender el viaje regional —que también incluye Uruguay y Perú—, León XIV expresó en sus redes sociales: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, en referencia a los años que ejerció su ministerio en territorio peruano.

La detención comunicada por la SIDE sitúa la prevención de amenazas entre las prioridades inmediatas de cara a una visita con actos oficiales y concentraciones públicas previstas en varias ciudades.

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