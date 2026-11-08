Honduras

Presidente del Congreso en Honduras supervisa áreas de máxima seguridad en cárcel de Támara

Las instalaciones cuentan con dos módulos de alta seguridad con capacidad para 600 internos y un área de máxima seguridad que ya alberga a 110 privados de libertad. Las autoridades anunciaron condiciones de reclusión con vigilancia permanente y restricciones de comunicación con el exterior.

Un total de 110 privados de libertad permanecen actualmente en el módulo de máxima seguridad, según los datos proporcionados durante la supervisión. (Foto: Secretaria de Seguridad)
Un total de 110 privados de libertad permanecen actualmente en el módulo de máxima seguridad, según los datos proporcionados durante la supervisión. (Foto: Secretaria de Seguridad)
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El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, supervisó los módulos de máxima y alta seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán, donde las autoridades verificaron la infraestructura y los mecanismos de control destinados al confinamiento de integrantes de maras, pandillas y otras estructuras criminales.

Durante el recorrido, el titular del Legislativo informó que actualmente 110 privados de libertad permanecen en el módulo de máxima seguridad, mientras que los dos módulos de alta seguridad tienen capacidad para albergar a 600 internos, distribuidos en 40 celdas.

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La visita se desarrolló con la participación de autoridades del sistema de justicia, seguridad y defensa, como parte de las acciones de supervisión de los espacios penitenciarios destinados a recluir a personas vinculadas con organizaciones criminales.

Los dos módulos de alta seguridad tienen capacidad para albergar a 600 internos, distribuidos en 40 celdas. (Foto: Secretaria de Seguridad)
Los dos módulos de alta seguridad tienen capacidad para albergar a 600 internos, distribuidos en 40 celdas. (Foto: Secretaria de Seguridad)

Zambrano aseguró que desde el Congreso Nacional continuarán respaldando las medidas dirigidas a fortalecer la seguridad del país y el trabajo de las instituciones responsables de combatir el crimen organizado.

“Los diputados no vamos a descansar hasta que le demos paz y seguridad al pueblo hondureño”, expresó el presidente del Legislativo después de conocer las condiciones de los módulos.

Durante la inspección también se revisaron los mecanismos tecnológicos de control, entre ellos la incorporación de escáneres corporales, conocidos como body scanners, que permitirán verificar a las personas y a los privados de libertad que ingresen a las instalaciones.

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El presidente del Congreso señaló que estos espacios están preparados para recibir a integrantes de maras, pandillas y otras estructuras criminales que sean capturados por las autoridades.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recorrió los módulos de máxima y alta seguridad del centro penitenciario de Támara, en Francisco Morazán. (Foto: Secretaria de Seguridad)
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recorrió los módulos de máxima y alta seguridad del centro penitenciario de Támara, en Francisco Morazán. (Foto: Secretaria de Seguridad)

Entre las condiciones de reclusión previstas se contempla que los internos permanezcan 23 horas y media dentro de sus celdas, con únicamente 30 minutos diarios para realizar ejercicios físicos.

Asimismo, se establecen restricciones de comunicación con el exterior y la prohibición de mantener contacto con familiares, como parte del régimen de máxima seguridad que se aplicará en estos espacios penitenciarios.

Zambrano sostuvo que el Legislativo mantiene su respaldo a los operadores de justicia y a las instituciones encargadas de ejecutar las estrategias de seguridad, al considerar que el combate a las estructuras criminales requiere coordinación entre los diferentes poderes del Estado.

“Desde el Congreso estamos apoyando a los operadores y desde el Congreso los diputados no vamos a descansar hasta que le demos paz y seguridad al pueblo hondureño”, reiteró.

Las condiciones de máxima seguridad contemplan 23 horas y media de permanencia en las celdas y 30 minutos diarios para realizar ejercicios. (Foto: Secretaria de Seguridad)
Las condiciones de máxima seguridad contemplan 23 horas y media de permanencia en las celdas y 30 minutos diarios para realizar ejercicios. (Foto: Secretaria de Seguridad)

Por su parte, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, explicó detalles de la infraestructura y destacó las características de construcción de los edificios destinados a albergar a personas privadas de libertad bajo condiciones de mayor vigilancia.

El funcionario indicó que uno de los edificios cuenta con 20 celdas y capacidad para 720 privados de libertad. También destacó que las instalaciones fueron construidas con materiales especiales antivandálicos, diseñados para ofrecer mayor resistencia y evitar daños en la infraestructura.

Amador Lacayo recordó que la obra fue inaugurada en mayo pasado y agradeció el acompañamiento de las autoridades durante la supervisión, al señalar que las acciones ejecutadas en el sistema penitenciario buscan traducirse en resultados concretos.

“No solo son palabras, son hechos”, manifestó el director del INP durante la visita.

La supervisión también permitió conocer los avances en los mecanismos de vigilancia y control que se implementarán para mantener el orden dentro de los módulos y evitar que las estructuras criminales continúen desarrollando actividades desde los centros penitenciarios.

Los escáneres corporales forman parte de los mecanismos tecnológicos previstos para controlar el ingreso de personas y privados de libertad. (Foto: Secretaria de Seguridad)
Los escáneres corporales forman parte de los mecanismos tecnológicos previstos para controlar el ingreso de personas y privados de libertad. (Foto: Secretaria de Seguridad)

En la jornada también participó el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, quien destacó la coordinación entre las instituciones de justicia y los cuerpos de seguridad para enfrentar las organizaciones delictivas que operan en Honduras.

El funcionario hizo un llamado a los padres de familia y demás parientes para que denuncien cuando identifiquen que sus hijos o familiares están involucrándose en actividades criminales.

Reyes Theodore consideró importante la participación de las familias en la prevención de la delincuencia, especialmente cuando existen señales de que una persona podría estar incorporándose a estructuras dedicadas a cometer delitos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional, Marcos Paz, manifestó que los módulos están listos para recibir a integrantes de organizaciones criminales que sean detenidos en los operativos de las autoridades.

Paz aseguró que el Poder Legislativo continuará impulsando reformas y brindando respaldo legal, presupuestario y tecnológico a las instituciones responsables de la seguridad.

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